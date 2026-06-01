ダイセーエブリー二十四株式会社

ダイセーエブリー二十四株式会社（本社：愛知県一宮市、代表取締役社長：田中孝昌、以下「当社」）は、２０２６年6月1日付をもって、株式会社林運送（本社：広島県広島市南区、代表取締役：林 友之、以下「林運送」）の発行済み株式の全てを取得し、同社をグループ化することを決定いたしましたので、お知らせいたします。

■取得の目的・背景

当社は、チルド食品（冷蔵品）専門の物流企業として、全国規模のコールドチェーン（低温物流ネットワーク）の構築を経営の根幹に据え、ネットワークの拡大に取り組んでいます。その中でも中国・九州エリアは食品物流の需要拡大が著しく、当社が描く全国網の完成に向けた戦略的重点地域と位置づけています。

今回株式を取得する林運送は、1978年の創業以来、広島を本拠地として一般貨物自動車運送事業を展開してきた地域物流の担い手です。チルド食品および自動車部品の輸送・保管を中心に、広島（本社・西風新都）・福岡・熊本の計4拠点で事業を展開し、地域に根ざした物流サービスを提供してきました。

当社は、全国コールドチェーン網の構築をさらに進めるにあたり、1998年（平成10年）より長年のパートナーとして協業してきた林運送の拠点ネットワークおよび地域における事業基盤が、中国・九州エリアでの展開を進めるうえで重要な役割を担うものと判断しました。

今後は、両社の経営資源を活かしながら、中国・九州エリアにおける低温食品物流の対応力を段階的に高め、当社グループとしてより安定的で高品質な物流サービスの提供を目指してまいります。

■今後の方針

林運送は今後もその拠点・事業を継続し、地域に根ざした物流企業として独立した運営体制を維持してまいります。当社グループとの連携を深めながら、中国・九州エリアにおけるチルド食品配送の品質向上と配送エリアの拡充を段階的に進め、当社が目指す全国コールドチェーン網の一翼を担ってまいります。

なお、林運送の従業員については全員の継続雇用を予定しており、地域雇用の維持にも引き続き貢献してまいります。

▼株式会社林運送 会社概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/150714/table/11_1_e3030e4c9072251a7b01188f92ba16dc.jpg?v=202606020551 ]

＜お問い合わせ先＞

ダイセーエブリー二十四株式会社 経営企画室 経営企画チーム（広報担当）

MAIL： info-koho@every24.co.jp

▼会社概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/150714/table/11_2_427e275bb0ac32b52b6c126776b7f316.jpg?v=202606020551 ]