キイロイトリのお掃除ロボットが当たる！『クリーンプラネット』×リラックマ「キイロイトリ」2カ月間限定の豪華3大プレゼントキャンペーンを開催！

株式会社Blessing

クリーナーブランド『CLEAN PLANET（クリーンプラネット）』を展開する株式会社Blessing（ブレッシン）（本社：兵庫県神戸市）は、サンエックス株式会社の人気キャラクター「リラックマ」に登場する「キイロイトリ」とコラボし、2026年6月1日（月）から7月31日（金）まで、オリジナルグッズが当たる豪華プレゼントキャンペーンを実施いたします。

期間中は「キイロイトリ」が描かれたブランド初の限定デザインパッケージが登場。ネイチャーラボ公式ECストアでの先着購入特典をはじめ、オリジナルお掃除ロボットが当たる豪華マストバイキャンペーン、さらにはXでのクイズ企画など、ファン必見のコンテンツを多数ご用意しました。

掃除が億劫になりがちな梅雨の時期だからこそ、きれい好きなキイロイトリと共に、お家を丸ごとクリーンに整える楽しさをお届けします。

■クリーンプラネット × キイロイトリ キャンペーン概要

コラボ期間中、お掃除がもっと楽しくなる3つのキャンペーンを実施いたします。

開催期間：2026年6月1日（月）～ 7月31日（金）

キャンペーン内容：

１.ネイチャーラボ公式ECストア限定：先着でもらえる！マストバイキャンペーン

２.SNS連動：公式Xオープンキャンペーン

３.WEB応募：抽選で豪華景品が当たる！マストバイキャンペーン

https://cp.clean-planet.jp/rilakkuma/

１.【WEB応募】抽選で豪華景品が当たる！マストバイキャンペーン

実施形式・内容：レシートアップロード型、WEB抽選キャンペーン

参加条件：店頭またはWEBにて、対象のコラボ商品を購入

応募単位：商品1点につき1口応募

応募ステップ：

Step1. 対象商品を購入

Step2. 購入レシートを撮影

Step3. WEBの応募フォームよりアップロードして応募

特典内容：

A賞：オリジナルお掃除ロボット

B賞：ステッカー

当選人数：

A賞：1名様

B賞：30名様

※同一レシートでの２回以上の応募は不可

※両賞の重複当選は不可

２.【ネイチャーラボ公式ECストア限定】先着でもらえる！マストバイキャンペーン

実施形式・内容：公式ストアでの購入特典（先着プレゼント）

参加条件：公式ストアにてコラボ対象商品を購入

応募単位：コラボ商品1点につき、ステッカー2種類・1セット

応募ステップ：公式オンラインストアにて対象商品を注文

特典内容：お掃除ステッカー、または通常ステッカー

当選人数：先着500名様

３.【SNS連動】公式Xオープンキャンペーン

実施形式・内容：クリーンプラネット公式X（@CleanPlanet_jp）をフォロー＆ポスト

約2週間ごとにクイズ内容と賞品を切り替える4弾構成（第1弾～第4弾）

参加条件：クリーンプラネット公式Xアカウントをフォローし、お掃除クイズの選択肢を選んでポスト

応募単位：1ポストにつき1応募（各弾ごと）

応募ステップ：

Step1. クリーンプラネット公式アカウントをフォロー

Step2. 選択肢を選び、対象の投稿をポスト

特典内容：各弾のテーマに合わせたコラボ商品いずれか1点

第1弾 風呂釜のカビ丸洗浄

第2弾 お風呂場のウルトラホイップ

第3弾 洗濯槽のカビ丸洗浄

第4弾 トイレのウルトラホイップ

当選人数：各弾5名様（計20名様）

■コラボ商品概要

キイロイトリがキュートな限定パッケージ

本コラボレーションでは、ブランド初となるキャラクター限定デザインパッケージを計4商品で採用し、2026年6月1日より限定発売します。家事が得意なキイロイトリがお掃除をこなしている姿や、お部屋がきれいになってうれしそうな表情を浮かべるデザインなど、本コラボ限定のオリジナルデザインを採用しました。

『クリーンプラネット』の象徴的なブラックのパッケージに、キイロイトリの鮮やかなイエローが映える、スタイリッシュながらもお掃除のモチベーションが上がるデザインに仕上げています。

商品説明洗濯槽のカビ 丸洗浄

使いやすい酸素系クリーナーでありながら、強力な洗浄力を実現。カビの根奥深くに浸透し、つけおき不要で手軽に洗濯槽を洗浄できます。

1～2ヵ月に1回の使用で、洗濯槽を清潔な状態に保ちます。

※使用環境により効果は異なります。風呂釜のカビ 丸洗浄

追い焚き配管の奥に潜むカビや雑菌を、独自の「酸素×浸透×発泡」のトリプルパワーで浸透破壊します。除菌率99.9％※を誇り、浴室小物のまとめ洗いにも対応。見えない場所のヌメリやニオイを根こそぎ解消します。

※全ての菌を除菌するわけではありません。※実験環境下において。（自社調べ）※使用環境により効果は異なります。お風呂場のカビ 丸洗浄 ウルトラホイップスプレー Professional

タイル目地やゴムパッキンの頑固な黒カビに、高密着の濃密ホイップ泡がピタッと吸着します。漂白洗浄スピードを向上※させた仕様により、こすり洗いの手間を省いてカビを分解・除去します。

※自社従来品比 ※使用環境により効果は異なります。トイレのカビ黒ずみ 丸洗浄 ウルトラホイップスプレー Professional

洗いにくいトイレのふち裏やリング汚れに特化した高濃度処方。密着泡でブラシが届きにくい箇所も泡で包み込み、黒ずみをこすらずに落とします。

■リラックマとは

※使用環境により効果は異なります。

着ぐるみのクマ。コリラックマやキイロイトリと一緒にOLのカオルさんの家でお世話になり続けている。中に入っているのが誰かは不明。リラックマの一番の関心事は、毎日のごはんとおやつ。好きな食べ物はホットケーキ、オムライス、プリン、だんご。チャイロイコグマははちみつの森に住むお友達。

キイロイトリ

リラックマたちが来る前から、カオルさんに飼われていた黄色い鳥。毎日だらだらゴロゴロのリラックマをしかったり、いたずら好きのコリラックマにいたずらをしかけられたりしている。

▷もっと詳しく見る

https://www.san-x.co.jp/rilakkuma/profile/(https://www.san-x.co.jp/rilakkuma/profile/)

サンエックスについて

https://www.san-x.co.jp/company(https://www.san-x.co.jp/company)

リラックマ、すみっコぐらし、たれぱんだなど、1,000を超える100％オリジナルキャラクターを生み出し続け、その不思議な魅力をオリジナルプロダクトやライセンス事業、様々なイベントやプロモーション、映像などを通じて世界中に届けています。

見た目はかわいいのに、くすっと笑えるシュールさがあり、心に寄り添い包み込んでくれるような優しさを持つキャラクターたち。

かわいいだけじゃないサンエックスキャラクターは多くの人々を引きつけています。

リラックマ | San-xネット

https://www.san-x.co.jp/ja/characters/rilakkuma/(https://www.san-x.co.jp/ja/characters/rilakkuma/)

■商品ラインナップ