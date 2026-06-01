【SPORTEC 2026出展決定】ピラティスマシンブランド「MIYABI」、品質の原点を体感するブランドブースを展開。素材・構造・製造背景まで公開

MIYABI株式会社

MIYABIは、2026年7月8日（水）～10日（金）に東京ビッグサイトで開催される国内最大級のスポーツ・健康産業総合展示会「SPORTEC 2026」に出展いたします。

2025年の出展では、多くの来場者の皆さまにMIYABIというブランドを知っていただく機会となりました。

そして2026年、MIYABIは次のステージへ進みます。

本年のテーマは、「品質の理由を体感する」。

単なるマシン展示ではなく、「なぜこの品質が実現できるのか」「なぜこの身体体験が生まれるのか」を、実際に見て、触れて、感じていただける空間を展開いたします。

ブランドの裏側まで公開する体験型ブース

MIYABIはこれまで、見た目の美しさだけでなく、動きの質や耐久性、長期的な使用価値を追求しながら製品開発を行ってきました。

今回のブースでは、その品質を支える背景にも焦点を当てます。

会場では、

・天然木をはじめとする原材料展示

・製造工程や工場の様子を紹介する映像コンテンツ

・刷新されたブランドビジュアルの公開

・自然音や静けさを取り入れた空間演出

などを通じて、製品だけでは伝わらないMIYABIの思想やものづくりへのこだわりを五感で体感いただけます。

展示予定製品

今回のブースでは、MIYABIの代表モデルに加え、新たなアップデートモデルも展示予定です。

特に注目は、多くのスタジオオーナーやインストラクターから支持をいただいている折り畳み式リフォーマーのアップグレードモデル。

収納性や利便性だけでなく、操作性や使用感のさらなる向上を追求し、より快適なピラティス体験を実現しました。

また、MIYABIが展開する各種ピラティスマシンも展示し、実際に試乗・体験いただけます。

製品の機能だけでなく、素材選定や構造設計の違いによる身体感覚の変化も、ぜひ会場でご体感ください。

展示する製品一覧（予定）

「器械」ではなく、「身体体験の質」へ

- 一般式リフォーマー- 折り畳みリフォーマー- キャデラック- チェアバレル- タワー- スパインコレクター- K３システム- 小物用品（ピラティス用）

MIYABIが目指しているのは、単に美しいマシンを提供することではありません。

インストラクター、スタジオオーナー、そしてエンドユーザーの皆さまが、より良い身体体験を得られる環境をつくることです。

品質を支える素材、構造、製造技術、そしてブランドの思想。

そのすべてがどのように一台のマシンへとつながっているのか。

ぜひSPORTEC 2026の会場にて、MIYABIのアップデートをご体感ください。

出展概要

展示会名：SPORTEC 2026

会期：2026年7月8日（水）～7月10日（金）

会場：東京ビッグサイト

ブース番号：E2-15-43

ブランド名：MIYABI

皆さまのご来場を心よりお待ちしております。