株式会社闇による新作の展覧会『記憶汚染展』2026/8/2(日)～ 開催決定。

株式会社TwoGate

『行方不明展』『恐怖心展』など、シリーズ累計約40万人を動員している体験型展覧会を手がけてきた株式会社闇（本社：東京都港区）が今夏、新作「記憶汚染展」を開催いたします。

本展の制作には、『視える人には見える展』や『視てはいけない絵画展』などを手がける株式会社TwoGateが参加。脚本には作家の品田遊（ダ・ヴィンチ・恐山）氏、キービジュアルをアートディレクター永戸鉄也氏が担当。各界のトップクリエイターたちが集結し、あなたの記憶が汚染されてしまう体験型展覧会をお届けします。



＜記憶汚染展とは＞

「記憶汚染展」とは

あなたの記憶を、汚染する展覧会です。



パンダの尻尾は、本当に黒でしたか？

肖像画でベートーヴェンが握っていたのは、羽ペンでしたか？

『ヴィーナスの誕生』で、女神が乗っていたのは二枚貝でしたか？



もし、あなたに迷いが生まれたのなら。

それが、「マンデラエフェクト」と呼ばれる現象です。

なぜか、多くの人が存在しない記憶を持っています。

そしてAIもまた「ハルシネーション」として

存在しない事実をもっともらしく生成することがあります。



人間とAIの両側から、記憶と事実の境界は溶け始めています。

あなたが現実を信じている唯一の根拠は、

あなた自身の記憶でしかありません。

記憶が、あなたの現実そのものを作っている。

では、記憶が汚染されれば、現実はどうなってしまうのか。



記憶汚染展は、あなたの記憶を揺さぶる展覧会です。

汚染はすでに始まっています。



※この展覧会はフィクションです。



【展覧会概要】

タイトル 記憶汚染展

会期 8/2(日)～9/6(日)

会場 BEAMギャラリー 東京都渋谷区宇田川町31-2 渋谷BEAM 4F ※渋谷駅徒歩5分

開催時間 11:00～20:00 ※最終入場は閉館60分前まで ※観覧の所要時間は約90分となります

料金 2,300円(税込) ※小学生以上は有料

主催 株式会社闇、株式会社TwoGate、ぴあ株式会社、

株式会社 東京音協、株式会社エフエム東京、株式会社MBS企画

会場協力 東急不動産株式会社

企画 株式会社闇

公式HP https://kiokuosen.com

SNS X・Instagram・TikTok @kiokuosenten

【チケットについて】

6/1(月)17時よりチケットぴあにて販売開始

料金：2,300円（税込） ※小学生以上は有料

券種：平日券と日時指定券の2種

●平日券：期間中の平日に入場可能

※お盆期間 8/10(月) 8/12(水) 8/13(木) 8/14(金)は日時指定券扱いとなります。

※営業時間内の任意のお時間で入場いただけます。

●日時指定券：下記日程における時間指定チケット(90分単位)

8/2(日) 8/8(土) 8/9(日) 8/11(火・祝) 8/15(土) 8/16(日) 8/22(土) 8/23(日) 8/29(土) 8/30(日)

お盆期間 8/10(月) 8/12(水) 8/13(木) 8/14(金)

9/5(土) 9/6(日)

日時指定券は、上記日程において下記の時間帯を選択いただきます。

１.11:00～12:30 ２.12:00～13:30 ３.13:00～14:30

４.14:00～15:30 ５.15:00～16:30 ６.16:00～17:30

７.17:00～18:30 ８.18:00～19:30

※混雑時はお待ちいただく場合がございます ※会場前での待機はご遠慮いただいております

チケットぴあ販売ページ：https://w.pia.jp/t/kiokuosen/

【コメント】

脚本： 品田遊（ダ・ヴィンチ・恐山）

ある意味において、世界は記憶によって構成されています。

「記憶汚染展」と銘打った本展示では、それを独自の方法で体感できるかと思います。

企画：株式会社闇 頓花聖太郎

この展覧会において、びっくりさせて脅かすような展示は用意していません。

あなたは、見て、触れて、覚えて、選んでいただくだけです。

ご自身の記憶と、対話するような体験です。

ホラーと呼ぶには静かな展覧会。

ですがあなたの記憶を、ちゃんと汚染する展覧会です。

総合プロデューサー：株式会社闇 高田将志

記憶とは、もっとも身近な創作物です。

■株式会社TwoGateについて

株式会社TwoGateは、エンターテインメント領域に特化したソフトウェアソリューションを開発・提供するエンジニアリングカンパニーです。コマースチャネル（Caravan Series）、コンテンツ配布（CODE Series）の2領域を中心にプロダクトを展開し、初期開発費用ゼロ・レベニューシェアまたは従量課金を原則とした導入しやすいサービスを提供しております。これまでに国内主要レコード会社、出版社、IPホルダー、マネジメント事務所とともに400以上のIPおよび800以上のサービスを支援し、エンターテインメント業界の基盤を支えています。

代表者:代表取締役 小林輝紀

本社所在地:東京都世田谷区代田5-13-8 代田フラット101

事業内容:エンターテインメント領域に特化したSaaSプロダクト（Caravan Series / CODE Series）の開発・提供、レベニューシェア型での共創事業

URL:https://twogate.com