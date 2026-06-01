「すべてのがんサバイバーを、笑顔にする」LAVENDER RING　アマナ、2017年の発足から参画し10年目に

株式会社アマナ

コミュニケーション変革をクリエイティブで実現する株式会社アマナ（本社：東京都品川区、代表取締役社長：金子剛章、以下「アマナ」）は、株式会社電通の社員有志、株式会社資生堂、特定非営利活動法人キャンサーネットジャパン（CNJ）が共同で運営する、がんサバイバー支援プロジェクト「LAVENDER RING」に、発足当初の2017年からプロジェクトパートナーとして参画しています。

アマナが、「MAKEUP & PHOTOS WITH SMILES」における撮影プロデュースおよびポスターデザインを担当し、がんサバイバー一人ひとりの笑顔や想いを写真表現を通じて社会へ届けるコミュニケーションを支援してきて10年目を迎えました。

2026年は、がんサバイバーを対象にした撮影イベント「2026 MAKEUP & PHOTOS WITH SMILES」およびポスター展を、東京・愛知・大阪で開催します。

「LAVENDER RING」について

2025年に実施したMAKEUP ＆ PHOTOS WITH SMILESの様子

「LAVENDER RING」は、がんを経験しながら生きる“がんサバイバー”が、笑顔で自分らしく生きられる社会の実現を目指すプロジェクトです。

医療の進歩により、治療と社会生活を両立するがんサバイバーは年々増加しています。一方で、後遺症や再発への不安、就労や社会復帰における課題など、身体的・精神的・社会経済的な問題に直面している人も少なくありません。

「LAVENDER RING」では、すべてのがん種を示すシンボルカラーである「ラベンダー」を掲げ、がんサバイバーへの偏見や固定観念を変え、誰もが自分らしく生きられる社会を目指して活動を続けています。

その活動の一つである「MAKEUP & PHOTOS WITH SMILES」は、がんサバイバーを対象に、資生堂スタッフによるメイクアップレッスンやヘアメイクアップアーティストによるアドバイスを行った後、フォトグラファーがその人らしい魅力や笑顔を撮影し、本人のメッセージとともにポスターとして発信する取り組みです。

2017年の初開催以来、国内外7つの国と地域で42回開催され、これまでに約1200組のがんサバイバーが参加しています。

アマナの取り組み

アマナは2017年のプロジェクト発足時から、「MAKEUP & PHOTOS WITH SMILES」における撮影プロデュースおよびポスターデザインを担当しています。

参加者一人ひとりが持つ表情やストーリー、想いを丁寧に引き出し、写真表現を通じて社会へ届けることで、「がんになっても自分らしく生きる」というメッセージの発信を支援してきました。

また、制作されたポスターは展示を通じて社会へ発信され、がんサバイバーのリアルな声や姿を可視化することで、社会の理解や対話を促進しています。

＜LAVENDER RING TOKYO 2026＞

CNJ主催の日本最大級のがんフォーラム「ジャパンキャンサーフォーラム2026※1」のプログラムの一つとして実施します。

日時：8月8日（土）10:20～17:30 9日（日）9:20～17:30 予定

場所：文京シビックセンター 1F アートサロン（住所：東京都文京区春日1-16-21）

定員：24人

参加申し込みURL：https://www.japancancerforum.jp/makeup-tokyo2026

＜LAVENDER RING AICHI 2026＞

日程：10月10日（土）予定

場所：愛知県がんセンター 国際医学交流センター内（住所：愛知県名古屋市千種区鹿子殿1-1）

＜LAVENDER RING OSAKA 2026＞

日程：11月21日（土）予定

場所：電通 関西オフィス（住所：大阪府大阪市北区大深町5番54号 グラングリーン大阪 パークタワー20階）

愛知、大阪会場は、詳細が決まり次第、LAVENDER RING公式ウェブサイト（https://lavender-ring.com/）で参加申し込みを受け付けます。

「MAKEUP & PHOTOS WITH SMILES」ポスター展

「MAKEUP & PHOTOS WITH SMILES」で作成したポスターを展示し、がんになっても自分らしく生きている人たちの姿や声を社会に発信することで、社会を変えていこうとする活動です。これまでに国内では40回（2026年3月時点）実施してきました。2026年は「MAKEUP & PHOTOS WITH SMILES」が開催される3会場での開催を予定しています。ポスター展の詳細は、後日、LAVENDER RINGの公式ウェブサイトでお知らせします。

＜ポスター展の協力自治体・病院・企業などを公募＞

LAVENDER RINGは、ポスター展に協力いただける自治体、病院、企業などのパートナーを全国で募集しています。LAVENDER RINGの公式ウェブサイトにおいて、過去の実施例紹介と、申し込みの受け付けを行っています。

株式会社アマナについて

1979年に広告写真の制作会社として設立。その後、スチールや動画 （TVCM、WEB 動画等）、CG（レタッチ、3DCG、アパレル CG）といったビジュアル制作をプロデュースし提供する国内最大級のクリエイティブスタジオへと事業を拡大しました。現在は、豊富なクリエイティブ資源や年間 10,000 件にのぼる案件で培ったナレッジを活用しながら、クライアント企業の価値が伝わり、人々を動かすコミュニケーション変革をクリエイティブで実現することに取り組んでいます。さらに、アマナが独自に開発した商材（ソリューション）を組み合わせることで、企業のコミュニケーション施策や DX（デジタルトランスフォーメーション）推進をサポートするなど、クライアントと共に企業の価値を高めるプロジェクトを数多く手掛けています。

株式会社アマナ 会社概要

代表者 ：代表取締役社長 金子剛章

所在地：東京都品川区東品川2-2-43

設 立：1979年4月

資本金：100百万円

従業員数：（連結）520名 ※2026年1月1日現在

事業内容：

ビジュアルコミュニケーション事業（コミュニケーション領域における戦略・企画立案、ブランドデザイン＆アクティベーション、インナーコミュニケーション、コンテンツマーケティング、コンテンツ制作・編集、プロトタイピング、ムービー／グラフィック制作、WEB制作、その他各種プロモーション施策の立案など）

URL：https://amana.jp/