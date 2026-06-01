MiYO ORGANICのアメニティが、コートヤード・マリオット銀座東武ホテルの客室で提供開始

株式会社ミヨオーガニック

株式会社ミヨオーガニック（所在地：愛知県名古屋市、代表取締役：山本美代、以下「MiYO ORGANIC」）は、コートヤード・マリオット銀座東武ホテル（所在地：東京都中央区銀座6丁目14-10、総支配人：森 弘幸）にて、プラスチック使用量の削減を目的とした環境配慮型アメニティが客室に導入されたことをお知らせいたします。

導入の背景

マリオット・インターナショナルが掲げるサステナビリティと社会的インパクトに向けた指針「Serve 360: Doing Good In Every Direction」に基づき、コートヤード・マリオット銀座東武ホテルでは脱プラスチックに向けた取り組みを推進しています。その一環として、MiYO ORGANICのアメニティが同ホテルのブランドスタンダードとして導入されました。2020年の誕生以来、エシカルモノづくりと心地よさの両立を大切にしてきたMiYO ORGANIC。いつの時代も変わらない心地よさを大切にしながら、銀座の街にふさわしい、サステナブルで上質なホテルステイを実現します。



導入アメニティについて

コートヤード・マリオット銀座東武ホテルで導入されるアメニティは、歯ブラシやヘアコームにリサイクルプラスチックを100％使用し、綿棒の持ち手には紙素材を採用しています。また、パッケージにはFSC認証を取得した紙素材を使用し、徹底したプラスチック使用量の削減を実現しました。

サステナブルな設計でありながら、コートヤード・マリオット銀座東武ホテルが大切にする『上質で快適な宿泊体験』を損なわない仕様となっています。なお、歯ブラシの素材選定においては、新しく生まれ変わった客室空間に馴染むクリーンな質感と、ゲストがストレスなく使用できる機能性を優先し、リサイクルプラスチック製を採用しています。

※写真はイメージですリサイクルプラ100％素材のアメニティ

コートヤード・マリオット銀座東武ホテルについて

コートヤード・マリオット銀座東武ホテルは、東京銀座の昭和通り沿いにある、ショッピング、ビジネスなどあらゆる施設の中心に位置しています。

ホテル内のレストランには、朝食からバータイムまでご利用いただけるオールデイダイニング「RISTASIX」、カウンター席や個室も兼ね備えた日本料理「銀座むらき」、シガールームを備えた本格的な「バー光琳」がございます。

2023年12月リニューアルオープンし、銀座での歴史ある伝統と新しく生まれ変わったサービスの融合で、お客様に大満足のホテルステイをお約束します。

コートヤード・マリオット銀座東武ホテル公式サイト：

https://www.marriott.com/ja/hotels/tyocy-courtyard-tokyo-ginza-hotel/overview/

▼コートヤード・マリオット銀座東武ホテル 概要

名称：コートヤード・マリオット銀座東武ホテル

住所：東京都中央区銀座6丁目14-10

電話： 03-3546-0111

客室数：196室

開業年：2007年4月1日

ホテル運営：株式会社東武ホテルマネジメント



MiYO ORGANICについて

環境に配慮したライフスタイルを実現する日本発のサステイナブルブランド”MiYO ORGANIC（ミヨオーガニック）”。自社開発したオーガニックな竹製歯ブラシを中心に、竹綿棒、竹ヘアコームなどの地球に優しいホテルアメニティを展開しています。ラグジュアリーとサステイナビリティを両立させられるような心地よい使い心地を追求し、2022年にグッドデザイン賞を受賞。使い捨てではなくお客様のギフトになるようなアメニティを展開しています。これまでに250万本以上を販売し、25t以上のプラスチックを削減してきました。また、お客さまに捨てられたアメニティは付加価値のあるものに生まれ変わらせるアップサイクルの取り組みにも挑戦しています。ゴミを出さない仕組みを作り、消費の仕方を考えるきっかけ、「美しい地球を、次の世代へ」残していける社会を目指しています。2025 年には、社会や環境に配慮した事業活動において一定の基準を満たした企業のみに与えられる 国際的な認証制度である B Corp認証を取得しました。

https://miyo-organic.com/

会社概要

会社名 ：株式会社ミヨオーガニック

所在地 ：〒466-0064 愛知県名古屋市昭和区鶴舞1丁目2番32号STATION Ai内

MiYO ORGANIC：https://miyo-organic.com/(https://miyo-organic.com/)

Trash to Treasure公式サイト：https://www.trash2treasure-upcycle.com/

問い合わせ先：https://x.gd/FdVLu