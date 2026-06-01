「Girls Planet 999」などのサバイバル番組に出演して注目を集めていたYOU DAYEON（ユ・ダヨン）の6月24日（水）に日本デビュー作のジャケット写真が公開！

写真拡大 (全3枚)

日本コロムビア株式会社



6月24日（水）にアルバム『Dream Rusher』で日本デビューする、韓国出身ソロアーティスト YOU DAYEON（ユ・ダヨン）。


そのジャケット写真が公開された。




ビジュアルは、爽やかな白をベースとしたものと、クールな黒をベースにしたものと、彼女のビジュアルの幅広さを表現したものになっている。初回盤のフォトブックも楽しみにして欲しい。




YOU DAYEON（ユ・ダヨン）は、韓国では、「Girls Planet 999」「SHOW ME THE MONEY」などのサバイバル番組に出演して注目を集め、ボーカル・ラップ・ダンスパフォーマンスの全てをこなすオールラウンダーとしての実力が評価されている。


かつてはガールズグループ「LIPBUBBLE（リップバブル）」のメンバーとしても活動し、2023年リリースのシングル「down down down」でソロアーティストとしてデビュー。




そして、6月24日（水）に日本コロムビアより、アルバム『Dream Rusher』にて、日本デビューを飾る。


リード曲である「Dream Rusher」は、アルバムに先駆けて、6月17日（水）に先行配信される事が決定！


一足先に、彼女の新曲を聴ける事となる。




このデビューアルバムの特典会が6月上旬から決定。彼女の魅力を、その目で確かめて欲しい。


ミニライブ＆特典会の詳細、購入特典などはレーベルサイトにて。




【商品情報】


JAPAN DEBUT 1st ALBUM 『Dream Rusher』


2026年6月24日（水）リリース


初回盤 COCP-42719（CD+24Pフォトブックレット+トレカ）\3,300（税込）


通常盤 COCP-42720（CD+トレカ）\2,200（税込）


CD収録曲《全６曲》


M1- Dream Rusher


M2- Harmonic etude　


M3- Precious time


M4- Let it shine　


M5- Dream Rusher -English ver- 　


M6- Precious time -English ver- 　




「Dream Rusher」先行配信


2026年6月17日（水）リリース


https://youdayeon.lnk.to/DreamRusher


※URLは2026年6月17日(水) 0時に有効になります。




【配信キャンペーン情報】


＜LINE MUSIC再生回数キャンペーンの開催が決定！＞


対象期間中にLINE MUSICにて「Dream Rusher」をたくさん聴いてくださった方の中から


抽選で再生回数に応じて各種特典をプレゼント！




・賞品


●A賞＜抽選＞：サイン入りチェキ


●B賞＜全員＞：直筆メッセージ入りデジタルスマホ壁紙




・応募条件


●A賞：「Dream Rusher」を500回以上再生の上、ご応募頂いた方の中から抽選で10名様


●B賞：「Dream Rusher」を50回以上再生の上、ご応募頂いた方全員


※抽選の特典は再生回数が多いほど当選確率UP!




▽詳細はこちら


https://columbia.jp/artist-info/youdayeon/info/93479.html




【購入者特典】


・全国共通特典：フォトカード（全3種ランダム）


・Amazon.co.jp：メガジャケ




▽詳細はこちら


https://columbia.jp/artist-info/youdayeon/info/93349.html




【ミニライブ＆特典会情報】


6/19（金）HMV&BOOKS SHIBUYA 6Fイベントスペース


1部 17:00　2部 19:00


6/20（土）ヴィレッジヴァンガード+PLUS イオンレイクタウンmori 店内イベントスペース


1部 13:00　2部 15:00


6/21（日）タワーレコード横浜ビブレ店 店内イベントスペース


1部 13:00　2部 15:00


6/22（月）タワーレコード池袋店 店内イベントスペース


1部 17:00　 2部 19:00


6/23（火） タワーレコード横浜ビブレ店 店内イベントスペース


1部 17:00　2部 19:00


6/24（水） タワーレコード池袋店 店内イベントスペース


1部 17:00　2部 19:00


6/25（木）タワーレコード渋谷店5F 店内イベントスペース


1部 17:00　2部 19:00


6/26（金）タワーレコード池袋店 店内イベントスペース


1部 17:00　2部 19:00


6/27（土）タワーレコード錦糸町パルコ店 店内イベントスペース


1部 13:00　2部15:00


6/28（日） 新宿マルイメン 8Fイベントスペース


1部 13:00　2部15:00




▽詳細はこちら


https://columbia.jp/artist-info/youdayeon/info/93465.html




【関連リンク】


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オフィシャルInstagram：https://www.instagram.com/youdayeon_official/


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