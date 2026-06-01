賞金は過去最高額1000万円！次世代ラッパーを発掘する「ABEMA」オリジナルオーディションプロジェクト『RAPSTAR 2026』放送決定　2026年6月1日（月）よりエントリー開始

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新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、次世代ラッパーを発掘するオーディションプロジェクト番組『RAPSTAR 2026』 の放送を決定し、2026年6月1日（月）午後5時より参加者募集を開始いたします。

本番組は、次世代のラッパーが自作のリリックとパフォーマンスで頂点を目指す「ABEMA」オリジナルのオーディション番組です。

参加者は、番組が用意したオリジナルビートを使用し、自身を投影したリリックとパフォーマンス動画を投稿。シーンで活躍するラッパーたちによる審査を経て、数々のステージを勝ち上がった者だけが、“RAPSTAR”の座を懸けたファイナルステージへと進出します。本シーズンでは、見事“RAPSTAR”に輝いたラッパーに贈られる活動資金がシリーズ史上最高額となる1000万円に決定。日本のHIPHOPシーンの未来を担う“新たなRAPSTAR”の誕生に注目が集まります。

2017年のシーズン1開始以来、本番組からは\ellow Bucks、Kohjiya など、現代のHIPHOPシーンを牽引するラッパーたちが誕生。さらに昨年放送された『RAPSTAR 2025』では、激闘の末、圧巻のパフォーマンスとスキルによりPxrge Trxxxper が“RAPSTAR”の称号を手にしました。

単なるオーディションに留まらず、“次の時代を作る才能”を世に送り出してきた『RAPSTAR』。新シーズンとなる『RAPSTAR 2026』では、過去最大規模の戦いが幕を開けます。

そして今回、オーディション参加者たちが応募動画で使用するオリジナルビートを手掛けるのは、最前線で活躍する7名のビートメイカーたち。Chaki Zulu、D3adStock、GRADIS NICE、krynX、Lion Melo、Neetz、rxlと、現在の国内シーンを支えるクリエイターが集結しました。それぞれ異なる個性を持つビートの上で、参加者たちは自身の人生や価値観をリリックに落とし込み、“次のRAPSTAR”の座を懸けた戦いに挑みます。

さらに、『RAPSTAR 2026』が主催するHIPHOPイベントであり、頂点を決める決勝戦「RAPSTAR 2026 FINALS」が行われる『STARZ 2026』 も2026年12月29日（火）に開催決定。国内HIPHOPシーンの新たな歴史が生まれる瞬間を迎えます。

『RAPSTAR 2026』の参加応募は、2026年6月1日（月）午後5時より開始。応募締切は、2026年6月12日（金）夜11時59分までとなります。応募方法など詳細は、『RAPSTAR 2026』公式サイトをご確認ください。

▼『RAPSTAR 2026』公式サイト

https://rapstar-abema.com/(https://rapstar-abema.com/)

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■『RAPSTAR 2026』 番組概要

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番組公式サイト：https://rapstar-abema.com/

応募期間：2026年6月1日（月）午後5時～2026年6月12日（金）夜11時59分まで

【ビートメイカー】

Chaki Zulu

D3adStock

GRADIS NICE

krynX

Lion Melo

Neetz

rxl

※画像をご使用の際には【（C）AbemaTV,Inc.】のクレジット表記をお願いいたします。

■「ABEMA」について

「ABEMA」は、2026年4月11日に開局10周年を迎えた、テレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。開局以来、登録不要かつ基本無料で楽しめるインターネットテレビとして、24時間編成のニュース専門チャンネルや、"最高品質か唯一無二"を追求したオリジナルドラマや恋愛リアリティーショー、バラエティほか、アニメやスポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

国内発の動画サービスで日本No.1（※）を誇るオリジナルエピソード数に加え、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなどの豊富なラインナップや、スポーツ中継やオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にもとらわれない視聴体験を通じ、多様なライフスタイルに寄り添いながらコンテンツを提供し続けています。

なお、月額1,180円（税込）の「ABEMAプレミアム」では限定機能や作品を楽しめるほか、月額680円（税込）の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2026年3月時点、自社調べ

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無料動画・話題の作品が楽しめる新しい未来のテレビ「ABEMA」（https://abema.tv/）

「ABEMA」は開局10周年を記念し、特別番組の放送や「ABEMA10周年無料大感謝祭」など、年間を通じて10周年を盛り上げるさまざまなキャンペーンを展開します。「ABEMA」の10周年にぜひご期待ください。

「ABEMA」10周年サイトURL：https://contents-abema.com/10th/