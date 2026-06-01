【ビジネス職向け】FLINTERS、セキュリティ対策と実務活用を両立する「Claude Code法人導入研修」を提供開始

株式会社FLINTERS

株式会社セプテーニ・ホールディングス（本社：東京都新宿区、代表取締役：神埜 雄一、証券コード：4293）の連結子会社で、マーケティングデータを活用した企業のDX（デジタルトランスフォーメーション）支援を行う株式会社FLINTERS（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：高野 真行、以下「FLINTERS」）は、Anthropic社が提供する「Claude」の4製品（Claude/Claude Cowork/Claude Code/Claude Design）を網羅し、事前設定から研修、セキュリティ対策、実務への定着までを支援する「Claude Code法人導入研修」の提供を開始いたしました。

本研修サービスでは、セキュリティリスクを回避しながら、現場のビジネス職が「Claude」の各製品をそれぞれの業務に合わせて正しく選択し、安全かつ実用的に使いこなせるよう一貫して伴走支援することで、組織の生産性向上に貢献いたします。

■ 背景：「Claude」の自律性がもたらす利便性とセキュリティ課題

近年、AIモデルの進化に伴い、実務領域において高い自律処理能力を持つ「Claude」を組織的に導入・運用し、生産性の向上を図りたいという企業のニーズが高まっています。しかしながら、本格的な運用の推進にあたっては、「導入しなければ競争力を失う」という危機感がある一方で、十分な専門知見や管理体制（ガバナンス）がない状態で現場へ導入すると、以下のような深刻なリスクにさらされる危険性があります。

1．自律実行による事故：

AIエージェントによる想定外のコマンド実行により、本番データの改ざんや意図しないファイルの消去を招く危険性。



2．拡張機能の脆弱性：

非公式のプラグインや連携機能を経由することで、システム内に深刻な脆弱性や悪意ある挙動が持ち込まれる危険性。



3．機密情報の外部漏洩：

悪意ある外部指示（プロンプトインジェクション）により、システム内に格納された認証情報などが外部へ不正送信されてしまう危険性。



FLINTERSは、これまで上場企業をはじめ多くの企業で生成AI研修を実施してまいりました。その中で培ってきた実績とAIガバナンス整備の知見を基盤に、これらの課題を解消する3つの強みを持った「Claude Code法人導入研修」を提供いたします。

■ 「Claude Code法人導入研修」の3つの特長

1. 4製品の一括学習と、環境構築から実務定着までの一気通貫支援

「Claude」「Claude Cowork」「Claude Code」「Claude Design」の全4製品を1つのコースで網羅。自律的な機能を含む各製品の特徴を捉え、実務に合わせて最適な製品を選択・活用する力を養います。

また、事前の環境構築から研修、導入後のアフターサポート（ヘルプデスク対応）までを一気通貫で伴走し、組織内でのスムーズな導入と定着を促進します。

2. 上場企業基準のガバナンス品質

上場企業の要求水準を満たす厳格なAIガバナンス知見と組織管理ノウハウを反映し、安全な組織設定やコネクタ制限など、企業ごとの要件に合わせたセキュリティ設計を提供します。

3. 公式資格者監修と、豊富な研修実績に基づく定着プログラム

本研修サービスは、Anthropic社の公式資格「Claude Certified Architect - Foundations（CCA-F）」を取得した専門エンジニアが監修。受講後にはアセスメントテスト（理解度チェック）を実施することで、習得状況を客観的に可視化し、組織へのスムーズな定着を促します。

【詳細について】

本研修を先行導入した企業の推進者・受講者からは、以下のような声があがりました。- 「事前セットアップの段階からサポートいただき大変助かりました。当社のフェーズやリテラシーレベルにも柔軟に合わせていただき、セキュリティ等の不安も手厚いサポートで払拭されスムーズに導入できました。研修後、受講者が各業務に合ったプロダクトで自らAIエージェントを構築しており、現場主導で自律的に課題を解決する組織文化が育ち始めています。」- 「実際に手を動かしながら触れたことで、利用開始へのハードルがぐっと下がり、今後どう活用していけるかのイメージが具体的に湧きました。」- 「CoworkとCodeの違いや、見落としがちなセキュリティ上のリスクなど、これまで漠然としていた部分も整理できました。」

■サービスサイト：https://www.flinters.co.jp/service/ai/claudecode(https://www.flinters.co.jp/service/ai/claudecode)

FLINTERSでは今後も、セプテーニグループでのサービス導入実績と研修ノウハウを基盤に、幅広い企業のAI活用を支援し、顧客企業の持続的な成長と組織変革に貢献してまいります。

※本サービスはFLINTERSが独自に提供するものであり、Anthropic社との提携・公式な後援・宣伝協力等の関係性は一切存在いたしません。

【「Claude Code法人導入研修」に関するお問い合わせ】

株式会社FLINTERS 問い合わせ窓口

E-mail：sales_and_marketing@flinters.co.jp

【報道に関するお問い合わせ】

株式会社セプテーニ・ホールディングス

CEOオフィス コーポレートコミュニケーション部 PR課 小船戸、小嶋

E-mail：koho@septeni-holdings.co.jp

■株式会社FLINTERSの会社概要

主な事業内容 データ・ソリューション領域における企画、開発、販売

本社所在地 東京都新宿区西新宿8-17-1 住友不動産新宿グランドタワー27F

代表者 代表取締役社長 高野 真行

会社URL https://www.flinters.co.jp/

■株式会社セプテーニ・ホールディングスの会社概要

主な事業内容 インターネット事業を中心に事業展開する企業グループを統括する持株会社

本社所在地 東京都新宿区西新宿8-17-1 住友不動産新宿グランドタワー30F

代表者 代表取締役 神埜 雄一

会社URL https://www.septeni-holdings.co.jp/