【新規事業開始】美容医療の口コミ広場が美容看護師に特化した人材紹介サービス「美容医療の転職広場」を開始

株式会社口コミ広場

株式会社口コミ広場（本社：東京都千代田区神田小川町３丁目２－１ CIRCLES神田小川町13階、代表取締役：山本美仁）は、2026年6月1日より、美容看護師に特化した有料職業紹介事業「美容医療の転職広場」を本格始動することをお知らせいたします。

これまで20年以上にわたり、美容クリニックの口コミ・集患支援を通じて培ってきた業界トップクラスの知見とネットワークを活かし、表面的な条件のミスマッチを解消する、新しい形の人材紹介サービスを提供いたします。

サービス公式サイト：https://recruit-kuchikomi.com/(https://recruit-kuchikomi.com/?utm_source=prtimes&utm_campaign=release)

公式Instagram：https://www.instagram.com/kuchikomi_recruit/(https://www.instagram.com/kuchikomi_recruit/)

事業立ち上げの背景

私たちは20年間、美容クリニックの集患・口コミ対策のパートナーとして、多くの院長先生や経営者様と伴走してまいりました。その中で直面したのが、「集客は成功しているのに、現場のスタッフが足りず、患者様への価値提供の機会を逃してしまう」「せっかく採用しても、風土が合わず早期離職してしまう」という深刻な採用課題でした。

美容医療業界は一見華やかに見えますが、求められるスキルやクリニックごとの文化は多種多様です。業界を裏側から支え続けてきた私たちだからこそ、クリニックと働く人の双方にとって「嘘のない、本当に定着するマッチング」ができると考え、本事業の立ち上げに至りました。

「集患」を知るパートナーだからこそ、貴院に「定着」する人材を厳選

Point１.

美容医療マーケティング領域での20年の実績

口コミ、集患支援の事業を通じてクリニック経営を熟知しており、採用課題を経営視点で理解できる人材紹介会社

Point２.

業界特化だからこそできる候補者の質担保

美容クリニックで働くことへの理解・意欲が高い求職者に絞ってご紹介。入社後のミスマッチを最小化

Point３.

クリニックの採用要件の言語化を支援

どんな人材が自院に合うかを一緒に整理するところから支援。採用経験が少ないクリニックでも安心

Point４.

広告・マーケ支援との連携による多角的なクリニック理解

グループ事業で培ったクリニックとの信頼関係をベースに、採用だけでなく組織づくりの視点、集患支援でも伴走

Point５.

少数精鋭で機動力のある対応

窓口担当が一貫して対応し、スピーディーに対応

メッセージ

クリニック担当者の方へ

美容クリニックで働くことへの理解・意欲が高い求職者に絞ってご紹介するため、入社後のミスマッチを最小化します。また、採用支援だけでなく、グループ事業の強みを活かした広告・集患対策、組織づくりの視点からも多角的にバックアップいたします。

求職者の方へ

美容医療業界特化だからこそ、専門性の高いキャリアアドバイスが可能です。業界内のネットワークを活かした、一般には出回らない「非公開求人」も多数保有。あなたの価値観に寄り添い、単なる転職ではなく「一生涯のキャリアパートナー」として伴走します。

各種お問い合わせはこちら :https://recruit-kuchikomi.com/register?utm_source=prtimes&utm_campaign=release

■ 概要

住所：〒101-0052

東京都千代田区神田小川町3-2-1 CIRCLES神田小川町13階

TEL：0120-599-248

Instagram：https://www.instagram.com/kuchikomi_recruit/

人材紹介事業：https://kuchikomi-official.com/service/recruitment-agency(https://kuchikomi-official.com/service/recruitment-agency?utm_source=prtimes&utm_campaign=release)

ホームページはこちら :https://recruit-kuchikomi.com/?utm_source=prtimes&utm_campaign=release