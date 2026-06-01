株式会社ニチリョクが「終活サービス」に会員制度を拡充～“おひとりさま”世帯増加を背景に、終活サービスの割引を新たに追加～

株式会社ニチリョク

株式会社ニチリョク（本社：東京都中央区八重洲1-7-20、代表取締役：渡邊 将志、以下「当社」）は、会員制度「さくら倶楽部」「あおい倶楽部」の対象サービスを拡大いたします。既存のお墓・葬儀サービスに関する特典はそのままに、新たに終活関連商品への割引特典を追加いたします。

また、会員制度の拡充を記念し、新規入会者を対象に期間限定のプレゼントキャンペーンを実施いたします。

１．背景：

近年、高齢化の進行やおひとりさま世帯の増加を背景に、「将来に備えたい」「家族に負担をかけたくない」といったニーズが高まっています。こうした社会的背景を踏まえ、当社では従来のサービス領域を拡張し、「終活」に対するより包括的なサポート体制を構築してまいります。

[参考] https://www.nichiryoku.co.jp/lp_shukatsu/202604/

２．会員特典の拡充・対象拡大について

当社の会員制度では、これまで墓石建立、葬儀サービス等において各種割引・優待特典を提供してまいりました。

これらの既存特典については、内容を変更することなく、引き続きご利用いただけます。

今回の制度拡充により、以下の終活関連商品が新たに割引対象として追加されます。

これにより、「お墓」「葬儀」に加え、「終活：これからの備え」までを一体的にサポートする体制が整います。

[詳細] https://www.nichiryoku.co.jp/member/

【新規追加：終活関連商品】

・身元保証契約

・死後事務委任契約

・安心パック

〈割引内容〉

・さくら倶楽部：5％割引

・あおい倶楽部：3％割引

３．リニューアル記念キャンペーン

会員制度の拡充を記念し、新規会員を対象としたキャンペーンを実施いたします。

【期間】

2026年6月1日（月）～2026年8月31日（月）

【内容】

期間中に新規で会員登録いただき「終活商品」をご契約いただいた方の中から、抽選で10名様に「Amazonギフト券（10,000円分）」をプレゼントいたします。

４．今後の展開

当社はこれまで、墓石・霊園事業および葬儀事業を中心にサービスを提供してまいりました。

今後は終活分野をさらに強化し、「事前の備え」から「その後の手続き」まで一貫したサポートを提供することで、お客様とご家族の安心に貢献してまいります。

6月12日(金)、13日(土)に八重洲本社(東京都中央区八重洲1-7-20)にて「終活セミナー」を開催します。参加をご希望される方は以下URLからお申込みください。

https://www.nichiryoku.co.jp/event-seminar/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社ニチリョク

担当：営業企画部 梅津・松原

メール：info_plus@nichiryoku.co.jp

電話：03-6281-8474

【会社概要】

株式会社ニチリョクは、1983年に多摩聖地霊園の販売代行を開始して以来、日本初の自動搬送式納骨堂の販売代行や葬儀に生花祭壇を開発するなど、時代のニーズに応える新しい形のお墓・葬儀の提供から、ご家族を含めたシルバーライフに起きる、様々な不安や課題を共に解決していくシニアライフサポート企業です。

会社名：株式会社ニチリョク（東京証券取引所スタンダード市場上場：証券コード7578）

設立：1966（昭和41）年12 月22 日

資本金：18 億4755 万6272 円

代表取締役：渡邊 将志

事業内容：葬祭事業、お墓事業（霊園・納骨堂）、終活コンサルティング

【ニチリョク公式HP】https://www.nichiryoku.co.jp/