上西怜 スペシャルアンバサダー就任！天満・扇町一帯でコスプレイベント「acosta!」6 月 6 日・7 日開催

株式会社ハコスタ

日本全国でコスプレイベントを運営するアニメイトグループ株式会社ハコスタ（本

社：大阪市、代表取締役：松村 良洋）と、関西テレビ放送株式会社、ぴあ株式会社の

3 社は、2026 年 6 月 6 日（土）・7 日（日）の 2日間、大阪の天満から扇町エリアにて

「acosta!@カンテレ×天神橋筋商店街 Vol.4」を開催します。

併せて、同イベントのスペシャルアンバサダーにグラビア・モデルとして活躍中の上

西怜が就任したほか、7 日（日）には人気エレクトーン奏者・826aska の出演も決定し

たことをお知らせします。

天満・扇町をコスプレで彩る 2 日間

4 回目の開催となる今回のイベントでは、活気ある天神橋筋商店街から広大な扇町

公園、関西テレビの本拠地であるカンテレ扇町スクエアまで、天満・扇町エリア一帯

を会場として実施します。参加者は撮影や交流はもちろん、コスプレのまま街中での

食べ歩きなども楽しむことができます。地域とポップカルチャーが交差する光景は、

2024 年の初開催から多くの参加者に支持され、回を追うごとにその熱量を高めていま

す。

天神橋筋商店街扇町公園

本イベントのスペシャルアンバサダーとして、自身もコスプレイヤーとして広く活動

し「acosta!」の参加経験もあるグラビア・モデルの上西怜の就任が決定し、6 月 6 日

（土）には就任を記念した特別イベントを実施予定です。 また、6 月 7 日（日）には

YouTube 総再生回数 2 億回を超える人気エレクトーン奏者・826aska のゲスト出演が

決定し、参加者と盛り上がれる演奏を披露します。

スペシャルアンバサダー：上西 怜エレクトーン奏者：826aska

カンテレ扇町スクエアのアトリウムでは、6 月 7 日（日）にコスプレダンスステー

ジ「CDEF（コスプレダンスエンターテインメントフェスティバル）」を開催し、コス

プレイヤーたちがダンスパフォーマンスを披露します。また、同日には「コスプレク

リーンウォーク」も実施し、参加者が、街歩きを楽しみながらエリア内の清掃を行い

ます。

※コスプレクリーンウォークの参加応募は既に締め切っています

コスプレダンスステージCDEFコスプレクリーンウォーク

「acosta!」とは

「acosta!」は、コスプレイヤーとカメラマンが撮影会や交流などを楽しめるイベ

ントで、池袋を中心に全国各地で毎月開催し、イベント年間動員数は 30 万人を超え

る日本最大級のコスプレイベントです。参加者は 7 割が女性、年齢は 10～20 代が 8

割を占めるなど、Z 世代中心に高い支持を得ています。

開催概要

- イベント名： acosta!@カンテレ×天神橋筋商店街 Vol.4- 開催日時： 2026 年 6 月 6 日(土)・6 月 7 日（日）11:00～19:00（※撮影は各枠終了 1 時間前まで）- 会場：カンテレ扇町スクエア、扇町公園、天神橋筋商店街- 主催：株式会社ハコスタ ／ 関西テレビ放送株式会社 ／ ぴあ株式会社- 協力：スポーツクラブ NAS 株式会社- 公式サイト：https://acosta.jp/event/ktv/- 公式X：WEST（西日本）https://x.com/acosta_westEAST（東日本）https://x.com/acosta_info- TikTok：https://www.tiktok.com/@acosta_jp- 当イベントへのお問い合わせ：https://acosta.jp/contact