元立教大投手・三河吉平、野球を断念して進んだ会社員生活を経てシカゴ・カブスとマイナー契約！「ABEMA」でメディアとして唯一の“渡米前”独占インタビュー取材を無料配信中

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新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2026年5月31日（日本時間6月1日）にMLBのシカゴ・カブスとマイナー契約を結んだことが明らかになった、元立教大学の三河吉平投手のメディアとして唯一となる“渡米前”独占インタビュー取材を「ABEMA」にて無料配信開始したことをお知らせいたします。

このたび、「ABEMA」にて三河吉平投手のメディアとして唯一となる“渡米前”独占インタビュー取材を無料配信中です。三河投手は立教大学の野球部に在籍していた当時は、4年間で3試合に登板するも勝ち星なし。大学4年生の春までは日本のプロ野球を志したものの、状態や成績が上向かないことから一般就職を決断し卒業後は、株式会社サイバーエージェントに就職しました。その後、一度は完全に野球から離れたものの、独自にトレーニングを重ね、球速は現役時代を超える最速156キロまで向上したことから、カブスとの交渉に挑み見事マイナー契約を勝ち取りました。

三河投手は「ABEMA」独占インタビューの中で、MLB挑戦の裏側について「不安はなく、ワクワクの方があります。自信はあります。その自信の理由も『気合で頑張ります』とかではなく、どういうロードマップで、どういうボールを投げられたらなれるのか、ここさえクリアすればいけるというところがあるので、明確な根拠を持った自信はあります」と激白。一度野球を断念してから、再び自らの手でつかみ取った夢への道のりにはどんなドラマがあったのか？関係者へのインタビューなどを交えてお届けする、異色の“脱サラ・プロ野球選手”誕生までの瞬間をぜひ「ABEMA」でお楽しみください。（無料配信URL：https://abema.tv/video/episode/89-98_s30_p205）

■ABEMAインタビュー

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