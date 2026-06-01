【新サービス】企業のDX基盤を強化するWEBマニュアル作成・管理ツール「マニュアル博士」をリリース｜株式会社博士.com

株式会社 博士.com

クラウド動画編集ツール「メディア博士」を提供する株式会社博士.com(https://www.web-hakase.com/)（本社：東京都武蔵野市、代表取締役：岩崎政二）は、企業のデジタルトランスフォーメーション（DX）基盤を支える新たなWEBマニュアル作成・管理ツール「マニュアル博士」(https://manual-hakase.com/)を正式にリリースいたしました。少子高齢化による労働人口の減少や働き方の多様化が進む現代、企業の成長には「業務の標準化」と「自律的な人材育成」の両立が不可欠です。本サービスは、直感的なマニュアル作成機能に加え、シナリオ形式による段階的学習機能を搭載。単なる手順書に留まらず、企業の教育基盤（eラーニング）として現場の生産性向上を強力に支援いたします。

■ 開発の背景：なぜ今、マニュアルのデジタル化が必要なのか

多くの企業において、マニュアルは「作成に時間がかかる」「どこにあるか分からない」「内容が古くて使えない」といった課題を抱え、形骸化しがちです。

これまで「メディア博士」を通じて動画による情報発信を支援してきた当社は、企業のDXをさらに一歩進めるためには、「動的な情報（動画）」と「静的な情報（テキスト・画像）」をシームレスに統合し、誰でも即座に更新できる基盤が必要であると考えました。こうした背景から、現場で本当に「使われる」ことを追求したWEBマニュアル作成管理ツール「マニュアル博士」の開発に至りました。

■ WEBマニュアル作成管理ツール「マニュアル博士」の4つの特徴

1. 直感的なインターフェースで 「作成ハードル」を極限まで低減

特別な知識は一切不要です。ブログを書くような感覚で、テキスト、画像、ステップを配置するだけで、プロフェッショナルなマニュアルが即座に完成します。

2. クラウド一括管理・リアルタイム更新で情報の鮮度を維持

マニュアルはクラウド上で一元管理。情報の修正・更新は即座に全ユーザーへ反映されます。「古い手順書を見てミスをする」といったトラブルを未然に防ぎます。

3. 「メディア博士」との連携によるリッチな動画マニュアル作成

当社の主力サービスである「メディア博士」で作成した動画コンテンツを、ワンクリックで埋め込むことが可能です。テキストだけでは伝わりにくい複雑な操作や現場のニュアンスも、視覚的に分かりやすく伝えられます。

4. シナリオ形式による段階的学習で、eラーニングとしても活用可能

各コンテンツを「ステップ別」や「シナリオ形式」で構成できるため、新人のオンボーディングや階層別研修などのeラーニング教材として利用可能です。体系立てて順序よく学べる仕組みにより、学習者の理解度を深め、指導側の工数削減を実現します。

■ 今後の展望：企業のDX基盤として進化を継続

株式会社博士.comは、今後も「マニュアル博士」の機能アップデートを継続してまいります。今後はAIによる文章作成補助機能や多言語翻訳機能、閲覧データの分析機能などの実装を予定しており、企業のDX推進における「情報のハブ（中心地）」となることを目指します。

当社はこれからも、ITテクノロジーを通じてビジネスをよりシンプルに、よりスマートにするための情報発信を続けてまいります。

■ 会社概要

会社名： 株式会社博士.com

所在地：〒180-0002 東京都武蔵野市吉祥寺東町1-17-18 三角ビル2Ｆ

代表者：代表取締役 岩崎政二

創業：1998年12月（設立：2002年5月）

事業内容：動画企画制作コンサルタント事業 、WEB制作コンサルタント事業 、Ｗebシステム管理事業 、ポータルサイト運営事業 、情報誌の発刊・編集事業 、取材広告代理事業 、エンターテイメント事業

URL：https://manual-hakase.com/