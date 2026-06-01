オンラインくじ「はにくじランド」にて、大庭アキル先生 著 BLコミック「転生モブはBLゲーの世界でハメられ攻略されました!?」モブハメシリーズの新規書き下ろしイラストを使用したくじが登場！

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大人気転生溺愛BL「転生モブはBLゲーの世界でハメられ攻略されました!? 5」の一般電子書籍配信にあわせて6月30日(火)23:59まで【モブハメシリーズ×はにくじランド ～Happy Wedding～】を販売中。

テオドア×モヴの結婚式をテーマに描き下ろされた幸せなイラスト満載のグッズが盛り沢山です、豪華なプレゼント企画や、A賞のぬいぐるみマスコットが必ず1個手に入るセット販売も実施しております！

【モブハメシリーズ×はにくじランド ～Happy Wedding～】

開催期間：2026年5月12日(火) 17:00 ～ 2025年6月30日(火) 23:59

●販売ページ(単品販売)：https://hanikujiland.com/lottery/20

販売価格：1回 1,100円(税込)

※別途配送手数料がかかります。

●販売ページ(セット販売)：https://hanikujiland.com/lottery/21

販売価格：1セット(46アイテム) 50,600円(税込)

※別途配送手数料がかかります。

【賞品ラインナップ一覧】

A賞 ぬいぐるみマスコット(全2種)

大庭アキル先生がイメージされた衣装をまとったテオモヴぬいぐるみマスコット！

是非一緒にお出かけして新婚旅行に連れて行ってください♪

B賞 2人用ぬいぐるみポーチ(全2種)

デザインイメージ実物イメージ

サムシングブルーをイメージしたシンプルなリボン柄ポーチと

デフォルメされた可愛いキャラクター達をちりばめたパターン柄ポーチの2種類！

C賞 アクリルスタンド(全2種)

テオドアとモヴを繋げて飾ることができる台座のアクリルスタンドです！

D賞 ゆらゆらアクリルキーホルダー(全5種)

デフォルメされたテオモヴと三つ子がゆらゆら可愛いアクリルキーホルダーです！

E賞 75mmホログラム缶バッジ×チェキ風カードセット(全8種)

描き下ろしイラストを中心にデザインされたキラキラホログラム加工の75mm缶バッジと

すべすべマット加工のチェキ風カードのセットです！

特典 招待状風ポストカード(全5種)

累計10回購入毎に招待状風ポストカード(全5種)を1枚プレゼント！※お好きな絵柄をお選びいただけます

セット購入の場合は1セット購入毎に5種1セットをプレゼント！

さらに豪華な非売品アイテムが当たるプレゼントキャンペーンも実施！

くじ購入で結婚式の引き出物風タオルセットや非売品テオモヴフィギュアが抽選で当たるキャンペーンにご参加いただけます♪

■権利表記：(C)ooba akiru

■「転生モブはBLゲーの世界でハメられ攻略されました!? 5」

電子書籍情報：https://www.kadokawa.co.jp/product/322602000697/

■作者X：大庭アキル先生（@niwaniwakiru）：https://x.com/niwaniwakiru

■はにくじランドホームページTOP：https://hanikujiland.com/

■はにくじランド（コアデグッズ総合）X：https://x.com/Coade_Goods

■株式会社コアデ：https://www.coade-net.co.jp/

■株式会社コアデ公式X：https://x.com/coade_official

【株式会社コアデ 会社概要】

株式会社コアデは透明ブックカバーやクリファイル収納ホルダー、缶バッジカバーをはじめとする

コレクターのためのオリジナル“ノンキャラクター”商品を数多く企画・開発、

「有りそうで無かった」驚きと便利さをお客様へお届けしているアニメイトグループの企業です。