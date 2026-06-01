【「studio CLIP」と「かえるのピクルス」の初コラボが実現しました！】

株式会社ナカジマコーポレーション

株式会社ナカジマコーポレーションの自社オリジナルキャラクター「かえるのピクルス」と株式会社アダストリアの主力ブランド「studio CLIP」とのコラボ商品が、６月１日より「studio CLIP」のWEBストアで販売スタートいたします。

ストームグラス ／ フラワーベース

おうち時間を彩るインテリアグッズやキッチングッズが多数登場します！

ピクルスを型取ったストームグラスは、飾るだけでピクルスの世界観を楽しめるアイテムに。

お気に入りのアイテムを見つけてください！

フェイスタオル耐熱グラス ／ ピックセットオーバルタオル ／ ダイカットタオルレジャーバック

今回のコラボのテーマは「雨の日も晴れの日もピクルスと一緒」。

晴雨兼用で使える傘や雨の日に嬉しい機能付きポンチョも登場！

ピクルスと一緒に雨の日も暑い日も明るい気持ちでお楽しみください。

晴雨兼用 刺繍傘

スリム折り畳み傘リフレクター付きレインポンチョ折り傘サコッシュ折り傘サコッシュにはピクルスも入ります♪

どのアイテムもかわいくておしゃれで、ピクルスならではのデザインです♪

WEBで発売スタートですのでどうぞお見逃しなく！

発売日：2026年6月1日（月）10：00～

取扱い店舗：

●公式WEBストア and ST https://www.dot-st.com/studioclip/?dispNo=001005

●ZOZOTOWN https://zozo.jp/shop/studioclip/?p_scpid=9672&dord=21(https://zozo.jp/shop/studioclip/?p_scpid=9672&dord=21)

●Rakuten Fashion https://brandavenue.rakuten.co.jp/ba/shop-studioclip/?sort=1

※ZOZOTOWN・楽天は入荷次第順次販売いたします。

※studio CLIP実店舗での販売はございません

▽かえるのピクルス公式ＨＰ

https://pickles-home.com/

▽かえるのピクルス X

https://twitter.com/picklesthefrog6

https://twitter.com/NewsPickles

▽かえるのピクルス Instagram

https://www.instagram.com/picklesthefrog1994/