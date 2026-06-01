2026 World Baseball Classic TM 実使用メモリアルコレクション、「郵便局のネットショップ」で販売開始。日本代表×ベネズエラ代表の激闘を実際に使用したアイテムを収録

株式会社レッツ

あの試合の記憶は、まだ色褪せていない。

2026年3月15日（日本時間）、米国フロリダ州マイアミ・ローンデポ・パーク。

2026 World Baseball Classic TM 準々決勝、日本代表×ベネズエラ代表。

大谷翔平の先頭打者本塁打、森下翔太の逆転3ラン。

一時はリードを奪いながら、六回の逆転を許し5-8で敗退。 WBC史上初のベスト8敗退という、誰もが忘れられない一戦。

その試合で、グラウンドに存在した"本物"が今、あなたの手元へ。

実際に試合で使用されたベースと試合球を封入した、郵便局のネットショップ限定デザインのメモリアルコレクションが登場。 勝敗を超えた、世界最高峰の舞台の記憶を、形として未来へ残してください。

【商品ラインナップ】

■注目商品ピックアップ

１. 2026 World Baseball Classic TM 実使用ベース＆試合球 メモリアルアクリルプレート

実際に試合で使用されたベースと試合球を一枚に収めた、最上位モデル。

郵便局のネットショップ限定デザイン、180個限定の希少なメモリアルアイテムです。

販売価格：\28,000（税込）

２. 2026 World Baseball Classic TM 実使用ベース メモリアルアクリルプレート

世界最高峰の舞台を駆け抜けた、実使用ベースを封入したメモリアルプレート。

郵便局のネットショップ限定デザイン、266個限定でお届けします。

販売価格：\13,000（税込）

３. 2026 World Baseball Classic TM 実使用試合球 メモリアルアクリルプレート

激闘の記憶を刻んだ実使用試合球を封入した、コレクターズアイテム。

郵便局のネットショップ限定デザイン、180個限定の特別仕様です。

販売価格：\12,000（税込）

※掲載の商品画像はイメージ画像です。

※該当の試合で実際に使用したベース・ボールの一部を切りとったチップ付き商品です。

※全商品 WORLD BASEBALL CLASSIC TM の許諾を得た正規品です。

【販売概要】

販売サイト 「郵便局のネットショップ」

https://www.shop.post.japanpost.jp/shop/pages/2026wbc-used-memorialgoods.aspx

販売期間 2026年6月1日（月）10:00 ～ 2026年7月31日（金）23:59

商品お届け時期

2026年6月30までのご注文：2026年8月31日（月）より順次発送

2026年7月31までのご注文：2026年9月30日（水）より順次発送

販売方法 「郵便局のネットショップ」限定販売

※郵便局窓口での受付は行っておりません。

商品について

・米国 The Highland Mint社製 MADE IN THE USA

数量限定のため、売り切れ次第販売終了となります。