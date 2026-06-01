株式会社Omakaseの株式取得に関するお知らせ

株式会社DeFimans

株式会社DeFimans（本社：東京都港区、代表取締役：小野 暢思・佐藤 太思、以下「当社」）は、国内外プロジェクトにおけるバリデータ運営・開発・保守事業を展開する株式会社Omakase（本社：大阪市西区、代表取締役：渡辺 瑛介、以下「Omakase」）の株式について、既存株主との間で株式譲渡契約を締結し、本日付で同社を子会社化いたしましたのでお知らせいたします。

1. 株式取得の背景

Omakaseは、2026年5月時点において、40以上のブロックチェーンにおいてバリデータ運用実績を有し、ブロックチェーンプロジェクト、暗号資産交換所、事業会社、ヘッジファンドなど、多様なプレイヤーとの連携を通じて事業を展開しております。ノード運用にとどまらず、ステーキング設計支援やアーキテクチャ構築など、インフラレイヤーからプロジェクトの成長を支える包括的な支援を強みとしています。

当社は金融・IT・エンターテインメント領域を中心に、国内外における新規事業およびweb3事業の戦略策定から実行支援までを一貫して提供するプロフェッショナルファームであり、web3領域において幅広い知見と実績を有しております。

近年、暗号資産・ブロックチェーンと既存金融の融合が進む中で、高度なインフラ構築および安定的な運用体制の重要性が一層高まっております。このような市場環境を踏まえ、当社の戦略・事業開発力および金融領域における知見と、Omakaseの有するバリデータ運用・ステーキング技術を融合することで、より高度かつ包括的なサービス提供が可能になると判断し、本株式取得に至りました。

2. 今後の取り組みおよびシナジー

本株式取得後、当社およびOmakaseは、以下の取り組みを推進してまいります。

１. 顧客基盤およびネットワークの拡張

当社は、SBIホールディングス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役会長兼社長：北尾吉孝）を最終親会社とするSBIグループ企業であり、SBIグループとOmakase両社の顧客基盤および国内外ネットワークを活用し、より広範な顧客層へのサービス提供を実現するとともに、web3領域における価値創出を加速します。

２. ステーキングおよび金融領域における新規サービス開発

当社およびSBIグループの金融領域における知見を活用し、ステーキングを組み込んだ新たな金融商品の設計・提供を推進します。

３. インフラ×戦略の統合によるサービス高度化

当社の戦略設計・事業開発支援と、Omakaseのバリデータ運用・ステーキング技術を統合し、web3プロジェクトに対して、企画から実装・運用まで一貫した支援を提供します。

3. 役員体制（予定）

本株式取得に伴い、Omakaseの役員体制は以下の通りとなる予定です。

代表取締役 渡辺 瑛介

取締役 佐藤 太思（新任）

取締役 坂上 謙太（新任）

4. 株式会社Omakaseの概要

名称：株式会社Omakase

所在地：大阪市西区立売堀1-2-21 2F

代表者：代表取締役 渡辺 瑛介

設立：2024年1月26日

事業内容：ブロックチェーンバリデータ運用、開発・保守および関連コンサルティング

URL：https://0xmakase.co.jp/

5. 株式会社DeFimansの概要

株式会社DeFimansは、グローバルに展開するプロフェッショナルファームとして、金融・IT・エンターテインメント領域を中心に、新規事業およびWeb3事業の支援を行っています。戦略策定から実行支援までを一気通貫で提供し、トークノミクス設計、資金調達、海外展開、ステーブルコイン関連支援など幅広い領域をカバーしています。

所在地：東京都港区虎ノ門5丁目1番4号 東都ビル9F

設立：2022年7月

URL：https://defimans.com/

お問い合わせ先

株式会社Omakase

E-mail：contact@0xmakase.co.jp

株式会社DeFimans

E-mail：info@defimans.com

以上