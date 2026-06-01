【SPORTEC 2026出展決定】ピラティスマシンブランド「MIYABI」、品質の原点を体感するブランドブースを展開。素材・構造・製造背景まで公開
MIYABIは、2026年7月8日（水）～10日（金）に東京ビッグサイトで開催される国内最大級のスポーツ・健康産業総合展示会「SPORTEC 2026」に出展いたします。
2025年の出展では、多くの来場者の皆さまにMIYABIというブランドを知っていただく機会となりました。
そして2026年、MIYABIは次のステージへ進みます。
本年のテーマは、「品質の理由を体感する」。
単なるマシン展示ではなく、「なぜこの品質が実現できるのか」「なぜこの身体体験が生まれるのか」を、実際に見て、触れて、感じていただける空間を展開いたします。
ブランドの裏側まで公開する体験型ブース
MIYABIはこれまで、見た目の美しさだけでなく、動きの質や耐久性、長期的な使用価値を追求しながら製品開発を行ってきました。
今回のブースでは、その品質を支える背景にも焦点を当てます。
会場では、
・天然木をはじめとする原材料展示
・製造工程や工場の様子を紹介する映像コンテンツ
・刷新されたブランドビジュアルの公開
・自然音や静けさを取り入れた空間演出
などを通じて、製品だけでは伝わらないMIYABIの思想やものづくりへのこだわりを五感で体感いただけます。
展示予定製品
今回のブースでは、MIYABIの代表モデルに加え、新たなアップデートモデルも展示予定です。
特に注目は、多くのスタジオオーナーやインストラクターから支持をいただいている折り畳み式リフォーマーのアップグレードモデル。
収納性や利便性だけでなく、操作性や使用感のさらなる向上を追求し、より快適なピラティス体験を実現しました。
また、MIYABIが展開する各種ピラティスマシンも展示し、実際に試乗・体験いただけます。
製品の機能だけでなく、素材選定や構造設計の違いによる身体感覚の変化も、ぜひ会場でご体感ください。
展示する製品一覧（予定）
- 一般式リフォーマー
- 折り畳みリフォーマー
- キャデラック
- チェアバレル
- タワー
- スパインコレクター
- K３システム
- 小物用品（ピラティス用）
「器械」ではなく、「身体体験の質」へ
MIYABIが目指しているのは、単に美しいマシンを提供することではありません。
インストラクター、スタジオオーナー、そしてエンドユーザーの皆さまが、より良い身体体験を得られる環境をつくることです。
品質を支える素材、構造、製造技術、そしてブランドの思想。
そのすべてがどのように一台のマシンへとつながっているのか。
ぜひSPORTEC 2026の会場にて、MIYABIのアップデートをご体感ください。
出展概要
展示会名：SPORTEC 2026
会期：2026年7月8日（水）～7月10日（金）
会場：東京ビッグサイト
ブース番号：E2-15-43
ブランド名：MIYABI
皆さまのご来場を心よりお待ちしております。