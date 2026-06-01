グローバル・ブレインのアクセラレータープログラム『XLIMIT』4th Batchの採択企業5社へ出資

グローバル・ブレイン株式会社

グローバル・ブレイン株式会社（以下、グローバル・ブレイン）が運営する「グローバル・ブレイン9号ファンド」は、次世代を担う起業家を支援するためのアクセラレータープログラム『XLIMIT（クロスリミット）』の4th Batch採択企業5社への出資を実行したことをお知らせいたします。

『XLIMIT』は、4,000億円を超えるVCファンドの運用と投資社数450社超・投資金額2,200億円超の投資実績を持つグローバル・ブレインが提供する、シリーズA未満のスタートアップ支援を目的としたアクセラレータープログラムです。4th Batchは2025年10月に開始し、各種プログラムを実施したのち2026年1月にDemo Dayを終了しました。

グローバル・ブレインは、今後の成長支援のため、プログラムの一環として出資を決定いたしました。グローバル・ブレインは、XLIMITの枠組みを超え、引き続き担当キャピタリストによる支援を積極的に行ってまいります。なお、5th Batchは2026年10月に開催予定です。

■『XLIMIT』 4th Batch 採択企業5社（五十音順）

1. 株式会社iiba（イイバ）

https://corporate.iiba.space/

子育てスポットのUGCデータ基盤『iiba』を中核に、自治体DX、店舗向け集客管理SaaS、子育て世帯向けマーケティング支援を展開

2. 株式会社Conoris Technologies（コノリス・テクノロジーズ）

https://www.conoris.jp/

ベンダーリスクマネジメントサービス『Conoris』シリーズを主軸に大企業向けのセキュリティ審査・運用管理サービスを提供

3. ThePlato Inc.（ザ・プレイト）

https://tiro.ooo/ja/

リアルタイム翻訳・要約を行うAI議事録ツール『Tiro』を提供。高精度な日本語処理と英日・中日翻訳機能を備え、多言語会議にも対応

4. Zaimo株式会社（ザイモ）

https://lp.zaimo.ai/

誰でも簡単に事業計画の作成や予実管理ができる経営管理AIエージェント『Zaimo.ai』を開発・提供

5. 株式会社Singular Perturbations（シンギュラーパータベーションズ）

https://www.singular-perturbations.com/

犯罪・事故の発生を予測するAI『Crime Nabi（クライムナビ）』を開発・提供

■グローバル・ブレインについて

会社名 グローバル・ブレイン株式会社

所在地 東京都渋谷区渋谷二丁目17番1号

代表者 代表取締役社長 百合本 安彦

設立日 1998年1月

事業内容 ベンチャーキャピタル事業

URL https://globalbrains.com