「Girls Planet 999」などのサバイバル番組に出演して注目を集めていたYOU DAYEON（ユ・ダヨン）の6月24日（水）に日本デビュー作のジャケット写真が公開！

日本コロムビア株式会社

6月24日（水）にアルバム『Dream Rusher』で日本デビューする、韓国出身ソロアーティスト YOU DAYEON（ユ・ダヨン）。

そのジャケット写真が公開された。

ビジュアルは、爽やかな白をベースとしたものと、クールな黒をベースにしたものと、彼女のビジュアルの幅広さを表現したものになっている。初回盤のフォトブックも楽しみにして欲しい。

YOU DAYEON（ユ・ダヨン）は、韓国では、「Girls Planet 999」「SHOW ME THE MONEY」などのサバイバル番組に出演して注目を集め、ボーカル・ラップ・ダンスパフォーマンスの全てをこなすオールラウンダーとしての実力が評価されている。

かつてはガールズグループ「LIPBUBBLE（リップバブル）」のメンバーとしても活動し、2023年リリースのシングル「down down down」でソロアーティストとしてデビュー。

そして、6月24日（水）に日本コロムビアより、アルバム『Dream Rusher』にて、日本デビューを飾る。

リード曲である「Dream Rusher」は、アルバムに先駆けて、6月17日（水）に先行配信される事が決定！

一足先に、彼女の新曲を聴ける事となる。

このデビューアルバムの特典会が6月上旬から決定。彼女の魅力を、その目で確かめて欲しい。

ミニライブ＆特典会の詳細、購入特典などはレーベルサイトにて。

【商品情報】

JAPAN DEBUT 1st ALBUM 『Dream Rusher』

2026年6月24日（水）リリース

初回盤 COCP-42719（CD+24Pフォトブックレット+トレカ）\3,300（税込）

通常盤 COCP-42720（CD+トレカ）\2,200（税込）

CD収録曲《全６曲》

M1- Dream Rusher

M2- Harmonic etude

M3- Precious time

M4- Let it shine

M5- Dream Rusher -English ver-

M6- Precious time -English ver-

「Dream Rusher」先行配信

2026年6月17日（水）リリース

https://youdayeon.lnk.to/DreamRusher

※URLは2026年6月17日(水) 0時に有効になります。

【配信キャンペーン情報】

＜LINE MUSIC再生回数キャンペーンの開催が決定！＞

対象期間中にLINE MUSICにて「Dream Rusher」をたくさん聴いてくださった方の中から

抽選で再生回数に応じて各種特典をプレゼント！

・賞品

●A賞＜抽選＞：サイン入りチェキ

●B賞＜全員＞：直筆メッセージ入りデジタルスマホ壁紙

・応募条件

●A賞：「Dream Rusher」を500回以上再生の上、ご応募頂いた方の中から抽選で10名様

●B賞：「Dream Rusher」を50回以上再生の上、ご応募頂いた方全員

※抽選の特典は再生回数が多いほど当選確率UP!

▽詳細はこちら

https://columbia.jp/artist-info/youdayeon/info/93479.html

【購入者特典】

・全国共通特典：フォトカード（全3種ランダム）

・Amazon.co.jp：メガジャケ

▽詳細はこちら

https://columbia.jp/artist-info/youdayeon/info/93349.html

【ミニライブ＆特典会情報】

6/19（金）HMV&BOOKS SHIBUYA 6Fイベントスペース

1部 17:00 2部 19:00

6/20（土）ヴィレッジヴァンガード+PLUS イオンレイクタウンmori 店内イベントスペース

1部 13:00 2部 15:00

6/21（日）タワーレコード横浜ビブレ店 店内イベントスペース

1部 13:00 2部 15:00

6/22（月）タワーレコード池袋店 店内イベントスペース

1部 17:00 2部 19:00

6/23（火） タワーレコード横浜ビブレ店 店内イベントスペース

1部 17:00 2部 19:00

6/24（水） タワーレコード池袋店 店内イベントスペース

1部 17:00 2部 19:00

6/25（木）タワーレコード渋谷店5F 店内イベントスペース

1部 17:00 2部 19:00

6/26（金）タワーレコード池袋店 店内イベントスペース

1部 17:00 2部 19:00

6/27（土）タワーレコード錦糸町パルコ店 店内イベントスペース

1部 13:00 2部15:00

6/28（日） 新宿マルイメン 8Fイベントスペース

1部 13:00 2部15:00

▽詳細はこちら

https://columbia.jp/artist-info/youdayeon/info/93465.html

【関連リンク】

Instagram：https://www.instagram.com/dayeon_you

オフィシャルInstagram：https://www.instagram.com/youdayeon_official/

TikTok：https://www.tiktok.com/@dayeon_you_

日本公式ファンクラブ：https://youdayeon.jp/

レーベルサイト：https://columbia.jp/artist-info/youdayeon/