家飲みを至福の時間に！濃厚でスパイシーなソースの風味が楽しめるベビースターラーメンおつまみ 期間限定発売

株式会社おやつカンパニー

株式会社おやつカンパニー(本社所在地:三重県津市 代表取締役社長:横山正志)は、ビールにピッタリな「ベビースターラーメンおつまみ」シリーズの期間限定フレーバー『ベビースターラーメンおつまみ（焼そば味スパイシーソース風味）』を、2026年6月1日（月）より全国にて期間限定発売します。

■スパイシーなソースとアオサが香る、ビールにピッタリなベビースター！

ベビースターラーメン発売から40年後の1999年、ベビースターラーメンとビールを一緒に買うお客様の姿から着想を得て生まれた“お酒を愉しむ大人”のためのベビースター。パリッポリッとした食感、ピリ辛な風味、ベビースターとピーナッツの組み合わせが奏でる旨辛いハーモニーの「ベビースターラーメンおつまみ」はビールとの相性抜群です。

そんな「ベビースターラーメンおつまみ」に、濃厚でスパイシーなソースの風味が楽しめる期間限定フレーバー『ベビースターラーメンおつまみ（焼そば味スパイシーソース風味）』が登場！

酸味と辛味がきいたスパイシーなソースの刺激に、ほんのりアオサ香る焼そば味のベビースター、さらにピーナッツの絶妙な組み合わせで、ビールと相性の良い味わいに仕上げました。

今宵は、期間限定フレーバー『ベビースターラーメンおつまみ（焼そば味スパイシーソース風味）』とともに、ご自宅で至福の晩酌時間を愉しんでみませんか。

【商品概要】

商品名：ベビースターラーメンおつまみ

（焼そば味スパイシーソース風味）

内容量：56g

価 格：オープン価格（店頭想定価格：税込152円前後）

発売日：2026年6月1日（月）全国のコンビニエンスストア

※取扱い状況は企業および店舗により異なります。

【商品ラインナップ】

商品名：ベビースターラーメンおつまみ（ピリ辛チキン味）

内容量：64g

価 格：オープン価格（店頭想定価格：141円税別）

販売先：全国のコンビニエンスストア

※取扱い状況は企業および店舗により異なります。