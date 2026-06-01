入居者様向けアプリ「RELUXIA touch」が暮らしを支える各種サービスと連携し本格始動

株式会社フュディアルクリエーション

株式会社フュディアルクリエーション（本社：東京都港区、代表取締役：古川 伸樹）のグループ会社である株式会社フュディアルコミュニティ（本社：東京都港区、代表取締役：古川 伸樹 以下、当社）は、2025年9月より先行導入しておりました管理物件入居者様向けスマートフォンアプリ「RELUXIA touch（リルシア タッチ）」において、外部サービス連携機能を大幅に拡充し、本日より「住まいと暮らしのプラットフォーム」として本格的にサービス提供を開始いたします。

入居者様へ付加価値の高い居住体験を提供するとともに、デジタル技術の活用により、テクノロジーで住まいのあり方をアップデートする次世代の賃貸管理DXを加速させてまいります。

■背景と目的

当社は2025年9月にアプリ名称を「RELUXIA touch」へ刷新し、チャット機能や書類閲覧など、管理業務のデジタル化を進めてまいりました。先行導入物件での運用を経て、入居者様の日常をより豊かにする「サービス連携機能」を大幅に強化。宅配収納、引越、レンタカー、オンライン診療といった、暮らしに密着した多様なサービスをアプリ内に集約いたしました。

これらのサービス展開を通じて、入居者様はアプリひとつでライフシーンに寄り添う多様なサービスへスムーズにアクセスすることが可能となります。

■RELUXIA touchでのサービス連携・掲載内容

入居者様の日常をより多角的にサポートするため、以下の各社サービスとの連携および掲載を開始いたします。

【株式会社サマリー】

宅配収納サービス「サマリーポケット」との業務提携により、預けた荷物をアプリで管理できるスマートな収納体験を優待特別プランで提供。

【アート引越センター株式会社】

業務提携により、引越基本料金の割引や各種オプションサービスの優待など、住み替え時も手厚くサポートします。

【オリックス自動車株式会社】

業務提携により、全国の「オリックスレンタカー」を特別価格で利用可能。入居者様の移動の利便性を高めます。

【GMOヘルステック株式会社】

クリニックの検索・予約からお薬の配送までワンストップで完結できる、オンライン診療サービスの掲載を開始。

■RELUXIA touchの主な機能

1. ライフスタイルポータル（今回拡充）

本日より追加された各社サービスをはじめ、入居者様限定の優待や暮らしに役立つ外部サービスへ手軽にアクセスが可能。

2. コミュニケーション機能

チャット形式で管理会社への連絡が可能です。Q&Aで不明点を即座に確認できるほか、チャット内での画像や動画、資料の送受信により、状況の正確かつスムーズな共有を実現します。

3. 入居者サポート・書類管理

賃貸借契約書の閲覧や、入居時の不具合箇所報告などをアプリ上で完結。ペーパーレスで手軽な情報の確認・管理をサポートします。

4. 物件情報の通知

掲示板の確認や管理会社からのお知らせを、プッシュ通知でリアルタイムに受け取れます。

■今後の展望

当社では、入居者様向けの「RELUXIA touch」に加え、親会社の株式会社フュディアルクリエーションが運用するオーナー様向けアプリ「RELUXIA touch⁺（リルシア タッチ プラス）」を展開しております。グループ一体となって双方のデジタル基盤を強化・連携させることで、入居者様には「付加価値の高い居住体験」を、オーナー様には「安定したマンション経営」をそれぞれ提供してまいります。テクノロジーの力で不動産価値を最大化させ、次世代の賃貸管理モデルの構築に邁進してまいります。

■株式会社フュディアルクリエーション 会社概要

所在地：東京都港区六本木３-２-１ 住友不動産六本木グランドタワー43階

代表者：代表取締役 古川 伸樹

設立：2013年9月

URL：https://www.fudealcreation.com/

事業内容：不動産の売買、仲介、賃貸および管理、不動産に関するコンサルティング、住宅ローン事務代行業務、不動産特定共同事業、等



■ 株式会社フュディアルコミュニティ 会社概要

代表者：代表取締役 古川 伸樹

所在地：東京都港区六本木３-２-１ 住友不動産六本木グランドタワー22階

設立：2015年7月

事業内容：不動産の賃貸管理、建物の総合管理、集金・送金代行、不動産に関するコンサルティング、リフォーム事業

URL：https://www.fudeal-community.jp/