【6/12 交流会付き】AIはあなたの会社をどう見ているか？成果を左右する″攻めと守り″のマーケティング戦略とは？

株式会社エフェクチュアル

株式会社エフェクチュアル（本社：東京都港区、代表取締役：田中倫明）は、Momentum株式会社・株式会社スイセイと共催で、BtoB・BtoCマーケティング担当者を対象としたオフラインイベント「【6/12（金）19:30～渋谷】株式会社エフェクチュアル / Momentum株式会社登壇イベント」を2026年6月12日（金）19:30より東京・渋谷にて開催いたします。

■開催背景

AI時代のマーケティングにおいて、各施策における業務効率化・生産性向上は加速しています。一方で、それぞれ異なるAIツールを使ってコンテンツを量産することにより、自社サービスのリスク対策・ブランドの一貫性をどう保つかという点に、多くの企業が直面しています。

本イベントでは、AI時代のデジタルリスク対策の最新トレンドと、どんなリスク対策がAI時代のマーケティング活動に有効なのかを、抽象論ではなくリアルな事例とともに深掘りします。広告運用・ブランド対策・コンテンツ配信それぞれの現場の秘訣もお伝えします。セミナー後には登壇者・参加者との交流タイムもご用意しています。

■イベント概要

イベント名：【イベント6/12開催・BtoB/BtoCマーケター必見】AIはあなたの会社をどう見ているか？成果を左右する"攻めと守り"のマーケティング戦略とは？

開催日時：2026年6月12日（金）19:30～21:30（22:00完全撤収）

会場：株式会社Hajimari 東京本社オフィス

（東京都渋谷区道玄坂1-16-10 渋谷DTビル6階）

https://maps.app.goo.gl/Nne7ZRtkNTFSueNP8

参加費：3,000円（ドリンク・軽食・交流会付き）※領収書発行可

定員：30名前後

主催：株式会社スイセイ

申込URL：https://effectual.co.jp/sorila/seminar/20260612

■タイムスケジュール

19:15～ 開場・フリートーク

19:30～19:45 ご挨拶・チェックイン

19:45～20:15 セミナー／質疑応答・クロージング

20:15～21:30 交流タイム

21:30 お開き・流れ解散（22:00完全撤収）

※時間は多少前後する場合があります。

■ こんな方におすすめ

・BtoB・BtoCマーケティング責任者、マネージャー層

・AIツールを活用して広告運用・クリエイティブを強化したい方

・広告配信データやネット上の評判が「汚染」されていることに危機感をお持ちの方

・他社の取り組みを参考に自社の課題解決を図りたい方

■ 登壇者

株式会社エフェクチュアル

執行役員CSO 渡邉 陽介

GMOインターネットグループ、株式会社エルテスを経てエフェクチュアルに入社。WEBリスクマネジメントにおける企業広報支援の提案コンサルティングや、WEBマーケティングサービスを中心とする店舗集客の支援を担当し、企業規模や業界を問わずこれまで約700社のクライアントにサービスを提供。その他セミナー登壇や講演によるマーケティング活動、新規事業の立ち上げも行う。2022年8月より執行役員に就任。

Momentum株式会社

VPoM 竹島 康弘 氏

株式会社アイスタイルに新卒入社/法人営業としてキャリアをスタート。その後Web関連の事業会社で経営企画・子会社経営に携わりAI領域の新規サービスのローンチ、既存事業の売り上げ拡大を行う。さらに三菱商事グループ企業でDX事業のマーケティング・経営企画を経て2021年Momentumに入社。マーケティング・Bizdevに携わる。現在はVPoMとしてマーケティング、PR領域を統括。

■ モデレーター

株式会社スイセイ

事業開発部 パートナーセールス担当

佐伯 進志

新卒で株式会社クラウドワークスに入社し、業務効率化SaaS「クラウドログ」のインサイドセールス、フィールドセールスに従事。その後、不動産系SaaS企業にてインサイドセールス組織の立ち上げ期を経験。現在は、株式会社スイセイにてパートナーセールス担当として、マーケ・採用領域のアライアンス開拓に従事。

■株式会社エフェクチュアルとは

代表者 ：代表取締役 田中 倫明

所在地 ：東京都港区南青山3-4-7 第7SYビル5F

設立 ：2014年11月25日

資本金 ：450,298,060円

事業内容：

・企業のレピュテーションリスクを管理・対策する「オンライン評判管理対策」の提供

・WEB上の炎上リスクや誹謗中傷をモニタリングする「Mimamorn（ミマモルン）」の提供

・広告審査のガイドライン作成から表現チェックまで支援する「広告表現チェックサービス」の提供

・クチコミ・SNS・Googleマップの情報を一元管理し、店舗集客の最大化を支援するSaaS

「LOCATION CONNECT」の開発・提供

・集客用LPを定額・短納期で何度でも制作できる「LP放題」の提供

・MEO対策など

WEBサイト： https://effectual.co.jp/

■本件に関するお問い合わせ

株式会社エフェクチュアル

TEL：03-6447-2175

E-mail：marketing-group@effectual.co.jp

お問合せフォーム：https://effectual.co.jp/contact/