【VR BASE TOKYO】お得なキャンペーン！映画半券で本格VRがお手軽価格に

株式会社ダイナモアミューズメント

株式会社ダイナモアミューズメント（本社：東京都千代田区、代表取締役：小川直樹、以下「当社」）は、福岡・キャナルシティ博多にあるVR施設「VR BASE TOKYO/XR CENTER GAME SPACE 福岡店」にて、より多くのお客様に最新VR体験をお楽しみいただくため、ユナイテッド・シネマの映画半券提示による「1プレイ半額キャンペーン」を開始いたしました。

■キャンペーン概要

映画の後はVRへ！「映画半券で1プレイ無料キャンペーン」

近隣の映画館「ユナイテッド・シネマ」にて鑑賞された映画の半券をお持ちいただくと、人気アトラクションが無料でお楽しみいただけます。映画の世界に浸った後は、VRで自らが主人公になる体験を味わえます。

内容： 「VRサバスポ INFINITY」（通常1プレイ 2,000円）が1000円で購入可能。



条件： 「ユナイテッド・シネマ」の映画半券（当日分のみ有効）を受付にてご提示ください。



対象アトラクション： VRサバスポ INFINITY

※キャンペーンは予告なく変更・終了する場合がございます。

■VR BASE TOKYOとは

PvPが楽しめる大型フリーロームVRシューティングを中心に、３つのコンテンツが楽しめるVRアトラクション施設です。誰もが気軽に最新かつ本格的なVR体験を楽しめる、まさに新次元の秘密基地。VRを日常の遊びへと変えます。

■VR BASE TOKYOコンテンツ概要

【VRサバスポ INFINITY】

VRサバスポ（サバイバルゲーム×スポーツ）をコンセプトとした大型フリーロームVRシューティング。自分の身体をフルで活用して戦うINFINITYはまさにスポーツ。今回は6vs6、最大12名の大人数で白熱の対人戦を楽しめます。

・ジャンル： フリーロームVRシューティング

・料金：2000円

・プレイ時間：約10分

・プレイ人数：１～12名

・設置数：1エリア

■VR BASE TOKYO 福岡 概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/61580/table/29_1_8c6298211ad53f12bbafe7105758f7e9.jpg?v=202606020551 ]

■ダイナモアミューズメントとは

誰も感じたことがない「驚き」をプロデュースする会社です。

前身の会社時代を含めて「ロケーションベース・エンターテインメント」ビジネスにおいて25年の「知見」を有し、XR技術を用いてテーマパークや遊園地、イベント、ライブなどの企画立案からコンテンツ制作、ハードウェア運用、ビジネス展開まで一貫したサービスを行っています。

公式HP：https://dynamoamusement.jp/

公式X： https://x.com/DynamoAmusement

公式Instagram： https://www.instagram.com/dynamoamusement.inc/