MiYO ORGANIC（ミヨオーガニック）のエシカルなホテルアメニティがウェスティン ルスツリゾートにて導入開始

株式会社ミヨオーガニック

株式会社ミヨオーガニック（所在地：愛知県名古屋市、代表取締役：山本美代、以下「MiYO ORGANIC」）は、ウェスティン ルスツリゾート（所在地：北海道虻田郡留寿都村泉川133、総支配人：津田 秀紀）に、プラスチック使用量の削減を目的としたホテルアメニティの導入を開始しました。2025年11月より順次切り替えを行い、2026年6月25日にはすべての客室にアメニティとして導入される予定です。

導入の背景

「マリオット・インターナショナル」では、サステイナビリティ及び社会的影響に関する取り組み「Serve 360: Doing Good In Every Direction」を推進しています。

今回はウェスティン ルスツリゾートでプラスチック使用量を減らす取組みの一環としてMiYO ORGANICのアメニティをブランドスタンダードとして採用いただきました。MiYO ORGANICは2020年のブランドローンチ以来、環境配慮と使い心地の両立を重視した商品づくりを進めており、今回も同ホテルの上質な滞在体験を損なうことなく、よりサステナブルな選択肢を提案しています。

導入アメニティについて

ウェスティン ルスツリゾートでは、プラスチック削減に寄与するアメニティが導入されています。リサイクルプラスチックを使用した竹歯ブラシ、竹ヘアコーム、持ち手部分が紙素材で出来た綿棒を採用するほか、パッケージにはFSC認証を取得した紙素材を使用しています。サステナブルな設計でありながら、ウェスティン ルスツリゾートでの上質な体験を損なわない設計になっています。

本写真は参考イメージです。リサイクルプラの歯ブラシやヘアコームをはじめ、紙パウチタイプの歯磨きペースト、持ち手部分が紙素材で出来た綿棒などが導入されています。ウェスティン ルスツリゾートについて

北海道で初めてのウェスティンホテルとして2015年に開業、2025年に10周年を迎えました。室数全210室。全室メゾネットタイプ、76平方メートル 以上の広々とした客室の大きな窓からは大自然の絶景が望めます。雲の上の寝心地を提供するウェスティンオリジナルの「ヘブンリーベッド」を全客室に完備。全3店舗のレストラン、ミーティングルーム、露天風呂の温泉を備え、夏はゴルフ場に直結しており、冬はスキー場までペアリフトでアクセスできる好立地でオールシーズンアクティビティをお楽しみいただけます。World Ski Awardsにおいて2016年には「World's Best New Ski Hotel」部門で最優秀を、2017・2018・2019・2022年には「Japan's Best Ski Hotel」部門で最優秀賞を受賞。

2024年にはスタンダードルームを、2025年にはラグジュアリールームを改装。2026年にはエグゼクティブルームも改装予定となっており、より快適なホテルステイをご提供いたします。

ウェスティン ルスツリゾートHP

https://www.marriott.com/ja/hotels/ctswi-the-westin-rusutsu-resort/overview/ (https://www.marriott.com/ja/hotels/ctswi-the-westin-rusutsu-resort/overview/)

▼ウェスティン ルスツリゾート 概要

住所：北海道虻田郡留寿都村泉川133

客室数：210室

開業年：2015年12月5日

MiYO ORGANICについて

環境に配慮したライフスタイルを実現する日本発のサステイナブルブランド”MiYO ORGANIC（ミヨオーガニック）”。自社開発したオーガニックな竹製歯ブラシを中心に、竹綿棒、竹ヘアコームなどの地球に優しいホテルアメニティを展開しています。ラグジュアリーとサステイナビリティを両立させられるような心地よい使い心地を追求し、2022年にグッドデザイン賞を受賞。使い捨てではなくお客様のギフトになるようなアメニティを展開しています。これまでに250万本以上を販売し、25t以上のプラスチックを削減してきました。また、お客さまに捨てられたアメニティは付加価値のあるものに生まれ変わらせるアップサイクルの取り組みにも挑戦しています。ゴミを出さない仕組みを作り、消費の仕方を考えるきっかけ、「美しい地球を、次の世代へ」残していける社会を目指しています。2025 年には、社会や環境に配慮した事業活動において一定の基準を満たした企業のみに与えられる 国際的な認証制度である B Corp認証を取得しました。

https://miyo-organic.com/

会社概要

会社名 ：株式会社ミヨオーガニック

所在地 ：〒466-0064 愛知県名古屋市昭和区鶴舞1丁目2番32号STATION Ai内

MiYO ORGANIC：https://miyo-organic.com/(https://miyo-organic.com/)

Trash to Treasure公式サイト：https://www.trash2treasure-upcycle.com/

問い合わせ先：https://x.gd/FdVLu