『PAÑPURI（パンピューリ）』6月1日(月) にWELLNESS FRAGRANCE SERIESより、新作「INTENTION (インテンション)」を発売開始

パンピューリジャパン株式会社

香りを通じて心身を整えるウェルネスの思想を体現するタイ発のフレグランスブランド『PAÑPURI

（パンピューリ）』は、2026年6月1日(月)に「WELLNESS FRAGRANCE SERIES（ウェルネスフレグランスシリーズ）」より、新作「INTENTION（インテンション）」のパフュームオイル2種を発売開始いたします。

WELLNESS FRAGRANCE SERIES（ウェルネスフレグランスシリーズ）

大いなる消耗の末の、燃え尽き＿＿＿。

『PANPURI』が提案する「WELLNESS FRAGRANCE SERIES（ウェルネスフレグランスシリーズ）：新作 Intention（インテンション）/展開中 Kindred（キンドレッド）/展開中 The first（ザ ファースト）」は、燃え尽きた心のバランスを取り戻すよう、調合された香りのコレクションです。

それはただの香りを超えた、再生の体験。

スピードにさらされる日常の中で、

自分を確かめ、静かに整える休息の時間。

一つひとつ、意図を持って選ばれた素材が織りなす香りが、

感覚をガイドし、再生するように。

私たちに深呼吸し、自分自身と再びつながるよう導きます。

INTENTION （インテンション）- 6月1日(月)新発売

概要

内なる平穏を育み、心を大地へとつなぐ。

穏やかに満たされる静謐なウッディ・アロマティックの香り。

・Scent Family：ウッディ

・Key Note：サンダルウッド・ラベンダー

ストーリー

一杯のお茶、一皿の料理を丁寧にこしらえる東洋料理。

それは、思いやり、集中、意思を映し、変化を続けるアート。

ラベンダーの穏やかな香りは、静かに整えられていく調理の時間を映し、

サンダルウッドの温もりは、創造のリズムとその正確性を表します。

意図を持って選ばれた木々の恵みやシンプルな素材から、心身を深く満たすものへ。

丁寧に仕立てられた一皿のように、一つひとつの工程に心を込めることで、

道のりそのものが充足感の源となることを思い出させてくれる香りです。

香りの構成

ラベンダーの穏やかなアロマティックノートが、サンダルウッドの温かなエッセンスと溶け合い、

マインドフルネスと集中を促します。内省のひとときに寄り添い、心を落ち着かせ、

中心へと導く。自分の目標へ向かう前向きな気持ちを描きます。

Top Notes：ファー・キャロット

Heart Notes：バイオレットリーフ・ラベンダー・カモミール・フェニックスフラワー・ゼラニウム

Base Notes：サンダルウッド・パチョリ・スティラックス

インテンション エクストラクト パフュームオイル 50mL \23,100（税込）インテンション エクストラクト パフュームオイル 10mL \9,680（税込）

KINDRED （キンドレッド） - 発売中

概要

親密に繋がり、優しく調和する。

夜明けの灯火のように暖かく咲く、ローズアンバーの香り。

・Scent Family：フローラル

・Key Note：ローズアブソリュート・アンバー

ストーリー

割れた器を金で繕い、傷跡さえも美しさに変える、

「不完全さ」に美を見いだす金継ぎのように。

人と人の繋がりが持つ親密さを映すローズアブソリュートの繊細な香りと、

安心感を与えるアンバーの暖かな光が、金色に継がれていくように重なります。

ローズの柔らかさとアンバーの包容力を合わせ持つフローラル・アンバー。

ぬくもりと安らぎが響き合うような、心の奥に静かな調和をもたらす香りです。

香りの構成

スイートオレンジの柔らかな明るさに、ローズアブソリュートを中心としたゼラニウムやイランイランが重なり、穏やかに広がる花の余韻。そこに、アンバーとシダーウッドの温もりと、タバコやベチバーのほのかな落ち着きが加わり、心に触れるような優しい安心感をまとわせます。

Top Notes： スイートオレンジ

Heart Notes： ゼラニウム・ローズアブソリュート・イランイラン・ジャスミン・クラリセージ

Base Notes： シダーウッド・アンバー・タバコ・ベチバー

キンドレッド エクストラクト パフュームオイル 50mL \23,100（税込）キンドレッド エクストラクト パフュームオイル 10mL \9,680（税込）

THE FIRST （ザ ファースト） - 発売中

概要

心のバランスと、落ち着いた温もり。

静かな祈りの空気をまとわせるオリエンタル・アンバーノートの香り。

・Scent Family：ウッディ

・Key Note：インセンス・オリバナム

ストーリー

静寂に満ちた古代の寺院に立ち、焚かれたお香の温もりに包まれる。

木々の間をすり抜ける陽の光が、今この瞬間へと意識を呼び戻すひととき。

オリバナムの深い樹脂のような香りが、祈りの余韻のように空気に溶け、

大地に根を張るような揺るぎない強さを思い出させます。

パチュリの柔らかなスモーキーさが、心を凪ぎ、自らへ立ち返らせる。

静かな聖域に足を踏み入れたような穏やかで瞑想的な香りです。

香りの構成

カルダモンの清らかなスパイスが意識を研ぎ澄まし、サフランとヘリクリサムが心地よく、心を包み込みます。やがて、インセンスとオリバナムの深く神聖な香りが立ちのぼり、サンダルウッドの柔らかな木の温もりが静寂の余韻を残す。内なる強さと静けさの共鳴を描きます。

Top Notes：カルダモン

Heart Notes：サフラン・ヘリクリサム

Base Notes：イノセンス・オリバナム（フランキンセンス）・サンダルウッド

ザ ファースト エクストラクト パフュームオイル 50mL \23,100 （税込）ザ ファースト エクストラクト パフュームオイル 10mL \9,680 （税込）

パンピューリのパフュームオイル

パフュームオイルは、アルコールの代わりにオイルをベースとした、香料濃度の高いフレグランスです。約25～30%という高い賦香率（ふこうりつ）を誇り、オイルベースならではのなめらかさで、

肌へなじみます。体温で温められることで、肌の上でやわらかく香り立ち、溶け込むように、時間をかけてゆっくりと移ろいます。周囲を圧倒することなく、自分とその近くにいる人にだけそっと広がり、親密で繊細な余韻を残します。

パンピューリについて

2003年タイにて誕生。香りで“自分を整える”ウェルネス発想のフレグランスブランド。体温に寄り添い、肌の上で溶け合うように静かに香り立つオイルフレグランスを中心に、スパ発想のケアと香りの習慣が意識を澄ませ、心と身体の調和を呼び覚ます。クラフトマンシップと現代的な技術の融合で創り上げられた「フレグランス」「バス＆ボディ」「スキンケア」「ホームフレグランス」の商品を展開しています。

『PAÑPURI』 ショップリスト https://panpuri.jp/pages/shoplist

『PAÑPURI』 公式Instagram https://www.instagram.com/panpuriofficial/

『PAÑPURI』 公式X https://x.com/panpuri_japan

『PAÑPURI』 公式LINE https://lin.ee/P4TOATi

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ブランド名： PAÑPURI (パンピューリ)

電話番号：0120-554-330（パンピューリ カスタマーセンター）

公式オンライン: https://panpuri.jp/