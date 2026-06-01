シュワット、LLMO/SEO支援にAI基盤「OVERDRIVE AI」を全面導入。支援の成果を高める自動化体制を構築

シュワット株式会社

シュワット株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：渡邉志明）は、自社のLLMO/SEO支援業務(https://shwat.jp/ultra/marketing-aix/llmo-consulting/)に組み込んで運用するAI群「シュワット式 LLMO/SEO OVERDRIVE AI(https://shwat.jp/ultra/marketing-aix/overdrive-ai/)」の全体像を紹介する特設ページを公開しました。

特設ページを見る :https://shwat.jp/ultra/marketing-aix/overdrive-ai/

OVERDRIVE AIは、外部に販売するツールやサービスではなく、シュワットが支援業務の各工程に組み込んで使う自社開発のAI基盤です。

LLMO/SEOの各業務を人が行うのと同等以上の質を保ちながら自動化・半自動化し、支援先の成果向上につなげます。単一の万能AIではなく、診断・戦略設計・サイト監査からサイトカスタム、コンテンツ制作、被リンク獲得、効果測定まで、支援フローの各業務に最適化した複数のAIで構成されるAI群です。

これらのAIは、シュワットのLLMO/SEO支援サービスの提供を裏側から支えています。

■ 背景：AI時代、LLMO/SEO支援の在り方が変わる

AIの進化により、LLMO/SEO支援は、スピードと質を桁違いに高められる時代に入りました。

これまで人の工数に縛られていたコンテンツ制作・テクニカル改善・被リンク獲得といった業務を、AIで高速に、しかもより高い品質で実行できるようになっています。

これは、支援する側の能力そのものを引き上げる、最も大きな変化です。同じ人数でも、従来の何倍もの支援量・支援範囲を、質を落とさずカバーできます。

ところが、既存のLLMO/SEO支援会社の多くは、この変化を活かしきれていません。

その大半が、次の3つのパターンのいずれかに当てはまるためです。

- 戦略は示すが実行はクライアント任せになる「月1レポート型」- 施策がばらばらで統合されない「個別施策型」- 人の工数に依存しスピードと量が出ない「人力中心型」

いずれもAIによる行動量と質の引き上げを十分に取り込めておらず、圧倒的な成果には届きません。

AIで実現できる水準を引き出すには、本来は相反する2つを同時に満たす必要があります。

施策を大量かつ高速に実行する「圧倒的な行動量」と、その一つひとつを「人と同等以上の質」で仕上げることの両立です。量を求めれば質が落ち、質を求めれば量が出ない--このジレンマを、人の工数だけで解くことはできません。

そこでシュワットは、支援業務そのものをAIで自動化する道を選びました。こうして自社の支援工程に組み込むために開発したAI群が、OVERDRIVE AIです。

■ シュワット式 LLMO/SEO OVERDRIVE AIとは

シュワット式 LLMO/SEO OVERDRIVE AIは、シュワットが自社のLLMO/SEO支援業務に組み込んで運用するAI群です。

LLMO/SEOの各種業務を、人が行うのと同等以上の質を保ちながら自動化・半自動化します。外販するツールではなく、支援の質・量・速度を高めるための内部基盤と位置づけています。

「OVERDRIVE（オーバードライブ）」は、限界を超えた出力を意味します。人だけでは到達できないスピードと量を、質を保ったまま実現するというメソッドの本質を表しています。

主な特徴は以下のとおりです。

業務特化型AIの集合体

高品質なサイト制作、記事制作、被リンク先の選定・アウトリーチ、テクニカル監査・カスタム実装など、業務ごとに必要な判断もデータも異なります。汎用AIツールを1つ導入するのではなく、業務ごとに最適化したAIを連携させる設計です。

