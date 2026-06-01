自動化は優しさ──「説明会自動化」を導入企業とともに解説した動画をPIVOTにて公開

MIL株式会社

インタラクティブ採用で企業と学生の「相互理解」を支援するMIL株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役CEO：光岡 敦）は、ビジネス映像メディア「PIVOT」にて、「説明会の自動化」をテーマにした解説動画を公開したことをお知らせいたします。

視聴URL：https://youtu.be/4umkoMaIVYs

■ 動画の見どころ

新卒採用の早期化・長期化が深刻化した今、「学生の時間の奪い合い」が起きています。

学生が学業やアルバイトに追われ「タイパ」を極限まで重視する現代。

本動画では、そんなタイパ時代の採用説明会の新常識について、MIL株式会社代表の光岡と、「リクルートミル」を導入し「説明会の自動化」を推進する人事担当者が語り合います。

人事の稼働時間外である夜間や休日に半数以上の学生が説明会を視聴している実態や、データから学生の「本音」や「迷い」を可視化するAI機能のデモンストレーションは必見です。

さらに見逃せないのが、ただ業務を効率化するだけではない「自動化の先にある採用の本質」です。説明会を自動化して生み出された時間を、学生一人ひとりのキャリアや不安に寄り添う深い対話に充てることで、面接合格率や内定承諾率の向上に繋がっているという実践例も明らかに。

これからの採用戦略に悩むすべての人事担当者にとって、少しでもヒントになれば幸いです。

■ 番組概要

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=4umkoMaIVYs ]

・番組名 ：PIVOT「&questions」

・タイトル：「タイパ時代の『採用自動化』最前線」

・公開日 ：2026年6月1日

・出演者 ：光岡 敦（ MIL株式会社 代表取締役）

藤田 真子氏（住友林業ホームテック株式会社 人事部係長）

岩野 綾香氏（ディップ株式会社 人事総務本部人材採用室マネジャー）

・MC : 西川 典孝氏

・視聴URL：https://youtu.be/4umkoMaIVYs

■ MIL株式会社について

説明会を自動化する「Recruit MIL（リクルートミル）」とは

特徴１.：学生に選ばれる「候補者体験」

時間や場所に縛られず、学生が自身の興味に合わせて能動的に情報を取得できるインタラクティブ体験により、学生の満足度と企業への理解度を飛躍的に高めることが可能です。

特徴２.：工数削減とデータ活用で、採用活動を最適化

繰り返し実施している会社説明会などを、インタラクティブ体験に置き換えることで、採用工数を削減できます。これにより創出された空き時間を、候補者一人ひとりと向き合う個別フォローや戦略立案といった「コア業務」に再投資できます。さらに、「誰が」「どのトピックに」「興味を示したか」という候補者のインサイトをデータとして可視化し、客観的なデータに基づいた最適なアプローチを可能にします。

特徴３.：歩留まり改善と内定承諾率の向上

深い企業理解を促す「候補者体験」とデータに基づいた候補者への最適なアプローチにより、インタラクティブ体験以降の歩留まりを改善し、最終的な内定承諾率の向上に貢献することができます。

サービスサイトはこちら :https://service.mil.movie/recruit/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=260601_pivot_pr会社概要

インタラクティブ採用で企業と学生の「相互理解」を支援するスタートアップ企業です。

「インタラクティブ体験」を通じて視聴者のインサイトをデータとして取得分析し、パーソナライズ化したアプローチにより、業務プロセスを変革します。

2018年の創業以来、上場企業を中心とした多くの支援実績があり、これまで累計88,000件のインタラクティブ動画を制作し配信。総再生回数は9,000万回を超えます。「インタラクティブ体験」の実現を支援している企業として日本トップクラスの実績を誇ります。

会社名：MIL株式会社

代表者：代表取締役CEO 光岡 敦

所在地：東京都新宿区新宿5丁目14-12 天翔オフィス新宿三丁目 301号室

設立：2018年3月6日

事業内容：「MIL」の開発・提供

URL：https://mil.movie/

説明会自動化｜Recruit MIL（リクルートミル）(https://service.mil.movie/recruit/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=260601_pivot_pr)