6月に増える「また学校から電話…」　叱っても変わらない子に必要だった“24時間の整え方”を解説【6/3オンライン】

株式会社パステルコミュニケーション

（株）パステルコミュニケーション（本社：東京都豊島区、代表取締役：吉野加容子）が運営する、発達障害・グレーゾーンの子どもを育てるママがいつでも学べて相談できるオンライン子育て塾「Nicotto!塾」は、2026年6月3日（水）お昼12時より、「学校でトラブルを起こすADHDキッズを幸せな大人に育てるためにママが知っておくこと」をテーマにオンラインライブを開催いたします。

詳細：https://desc-lab.com/nicotto202201/?prt0603

こんにちは。ママが捨てた常識の数だけ、子どもは夢に近づける、オンライン子育て塾「Nicotto!塾」がお届けするNicotto!ライブ開催についてお知らせします。

学校からの電話、繰り返される注意、家庭での癇癪や反抗――。発達グレーゾーンやADHD傾向の子どもを育てる家庭では、「叱っても改善しない」という悩みを抱える保護者が少なくありません。一方で近年は、学校トラブルを「問題行動」として捉えるだけではなく、家庭での過ごし方や生活リズム、子どもの脳疲労との関係にも注目が集まっています。

そこで今回は、「学校でトラブルを起こすADHDキッズを幸せな大人に育てるためにママが知っておくこと」をテーマに、Nicotto!ライブを開催いたします。今回レクチャーを担当するのは、発達科学コミュニケーションマスタートレーナーの水本しおりさんです。水本さん自身も、学校から毎日のようにトラブル報告が来るADHDタイプのお子さんの子育てに悩み、「この子の将来、どうなってしまうんだろう？」と不安を抱えた経験を持つ保護者の一人でした。その経験から、水本さんは「もっと強く叱る」のではなく、“子どもの脳が限界になる時間”に着目した関わり方へと視点を転換。朝・放課後・夜の過ごし方を見直すことで、親子関係や学校生活の改善につなげてきました。

ライブでは、学校トラブルを「学校だけの問題」として捉えるのではなく、1日の生活全体から見直していく視点について解説します。

具体的には、

・朝から脳が疲れてしまうタイプ

・学校で頑張りすぎて帰宅後に爆発するタイプ

・夜の不安や刺激が翌朝の不調につながるタイプ

など、子どもの状態を整理しながら、「どの時間帯から整えると良いのか」をチェックリスト形式で確認していきます。

6月は、新学期の緊張が緩み始め、学校トラブルや生活の乱れが表面化しやすい時期です。だからこそ、「また怒られた」で終わらせるのではなく、「今日はここで踏ん張れた」「明日はこれをやってみよう」という成功体験へ変えていく視点が重要だと考えています。

学校トラブルを“問題行動”として終わらせず、子どもの困りごとの背景を理解しながら、親子で前に進むためのヒントになれば幸いです。

【このライブで得られること】

・学校トラブルをくり返す背景の理解

・子どもの脳が限界になる時間帯の見つけ方

・朝・放課後・夜の時間設計の考え方

・「叱る」以外の関わり方の視点

・「またできなかった」を減らすための具体策

【こんな方におすすめ】

・学校からの連絡が続き、対応に悩んでいる

・ADHD傾向、発達グレーゾーンの子育てに不安がある

・叱っても同じトラブルを繰り返してしまう

・子どもの自己肯定感を守りながら関わりたい

・学校生活を“できなかった記憶”だけで終わらせたくない

【講師紹介】

水本しおり

発達科学コミュニケーションマスタートレーナー。ADHDグレーゾーンの子どもの子育て経験をもとに、子どもの特性理解と家庭での関わり方について発信。親子の「好きで生きる力」を育てるサポートを行っている。

■開催概要

タイトル： 「学校でトラブルを起こすADHDキッズを幸せな大人に育てるためにママが知っておくこと」

日時： 2026年6月3日（水）12:00～

配信方法：zoomウェビナーでのオンラインライブ（Nicotto!塾会員限定）

参加費：初月無料

※Nicotto!塾では会員限定でライブのアーカイブ配信も行っており、リアルタイムで参加できない場合も後日視聴が可能です。初月無料期間中は、今回のライブを含む過去のアーカイブ動画も視聴できます。

参加方法：下記URLより無料会員登録後、ログインしてご参加ください。

https://desc-lab.com/nicotto202201/?prt0603

～初月無料実施中～

ライブ視聴には会員登録が必要ですが、初月の利用料金は無料です。今回のテーマが気になる方はもちろん、Nicotto!ライブを初めて利用する方にも試しやすい機会となっています。

＜Nicotto!ライブとは？＞

「Nicotto!ライブ」は、子育てに困りごとを抱える保護者が、日々の子育てを一人で抱え込まず、安心して学び、考え、相談できるオンラインライブです。子育ての「常識」や「こうあるべき」を見直し、新しい子育ての考え方や、今すぐできる関わり方を通して、親子の関係を少しずつ整えていく視点をお届けします。毎週水曜12:00～13:00に開催し、会員限定で見逃し配信も提供しています。顔出し・音声なしで視聴でき、ライブ中はチャットを通してパネリストに質問することも可能です。

パステル総研

■パステル総研とは？ https://desc-lab.com/pastel/

子どもの発達に関するグレーゾーンの悩みごとを、大人に持ち越さないことを目指すリサーチ機関です。発達障害やグレーゾーンの正しい理解と対応を伝えることで、子どもたちが生きやすい時代を作るきっかけづくりをしています。パステルのお子さんを抱えるママの声をデータ化して、リサーチ結果を配信し、ママが楽しく子育てできる情報を発信します。ママが困った時はいつでも、頼れるアイデアが湧き出てくる「４次元ポケット」になりたい！という想いで、日々のリサーチと情報発信を行っております。

1日1分！ ゼロから学べる 発達障害＆グレーゾーンの対応メール講座 https://desc-lab.com/maillesson/?pr

吉野加容子

■代表 吉野加容子プロフィール

雄大な自然の離島、島根県隠岐郡出身。慶応義塾大学大学院（博士課程修了）卒業後、企業との脳科学研究、医療機関での発達支援に15年間従事、発達に悩む親子へのカウンセリング、発達支援を行ってきた実績から得た「家庭で365日の発達支援が1番！」という考えのもと、脳科学、教育学、心理学のメソッドを合わせた独自の発達支援プログラム「発達科学コミュニケーション」を確立。自身が医療過疎の地域で育った経験から、すべての子どもに発達支援を届けたい！という想いで始めたオンラインを活用した発達相談や講座は日本全国・海外からも利用されています。書籍・メディア出演情報はこちら https://desc-lab.com/media/?prt

記事にするしないに関わらず、情報収集の一環としてお気軽にお問い合わせくださいませ。リサーチ・ご要望・ご相談などもお気軽にお問い合わせください。

大変お忙しいとは存じますが、報道のお力で、悩む保護者の方へ情報が届き発達障害グレーゾーンの子をはじめ子どもたちの生活が、よりよきものに変わるきっかけとして頂けましたら幸いです。

【会社概要】

社名：株式会社パステルコミュニケーション

代表者：吉野加容子

所在地：〒170-6045 東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60 45階

事業内容：子育て講座の運営/発達に関するリサーチ・開発/起業支援事業

URL: https://desc-lab.com/

「すべての子どもが健やかに育つ社会」の実現を目指し、関係するすべての人々、関連機関・団体が一体となって取り組む国民運動、「健やか親子21」応援メンバー