【愛媛・松山】あしカラダ空港通り店　９周年記念キャンペーンを６月限定で開催

キャンペーン概要

株式会社三福ホールディングス

あしカラダ空港通り店は、２０２６年６月に９周年を迎えることを記念して、６月中に特別キャンペーンを開催します。

キャンペーン内容

■９０分以上のメニューが９００円OFF

※複数メニューの組み合わせでも合計９０分以上で対象。

■ P-SPO会員様は併用可能

※P-SPO割引と併せて利用すると、合計１４００円OFFで受けられます。

■対象店舗：あしカラダ 空港通り店(https://beauty.hotpepper.jp/kr/slnH000403924/)／あしカラダ松山大街道店(https://beauty.hotpepper.jp/kr/slnH000278593/)

■利用条件：あしカラダ公式LINEのお友達登録が必要 受付にてLINE画面の提示をお願いします

※期間中は何回でも利用可能キャンペーン期間

キャンペーン期間

■２０２６年６月1日～６月3０日

あしカラダ公式LINEのご案内

公式LINEでは、お得なクーポンやイベント情報を配信中。

■簡単なアンケート回答で５００円OFFクーポンGET

※予約機能、ショップカード(来店するたびにポイントＧＥＴ)、ケア診断(簡単な質問に答えてその方に合ったメニューを紹介)など様々な機能も搭載。

LINE登録で、日々の健康サポートもより便利にご利用いただけます。

あしカラダの人気メニューについて

全身揉みほぐし

■ 60分(\3,700)

■ 90分(\5,400)

■ 120分(\7,000)

アジア式(足裏クリーム)

■ 30分(\2,600)

■ 60分(\5,000

英国式(オイル)

■ 30分(\3,100)

■ 60分(\6,100)

アロマテラピー(女性限定)

■ 60分(\5,300)

■ 90分(\8,000)

■ 120分(\10,200)

※その他のメニューもございます。詳細を知りたい方ははお問い合わせください。

会社情報

店舗名：あしカラダ松山大街道店(https://beauty.hotpepper.jp/kr/slnH000278593/)

所在地：愛媛県松山市二番町3-8-21久保豊二番町ビル2階

営業時間：10:00～25:00(最終受付24時)

TEL：0120-695-427

店舗名：あしカラダ松山空港通り店(https://beauty.hotpepper.jp/kr/slnH000403924/)

所在地：愛媛県松山市空港通1丁目15-1

営業時間：10：00～23：00(最終受付22時)

TEL：0120-695-427

その他：駐車場完備(約20台)、P・SPO空港店(https://pspo.jp/kuukou/)/P・stretch(https://stretch.pspo.jp/)/P・SPO epi空港店(3/5New Open)(https://pspo.jp/epi/)併設

会社概要

株式会社三福テンダーネス代表取締役社長 村上 晃平

所在地：愛媛県松山市中村2丁目1-3

担当：大内圭介/鎌倉令羅

TEL：0120-695-427

当サロンは今後も、お客様一人ひとりに寄り添いながら、心と身体を癒すサービスの充実に努めてまいります。ぜひこの機会に、進化した癒しの空間をご体感ください。