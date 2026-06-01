「Girls Planet 999」などのサバイバル番組に出演して注目を集めていたYOU DAYEON（ユ・ダヨン）の6月24日（水）に日本デビュー作のジャケット写真が公開！
6月24日（水）にアルバム『Dream Rusher』で日本デビューする、韓国出身ソロアーティスト YOU DAYEON（ユ・ダヨン）。
そのジャケット写真が公開された。
ビジュアルは、爽やかな白をベースとしたものと、クールな黒をベースにしたものと、彼女のビジュアルの幅広さを表現したものになっている。初回盤のフォトブックも楽しみにして欲しい。
YOU DAYEON（ユ・ダヨン）は、韓国では、「Girls Planet 999」「SHOW ME THE MONEY」などのサバイバル番組に出演して注目を集め、ボーカル・ラップ・ダンスパフォーマンスの全てをこなすオールラウンダーとしての実力が評価されている。
かつてはガールズグループ「LIPBUBBLE（リップバブル）」のメンバーとしても活動し、2023年リリースのシングル「down down down」でソロアーティストとしてデビュー。
そして、6月24日（水）に日本コロムビアより、アルバム『Dream Rusher』にて、日本デビューを飾る。
リード曲である「Dream Rusher」は、アルバムに先駆けて、6月17日（水）に先行配信される事が決定！
一足先に、彼女の新曲を聴ける事となる。
このデビューアルバムの特典会が6月上旬から決定。彼女の魅力を、その目で確かめて欲しい。
ミニライブ＆特典会の詳細、購入特典などはレーベルサイトにて。
【商品情報】
JAPAN DEBUT 1st ALBUM 『Dream Rusher』
2026年6月24日（水）リリース
初回盤 COCP-42719（CD+24Pフォトブックレット+トレカ）\3,300（税込）
通常盤 COCP-42720（CD+トレカ）\2,200（税込）
CD収録曲《全６曲》
M1- Dream Rusher
M2- Harmonic etude
M3- Precious time
M4- Let it shine
M5- Dream Rusher -English ver-
M6- Precious time -English ver-
「Dream Rusher」先行配信
2026年6月17日（水）リリース
https://youdayeon.lnk.to/DreamRusher
※URLは2026年6月17日(水) 0時に有効になります。
【配信キャンペーン情報】
＜LINE MUSIC再生回数キャンペーンの開催が決定！＞
対象期間中にLINE MUSICにて「Dream Rusher」をたくさん聴いてくださった方の中から
抽選で再生回数に応じて各種特典をプレゼント！
・賞品
●A賞＜抽選＞：サイン入りチェキ
●B賞＜全員＞：直筆メッセージ入りデジタルスマホ壁紙
・応募条件
●A賞：「Dream Rusher」を500回以上再生の上、ご応募頂いた方の中から抽選で10名様
●B賞：「Dream Rusher」を50回以上再生の上、ご応募頂いた方全員
※抽選の特典は再生回数が多いほど当選確率UP!
▽詳細はこちら
https://columbia.jp/artist-info/youdayeon/info/93479.html
【購入者特典】
・全国共通特典：フォトカード（全3種ランダム）
・Amazon.co.jp：メガジャケ
▽詳細はこちら
https://columbia.jp/artist-info/youdayeon/info/93349.html
【ミニライブ＆特典会情報】
6/19（金）HMV&BOOKS SHIBUYA 6Fイベントスペース
1部 17:00 2部 19:00
6/20（土）ヴィレッジヴァンガード+PLUS イオンレイクタウンmori 店内イベントスペース
1部 13:00 2部 15:00
6/21（日）タワーレコード横浜ビブレ店 店内イベントスペース
1部 13:00 2部 15:00
6/22（月）タワーレコード池袋店 店内イベントスペース
1部 17:00 2部 19:00
6/23（火） タワーレコード横浜ビブレ店 店内イベントスペース
1部 17:00 2部 19:00
6/24（水） タワーレコード池袋店 店内イベントスペース
1部 17:00 2部 19:00
6/25（木）タワーレコード渋谷店5F 店内イベントスペース
1部 17:00 2部 19:00
6/26（金）タワーレコード池袋店 店内イベントスペース
1部 17:00 2部 19:00
6/27（土）タワーレコード錦糸町パルコ店 店内イベントスペース
1部 13:00 2部15:00
6/28（日） 新宿マルイメン 8Fイベントスペース
1部 13:00 2部15:00
▽詳細はこちら
https://columbia.jp/artist-info/youdayeon/info/93465.html
【関連リンク】
Instagram：https://www.instagram.com/dayeon_you
オフィシャルInstagram：https://www.instagram.com/youdayeon_official/
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