うかい×東京八王子酒造　創業の地八王子で地産の協奏！　～ 東京の地から本物の美味しい感動体験を ～

東京八王子酒造田植えのイベント参考画像（画像提供：NPO法人はちぷろ）

東京八王子の地で酒米の栽培から醸造までを手がける「東京八王子酒造（東京都八王子市：代表 西仲鎌司）」は、「Yours」*1 あなただけの体験（田植え体験から日本酒づくりまで。）を提供するというテーマに活動を行っています。

このたび、その取り組みの一環として、同じく八王子を創業の地とし、東京・神奈川を中心にレストランを展開する株式会社うかい（東京都八王子市 以下、うかい）が本取り組みに参加。原料となる米づくりから行い、オーダーメイドで醸造した日本酒は、うかいが12月開業予定の新店舗「THE UKAI TOFUYA」において祝い酒として振舞われる予定です。

【東京八王子酒造Webページ】 https://www.tokyo-hachioji-shuzo.jp/

*1 「Yours」とは

あなただけの体験。あなただけの米づくり。あなただけのお酒。をテーマに田植え体験から日本酒づくりまでを提供していきます。

参加者が一苗ずつ手で植えた酒米を、秋には収穫し、その米だけを使用して東京八王子酒造が醸造します。

この日、この場所、この時間だからこそ生まれる特別な一杯をつくります。

本活動を通じて、都市農業における田んぼの「担い手不足の解消」「営農支援」「景観・自然環境の維持」に繋げていきます。

プロジェクト概要

プロジェクト第一弾として、株式会社うかいのスタッフによる田植えを実施します。 参加するのは、同グループが2026年12月に新宿・京王プラザホテルに開業予定の「THE UKAI TOFUYA」のスタッフです。 同店は「とうふを、世界のごちそうへ。」をコンセプトに掲げ、自家製とうふを中心に、日本食文化の魅力を発信する和食店です。 創業の地で自ら田植え・収穫を行った酒米を用いた特別な日本酒でお客様をお迎えしたいという想いから、東京の地で米づくりから酒造りまでを完結させる「オーダーメイドな日本酒造り」に挑戦し、国際都市・新宿からTOKYOの魅力を広く伝えてまいります。

〈プロジェクト内容〉

6月:うかいスタッフによる田植え

9月:うかいスタッフによる稲刈り

予定:うかいスタッフによるオリジナルラベルの制作

予定:うかいスタッフによる醸造の手伝い

12月:「THE UKAI TOFUYA」にて祝い酒として登場

〈実施スケジュール〉

■第一弾 田植え

開催日：2026年6月9日

場所：八王子市高月町

■第二弾 稲刈り

開催日：2026年9月実施予定

場所：八王子市高月町

※日程や内容が変更になる場合がございます

東京・神奈川を中心にレストランや洋菓子店を展開するうかい。国内外に20店舗を運営しています。（2026年5月現在）

グループの創業店は1964年に開業した、いろり炭火焼料理「うかい鳥山」。八王子には、とうふ料理「とうふ屋うかい」や鉄板料理「うかい亭」の創業店も所在し、同社の主要ブランドの発祥地となっています。

東京八王子酒造について

「東京八王子酒造」は東京で令和初、十番目の日本酒醸造所として、都心からもアクセスが良い八王子の中心市街地に誕生しました。この新しい醸造所は、コンパクトでありながら、充実の設備を取り揃えた都市型の醸造所。少量生産かつ年間醸造が可能なマイクロブルワリーとして、１年を通して常にフレッシュで付加価値の高い酒造りを実現します。また、「酒造りは農業の延長線上にある」という考えのもと、地域の人たちと共創して酒米づくりを行うなど、自分たちにしかできない新たな酒造りに挑戦しています。

東京八王子発、酒から「SAKE」へ。醸造や保管、流通に至るすべての工程にこだわりながら、未来に向けて、日本酒の可能性を広げていきます。

【会社概要】

醸造所名：東京八王子酒造

設立：令和4年（2022年）12月

代表者：西仲鎌司

事業内容：酒類の製造・販売

【所在地】

醸造所＆併設ショップ

〒192-0085 東京都八王子市中町10-9（JR中央線 八王子駅より徒歩5分）

東京オフィス

〒192-0063 東京都八王子市元横山町1-17-10

【お問合せ先】

代表お問合せ：https://tokyo-hachioji-shuzo.jp/inquiry.html

OEM事業お問合せ：tokyo802craft@maihime.co.jp

【公式情報・リンク】

公式サイト：https://tokyo-hachioji-shuzo.jp/

オンラインショップ：https://shop.tokyo-hachioji-shuzo.jp/

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