「シモンズ」×「JOURNAL STANDARD FURNITURE」が初コラボ。“Bedding as Fashion”がコンセプトの新作ベッドを6月下旬より発売開始

シモンズ株式会社

シモンズ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：二ツ谷 一弘、以下シモンズ）は、株式会社ベイクルーズ（本社：東京都渋谷区）が展開するインテリアブランド「JOURNAL STANDARD FURNITURE（ジャーナルスタンダードファニチャー」とのコラボレーションによる新作ベッドを、2026年6月下旬より発売いたします。

創立150年以上の歴史を誇るベッドメーカー シモンズと、人気ブランドが贈る新しい「ベッド選び」。開発コンセプトは“Bedding as Fashion（服のように選ぶベッド）”。高級ホテルにも多数採用されるシモンズの確かな品質に、アパレル由来の感性を融合させた、これまでにない新しいベッドの形を提案します。

【開発背景：両社の“モノづくり”が共鳴】

トレンドを捉え、時代や季節に合わせてハイスピードで展開するアパレル業界と、一台のマットレスを長く愛用してもらうことを前提とするベッドメーカー。両社のモノづくりに対する考え方は一見相反するように思えましたが、「魅力的なものを選ぶときの高揚感」と「手にしたものに愛着を持ってほしいという願い」に強い共通点を見出し、本プロジェクトが始動。「眠るための道具」にファッションの「感性」を加え、自分らしいスタイルで寝室をコーディネートする楽しさを追求しました。

その結果、シモンズのマットレスをベースに、アパレルならではの「テクスチャ―（素材感）」や「トレンドカラー」を注入した新しいマットレスが生まれました。

■ デザインの特長：MA-1ジャケットをイメージした「テクスチャー」と「カラー」

トラディショナルでありながら様々なシーンで活躍する「MA-1ジャケット」をデザインソースとしています。

・ファブリック：光沢感のあるオリーブグリーンの生地を採用し、MA-1特有の質感を再現。

・アクセントカラー：MA-1の裏地を彷彿とさせる鮮やかなオレンジをアクセントとして配置しました。

・専用キルティング：ミリタリーウェアに見られるステッチワークをイメージした、本モデル専用のキルティングを施しています。

■ 商品の特長：ファッションのように楽しむ「セットアップ」スタイル

“Bedding as Fashion”を体現するため、ファッションの「トータルコーディネート」から着想を得て、専用ボトム（土台）を開発しました 。ジーンズにジャケットを合わせるように、自分らしい組み合わせで寝室を彩ることができます 。

・「ジーンズにジャケット」の感覚：マットレスをジャケット、ボトムをジーンズに見立て、セットで組み合せることで一つの完成されたスタイルを生み出します。

・シモンズのテクノロジーを継承：内部には高い評価の「6.5インチポケットコイル（線径1.9mm）」を採用。しっかりとした安定感と、高級ホテルさながらの贅沢な寝心地が堪能できます。

・シワ対策の改良：表面の仕上がりを美しく保つため、新たに綿を追加。アパレルブランドとのコラボレーションならではの、見た目の美しさへのこだわりを詰め込んでいます。

■ 商品概要

商品名: マットレス

品番：AB25551

仕様: 6.5インチポケットコイル（線径1.9mm）、厚み23.5cm、ダブルクッション仕様

サイズ展開: シングル、セミダブル、ダブル

価格: 16万円～（※ダブルクッションのみ、ヘッドボードなし）

発売時期: 2026年6月下旬予定

■ 価格

[表: https://prtimes.jp/data/corp/23238/table/38_1_0c9b58b0868e26857561e48e952be5b0.jpg?v=202606020451 ]

■ 販売チャネル

ベイクルーズ オンラインストア

シモンズ公式ショップ：楽天市場店、Amazon

展示店舗：公式サイトにてご確認ください。

【シモンズ株式会社について】

創業150年以上の歴史を持つ、世界のベッドメーカー。独自の「ポケットコイルマットレス」により、一人ひとりに合った質の高い眠りを提供し続けています。その品質は世界各国の高級ホテルや豪華客船で高く評価されています。

【JOURNAL STANDARD FURNITUREについて】

株式会社ベイクルーズが手掛けるインテリアブランド。時流を加えたファッションのようなスタイルを提案し、ヴィンテージと現代の感性をミックスした独自の家具や雑貨を展開しています。