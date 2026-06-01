YL Projects、「ブランド戦略型SNS運用」サービスを提供開始 ― 戦略から始まる運用が、ソーシャルメディアでブランドを資産にする。

株式会社Y&L Projects

東京発、神楽坂に拠点を構えるクリエイティブ・エージェンシー 株式会社Y&L Projects（代表：玉田 曜一郎）は、2026年6月1日より、InstagramおよびTikTokを中心としたSNSの戦略立案から継続運用までを一貫して担う「ブランド戦略型SNS運用」サービスの提供を開始したことをお知らせいたします。

ブランド戦略型SNSチーム

SNSは、単なる集客チャネルではなく、ブランドの世界観や価値観を日々蓄積していくメディアへと変化しています。YL Projectsでは、SNSを“ブランドのファンを育てる場”として捉え、ブランド戦略設計からコンテンツ制作・継続運用までを一貫して支援します。

サービス開始の背景

近年、SNS運用の需要は急速に高まっています。一方で、多くの企業やブランドでは、「投稿頻度を上げる」「UGCを増やす」「アルゴリズムに合わせる」「インフルエンサーとのコラボレーション」といった短期的な施策に偏り、ブランドとしての一貫性や長期的な世界観構築まで踏み込めていないケースが少なくありません。

我々は、情報として"届く"ことと、ブランドとして"蓄積される"ことは別だと考えています。どれだけ投稿を重ねて一時的な数字（バズ）を作っても、その発信がブランドの思想や世界観につながっていなければ、最終的なビジネスの成果（LTVの向上や指名買い）や長期的なブランド資産にはなりません。クリエイティブの力でブランドの純度を保ちながら、データに基づいて確実なリターン（ROI）を追求することが、これからのSNS運用には不可欠です。

YL Projectsはこれまで、ブランド戦略、ビジュアルアイデンティティ設計、コミュニケーション設計、コンテンツ制作など、ブランドづくりの上流から一貫して関わるクリエイティブファームとして活動してきました。

その中で並行して積み上げてきたのが、SNSアカウントの戦略設計・運用実績です。

ボンベイ・サファイア、大阪・関西万博 スイスパビリオン公式アカウント、タカミスキンピール、iPhone用ゲームコントローラー Backbone One、Brother 新規事業プロジェクト、JFOODO、YA-MAN、プレミアムドッグフードブランド Annie’s Pantry、カメラフィルターブランド NiSi Filters Japan、アパレルブランド Sea Room Lynn、Mikkeller Beer Japan など、カテゴリーを横断したSNS運用を通じて培ってきた知見をもとに、このたび正式サービスとして提供を開始します。

サービスの特徴

1. ビジネス構造の理解と、戦略から入るSNS運用

「何を投稿するか」の前に、クライアントのビジネスモデルとブランドを深く理解し、「何者として発信し、どうビジネスの成果（数字）に繋げるか」を定めます。リサーチ結果をもとにした明確なKPI（フォロワー、エンゲージメント、コンバージョンなど）を設定し、数字をしっかり追う土台を作ります。その戦略があってはじめて、SNSは単なるメディアではなく「ビジネスに貢献するブランド資産」として機能します。

2. ブランドと運用の一貫性

VI・トーン・世界観をSNSの文脈に落とし込み、アカウント全体をブランドの延長として設計します。キャプションのコピーライティングから、フィードの視覚的な統一感まで、投稿の一枚一枚がブランドの積み重ねになるように、細部まで一貫した品質で制作・運用します。

3. コンテンツ制作から運用まで一貫対応

撮影・デザイン・コピーライティング・投稿管理・広告運用・レポーティングまで、コンテンツ制作から広告運用に関わる工程をワンストップで担います。外部のディレクションコストや制作の分断が生まれにくい体制で、ブランドの世界観を損なわないクオリティを維持します。

4. AIを活用したトレンド分析と効果測定

トレンド分析やコンテンツ設計の一部にAIを活用し、感覚に頼らないデータドリブンな運用を実現します。月次レポートによる効果測定と改善提案を継続的に行い、数字とブランドの両軸で運用の精度を高めていきます。

5. ブランドの世界観を体現するインフルエンサーアサイン

フォロワー数だけでなく、ブランドの世界観との親和性を重視したインフルエンサーの選定・アサインを行います。広告色を抑えながらブランドの文脈に沿った発信ができるパートナーと連携することで、自然なかたちでリーチとブランド認知を広げます。Instagram広告の運用も含め、オーガニックと有料施策を組み合わせた総合的なグロースを支援します。

これまでの運用実績・ビジネスへの貢献（一部）

YL Projectsでは、定性的なブランド構築と並行して、以下のような定量的な成果を創出してきました。

対象クライアント

- カメラ機材企業（SNS運用）： ブランド理解に基づいたコンテンツ設計により、6ヶ月でエンゲージメント率を約180%向上。3年で売上を200%に成長。- 海外行政機関（公式アカウント運用）： ターゲットに合わせた発信軸の整理とデジタルマーケティング戦略により、短期間でフォロワー数2万2千人超を達成し、認知度を大幅に拡大。- 国内スキンケアブランド（SNS運用）： ブランドの世界観を損なわないインフルエンサー施策を組み合わせ、指名検索数を前年比145%まで向上。

次のような課題を感じている企業・ブランドを対象としています。

- クリエイティブのクオリティには自信があるものの、コンバージョンや売上などのビジネス成果に十分結びついていない- デザイン会社へ依頼しているが、マーケティング視点でのKPI設計や運用が弱く、費用対効果が見えづらい- SNS運用を行っているものの、ブランドとしての世界観やトーンに一貫性が持てていない- SNSの立ち上げを検討しているスタートアップやブランド- 継続的に投稿を行っているが、フォロワー数・エンゲージメント・売上の伸びに課題を感じている- 社内にSNS担当者はいるが、戦略設計やクリエイティブクオリティの維持に限界を感じている- ブランドの世界観や価値観を大切にしながら、SNS上でも一貫して体現していきたいと考えている提供開始日

2026年6月1日

問い合わせ

ylprojects.com/contact よりお問い合わせください。

※ブランドの世界観を守りながら成果につなげるSNS運用について、初回相談（60分・無料）を実施しています。2026年9月末まで。

YL Projectsについて

グローバルな視点と多様な感性から生まれるインサイトとアイデアで、社会に新しい見方や可能性をもたらすことを目指す、東京発の越境型クリエイティブファーム。ブランド戦略、クリエイティブディレクション、コンテンツ制作、体験設計を横断しながら、国内外の企業やブランドに対して一貫した価値創出を支援。市場参入やブランドの再定義といった上流設計から、ビジュアルやコミュニケーションの実装までを包括的に手がける。これまでに、L’Oreal、Rakuten、Bacardi、JETRO、大林組、リベルタ (フリーズテック)など、国内外のブランドと協働し、戦略とクリエイティブを横断した価値づくりを行っている。

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