【重版出来！】　楽しいしかけ絵本『新装版　もっと たべるのだあれ？』『新装版　もっともっと たべるのだあれ？』が同時重版！

東京書店株式会社

東京書店株式会社（東京・虎ノ門／代表取締役：鈴木伸也）は、本を開いたり閉じたりするたびにパクパク食べているように口が動くしかけ絵本『新装版 もっと たべるのだあれ？』と『新装版 もっともっと たべるのだあれ？』が大好評につき、発売後即重版したことをお知らせいたします。

バナナが表紙の『新装版 もっと たべるのだあれ？』よりぶどうが表紙の『新装版 もっともっと たべるのだあれ？』より

立体しかけ絵本たべるのだあれ？シリーズ第二弾『新装版 もっと たべるのだあれ？』、第三弾『新装版 もっともっと たべるのだあれ？』。どうぶつたちの表情がユーモアたっぷりで楽しい！とハマる子どもたちが続出。第一弾に続き、第二弾、第三弾と大変好評いただいています。

この機会に、ぜひ親子で楽しんでみてください。

【作家プロフィール】

●すぎはら けいたろう

絵本作家/グラフィックデザイナー。

絵本とデザインの仕事を中心に幅広いジャンルで活動中。

様々な素材を組み合わせた作品は、ガラクタを集めたオーケストラのように、賑やかで楽しいハーモニーを奏でる。イタリア・ボローニャ国際絵本原画展入選。『たべるのだあれ？』がA’Design Award（イタリア）、Indigo Design Award（オランダ）でともに金賞受賞。

Instagram : ＠keitarosugihara

YouTube : www.youtube.com/@KEITAROSUGIHARA

●『新装版 もっと たべるのだあれ？』

著：すぎはら けいたろう

定価：1,760円（税込）

発売日：2025年11月17日

判型：182×195mm／20ページ

ISBN：978-4-88574-599-7

●『新装版 もっともっと たべるのだあれ？』

著：すぎはら けいたろう

定価：1,760円（税込）

発売日：2025年11月17日

判型：182×195mm／20ページ

ISBN：978-4-88574-600-0

以上発行所：東京書店株式会社

東京書店HP：https://www.tokyoshoten.net

【ご購入はこちらから】

・Amazon：

『新装版 もっと たべるのだあれ？』https://www.amazon.co.jp/dp/4885745993/

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