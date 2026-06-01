【トリムカップ2026】5月31日の東海地域予選を幕開けに、全国9地域で開催！

一般財団法人日本フットサル連盟

日本トリム Presents 第18回全国女子選抜フットサル大会（トリムカップ2026）の地域予選大会が、5月31日の東海地域予選を幕開けに全国9地域で順次開催されます。

11月20日（金）から22日（日）まで石川県・いしかわ総合スポーツセンターで開催される本大会には、各地域予選を勝ち抜いた代表チームが出場します。

また、株式会社ジェイ・スポーツのご協力により、地域予選代表決定戦のアーカイブ配信および本大会（決勝戦を除く全試合）のライブ配信が決定いたしました。なお、決勝戦はJ SPORTSおよびJ SPORTSオンデマンドにて独占生中継・LIVE配信（予定）となります。

トリムチャンネルでは第13回大会から第17回大会までの試合映像も公開しておりますので、ぜひご視聴ください。

公式YouTube「トリムチャンネル」：

https://www.youtube.com/channel/UC66rGP_hmqIIh8dn5_g4kbw

撮影：株式会社ジェイ・スポーツ



＜トリムカップ2026 地域予選 代表決定戦全試合（アーカイブ配信）＞

対象試合：決勝戦 ※リーグ戦の結果で地域代表を決定する場合は調整中

公開日時：地域代表決定戦後、翌週金曜17：00（予定）



＜トリムカップ2026 本大会 決勝戦を除く全試合（生配信）＞

※決勝戦のみJ SPORTS/J SPORTSオンデマンドで独占生中継・LIVE配信（予定）

大会ページ：https://trim-cup.jp/

公式X：https://x.com/trimcup



各地域予選の試合日程は大会ページにて随時更新されます。