支援フロー全体をカバー

診断・戦略・キーワード設計／テクニカルSEO／コンテンツ制作／重要ページ・LP最適化／外部対策／効果測定の各フェーズに、対応するAIを用意しています。

実行はAI、最終品質は人

すべてのAIで、AIが実行を担い、人がレビュー・ブラッシュアップして最終品質を担保します。品質基準（ブランドガイドライン、出典の3層モデル、ファクトチェック）をAIの工程に組み込み、量を増やしても質が落ちない状態を実現します。

■ LLMO/SEOの成果を生むのは「戦略 × 行動量 × AIX」

シュワットは、LLMO/SEOで成果を出すには、3つの軸の掛け算が必要だと考えています。

「スマートな戦略（何をやるかの精度）」「圧倒的な行動量（どれだけ実行するか）」「マーケティングAIX（組織全体をAIで爆速化し、どれだけ速く動くか）(https://shwat.jp/ultra/marketing-aix/lp/)」の3つです。

足し算ではなく掛け算であり、どれか1つがゼロに近づけば成果もゼロに近づきます。

このうちOVERDRIVE AIが担うのは、「圧倒的な行動量」と「マーケティングAIX」の実装です。

戦略が「何をやるか」を決め、OVERDRIVE AIがそれを質高く・速く・大量に実行します。残る「スマートな戦略」の精度は、施策の優先順位を見極めるために体系化した独自フレームワーク「4-Intent」「4軸スコアリング」によって高めています。

この3軸がそろって初めて、圧倒的な成果が生まれます。

■ 支援実績（いずれも自社実績・弊社調べ）

OVERDRIVE AIおよびシュワットの支援体制による主な実績は以下のとおりです（数値はいずれも自社実績・社内運用データにもとづく。条件により変動します）。

■ 特設ページの公開について

- 記事制作：過去2年弱で6,341記事を納品。納品記事の41.2%が検索1位、86.0%が検索10位以内（2023年6月～2025年3月納品分・公開3ヶ月以上経過）- 被リンク獲得：3ヶ月で約2,000件のアウトリーチを実行- 導入事例（医療福祉系DB型求人ポータル）：重要キーワード群の平均順位が10位前後から2位へ改善、月間セッション411,086、AI経由の引用数 約7倍- 導入事例（医薬品EC・規制業種）：月間検索流入が20万セッション超へ拡大、AI引用数 約5倍、月間コンバージョン 100件⇒400件超へ- 導入事例（BtoB SaaS）：支援切り替えから3ヶ月でコアカテゴリ検索の順位が大きく改善、AI検索での推奨数 約4倍、月間リード40件超

今回シュワットは、自社の支援業務を支えるOVERDRIVE AIの全体像を紹介する特設ページを公開しました。診断から効果測定までをカバーするAI群の構成、各業務での効率化と品質向上、支援実績を、インタラクティブに確認できます。

支援の裏側で何が起きているかを可視化することで、AI時代のLLMO/SEO支援の在り方を提示することを狙いとしています。

特設ページ：https://shwat.jp/ultra/marketing-aix/overdrive-ai/

■ 今後の展開

シュワットは、OVERDRIVE AIを継続的に拡張しながら、LLMOコンサルティングサービス(https://shwat.jp/ultra/marketing-aix/llmo-consulting/)および、SEOコンサルティングサービス(https://shwat.jp/ultra/seo-consulting/)を通じて企業の検索チャネルにおけるプレゼンス向上を伴走支援します。

支援業務の自動化で生まれた余力を、戦略立案や品質の作り込み、行動量の確保といった成果に直結する領域へ振り向けることで、支援先の成果向上を追求します。

■ 会社概要

■ 本件に関するお問い合わせ

- 会社名：シュワット株式会社- 代表者：代表取締役 渡邉 志明- 事業内容：SEO・LLMOコンサルティング、マーケティングAIX、デジタルマーケティング支援- URL：https://shwat.jp/

シュワット株式会社 お問い合わせフォーム：https://shwat.jp/contact/