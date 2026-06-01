犬のしつけ専門店「東京DOGS-足立-」に、しつけ専門ドッグギアブランド「TOKYO DOGS STORE」の商品展示スペースを導入

株式会社東京DOGS

株式会社東京DOGS（本社：埼玉県越谷市、代表：松尾邑仁）は、2026年6月1日より、東京DOGS-足立-において、自社ドッグギアブランド「TOKYO DOGS STORE」の商品展示スペースを導入いたします。

「TOKYO DOGS STORE」は、東京DOGSがドッグトレーニングの現場で培ってきた知見をもとに、日々のお散歩・しつけ・トレーニング・おでかけをより快適にすることを目的として展開するドッグギアブランドです。

今回の導入により、足立店をご利用いただくお客様は、リード・カラー・トレーニング用品・トイ・アクセサリーなどの商品を、実際に手に取ってご確認いただけるようになります。

これまでオンラインストアを中心に展開してきた商品を、店頭でも確認できる環境を整えることで、素材感、サイズ感、持ちやすさ、使用感など、写真や説明文だけでは伝わりにくい商品の魅力をより具体的に体感いただけます。

東京DOGSでは、今後、足立店での導入を皮切りに、全店舗への商品展示導入を順次進めてまいります。

導入の背景

イメージ

東京DOGSは、犬のしつけ教室として、日々多くの飼い主様と愛犬の暮らしに向き合ってまいりました。

その中で、リードやカラー、トレーニング用品などの「道具選び」は、日々のお散歩やしつけ、愛犬とのコミュニケーションに大きく関わる重要な要素であると考えています。

一方で、ドッグギアはオンライン上の写真だけでは、素材感や重さ、手に持った感覚、愛犬との相性が分かりにくいという課題もあります。

そこで今回、東京DOGS足立店に商品展示スペースを設け、実際に商品を手に取ってご確認いただける環境を整備いたしました。

展示予定商品

店頭展示では、TOKYO DOGS STOREで展開する以下の商品カテゴリーを中心にご覧いただけます。

・リード

・カラー

・トレーニング用品

・トイ

・アクセサリー

実際に手に取って確認いただいたうえで、商品の詳細確認やご購入は、TOKYO DOGS STORE公式オンラインストアより行っていただけます。

今後の展開

東京DOGSでは、足立店での導入を第一歩として、今後、全店舗への商品展示スペース導入を予定しております。

各店舗において、ドッグトレーニングの専門性と商品提案を組み合わせることで、飼い主様がより安心して愛犬に合ったアイテムを選べる環境づくりを進めてまいります。

また、店頭での展示を通じて得られるお客様の声をもとに、今後の商品開発やラインナップの拡充にも活かしてまいります。

TOKYO DOGS STOREについて

TOKYO DOGS STOREは、東京DOGSが展開するドッグギアブランドです。

「現場のプロが選んだ、上質なドッグギア。」をコンセプトに、毎日のお散歩やトレーニング、おでかけをより快適にするアイテムを展開しています。

犬のしつけ・トレーニングの現場で培った視点をもとに、使いやすさ、安心感、デザイン性を兼ね備えた商品をお届けしてまいります。

代表コメント

東京DOGSでは、日々のトレーニングやお客様との関わりの中で、道具選びの大切さを強く感じています。

リードやカラー、トレーニング用品は、愛犬との毎日の暮らしを支える大切なアイテムです。

今回、足立店に商品展示スペースを導入することで、お客様に実際の商品を手に取っていただき、質感や使いやすさを確認したうえで選んでいただけるようになりました。

今後は全店舗への導入を進め、東京DOGSとして、しつけ・トレーニングだけでなく、愛犬との暮らし全体を支える提案を行ってまいります。

導入概要

導入開始日：2026年6月1日

導入店舗：東京DOGS-足立-

導入内容：TOKYO DOGS STORE 商品展示スペースの設置

展示商品：リード、カラー、トレーニング用品、トイ、アクセサリーなど

今後の展開：東京DOGS全店舗へ順次導入予定

会社概要

会社名：株式会社東京DOGS

代表取締役：松尾 邑仁

本社所在地：埼玉県越谷市川柳町1丁目298

TEL：048-919-2958

MAIL：info@tokyo-dogs.com

事業内容：犬のしつけ教室／犬の幼稚園／ペットホテル／物販／イベント運営／教育事業

公式サイト：https://tokyo-dogs.com/

Instagram：https://www.instagram.com/tokyo__dogs/

YouTube：https://www.youtube.com/@tokyodogs