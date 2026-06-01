【熟練者の“頭の中”をAIへ】Forbesが選ぶ注目のAI人材が登壇！図面・安全ノウハウを「会社の資産」に変える製造業AI活用セミナーを7/29開催
「この人が辞めたら、現場が回らない」。
いま製造業では、熟練技術者の高齢化・人材不足による“技術継承の危機”が深刻化しています。図面の読み解き方。設備異常への対応。安全管理で培われた判断基準。日本のものづくりを支えてきた「技」「勘」「経験」が、個人の頭の中に留まり、継承できないまま失われつつあります。
そんな中、注目されているのが、熟練者の知見をAIで“会社の資産”へ変えていく新しい製造業AI活用です。株式会社イプロスは、2026年7月29日（水）開催の「イプロスAI 2026 夏」にて、株式会社エムニ 代表取締役・下野祐太氏による講演を開催します。
講師を務める下野氏は、製造業向けAI社会実装に従事し、Forbes JAPAN 30 UNDER 30 2025にも選出された注目のAI実践者です。本講演では、製造現場に蓄積された知識をAIで活用可能な形へ変えていく実践的アプローチについて解説します。
参加無料・来場登録はこちら :
https://ex.ipros.jp/expo/iprosai/seminar/d1-b-4?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=20260601_iprosai2026summer_prpress&utm_content=seminar_detail_button&rg_src=20260601_iprosai2026summer_prpress
■ セミナー概要
熟練の「技」と「勘」と「経験」を、AIの力で資産に変える - 製造業AI活用の最前線
講師：下野 祐太 氏
株式会社エムニ 代表取締役
日時：2026年7月29日（水）13:30～14:00
会場：有明GYM-EX（ジメックス） B会場
【 セミナー詳細ページ 】：https://ex.ipros.jp/expo/iprosai/seminar/d1-b-4(https://ex.ipros.jp/expo/iprosai/seminar/d1-b-4?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=20260601_iprosai2026summer_prpress&utm_content=seminar_detail_link&rg_src=20260601_iprosai2026summer_prpress)
■ 講師プロフィール
下野 祐太（しもの ゆうた）氏
京都大学大学院エネルギー科学研究科応用科学専攻 修了。
株式会社松尾研究所にて製造業向けAI社会実装に3年間従事。その他、AI企業でのプロジェクト経験多数。Forbes JAPAN 30 UNDER 30 2025受賞。
■ 本講演の見どころ
◆熟練者の知見は、AIでどう“資産化”できるのか
属人化した「技・勘・経験」を、継承可能な形へ変える考え方を解説。
◆図面・安全ノウハウは、どう活用できるのか
FMEA・HAZOPなど、現場に蓄積された知識活用の可能性に迫る。
◆製造業AI活用は、どこまで進化するのか
人材不足・技術継承課題に向き合う、「新しい製造業のあり方」を紹介。
■ 本講演はこんな方におすすめ
- 技術継承に課題を感じている製造業の方
- 現場の属人化を解消したい方
- 製造業でのAI活用を検討している方
- 品質管理・安全管理業務に携わる方
- DX推進・業務改革を担当している方
■「イプロスAI 2026 夏」について
“明日から使えるAIが見つかる展示会”として「第1回 AI/DX 経営課題の解決展」「第2回 AI/DX 営業・マーケティング展」の両展示会を総称する大型イベントです。
会場では、AIエージェント、生成AI、営業DX、業務効率化、データ活用など、企業の課題解決につながる最新ソリューションを多数展示。
さらに、業界を代表する有識者・企業による専門セミナーも多数開催し、AI活用の最新トレンドから実践事例まで幅広く学べるイベントです。
開催概要
[表: https://prtimes.jp/data/corp/1332/table/149_1_c1afad92dd88f80c3cbc36e83bd5fbff.jpg?v=202606020551 ]
会社概要
会社名：株式会社イプロス
代表者：代表取締役社長 佐藤 光之
所在地：〒105-0022 東京都港区海岸1-2-20 汐留ビルディング21階
URL：https://marketing.ipros.jp/company/