いよいよ６月３日（水）開幕、「九州イノベーションWEEK」の注目ポイントを6つご紹介！

株式会社イノベント

九州イノベーションWEEK 実行委員会（所在：東京都港区、運営：株式会社イノベント）は、2026年6月3日（水）・4日（木）の2日間、マリンメッセ福岡 A館にて「九州イノベーションWEEK」を開催いたします。

本展示会は、「DX」「防災・災害対策」「自治体の課題解決」「GX・脱炭素推進」など、社会を前進させる革新的ソリューションが集結する九州最大級の複合ビジネス展示会です。

業界で活躍する講師による講演、最新の製品・サービスの体験や、新たな出会いを創出いたします。

1. DX・防災・自治体・GXなど、多彩なテーマの出展社

DX、防災、自治体課題、GX、教育支援、女性活躍推進など、幅広い分野の製品・サービスが集結します。展示だけでなく、実機デモや具体的な導入相談も可能です。

今回は、下記製品・サービスを扱う企業・団体が出展予定です。

＜九州イノベーションWEEK＞

■九州オフィス業務支援EXPO

RPA、会計・労務システム、電子契約、福利厚生サービス、

オフィス内装・備品、AI業務効率化ツール…など

■九州防災・災害対策EXPO

非常食・備蓄品、発電機・蓄電池、安否確認システム、止水板、防災ドローン…など

■九州自治体課題解決EXPO

行政DX、観光・インバウンド支援、地域交通システム、公共施設管理…など

■九州GX脱炭素推進EXPO

再エネ・省エネ設備、蓄電池 …など

【同時開催】

＜WOMAN Life博＞

健康・ウェルネス、女性キャリアアップ、働き方支援…など

＜九州教育現場支援EXPO＞

教材・コンテンツ、教育DX、ICT教材、AI活用ツール、

GIGAスクール構想課題解決商品・サービス…など

2. 2日間で約50セッションの基調講演・セミナー・ワークショップを実施

出展社一覧はこちら :https://exhibitor.tenjikai-uketsuke.com/kfb-shien2026/

2日間で約50セッションの基調講演、セミナー、ワークショップを実施します。

業界の最新動向や実践的なヒントを得られる貴重な機会です。

3. 会場案内図を公開

詳細・タイムスケジュール :https://innovation-week.jp/seminar.php

会場内の特別企画、出展ブース、講演会場を掲載した会場案内図を公開しました。

来場前にチェックいただくことで、当日の回遊がよりスムーズになります。

4. 【特別企画】WOMAN Life博でアンケートコーナーを実施

会場案内図 :https://innovation-week.jp/docs/area_map2026.pdf

●女性が働きやすい未来をつくる！ アンケートコーナー【参加無料】

WOMAN Life博に、特別アンケートコーナーが登場！

自分自身、または職場の同僚・家族・パートナーなど身近な女性を思い浮かべながら、3つの働き方タイプから"ぴったり"だと思うものを選んでいただく参加型企画です。



▷ TYPE A：キャリア志向タイプ（#仕事が好き #スキルアップ #効率重視）

▷ TYPE B：リラックス重視タイプ（#マイペース #癒やし重視 #ご褒美好き）

▷ TYPE C：バランス志向タイプ（#両立上手 #マルチタスク #時短テク好き）



シールを貼るだけのアンケートにご回答いただいた方には、協賛企業の商品をお一人様1袋プレゼントします。

「自分自身のご褒美」や「誰かに贈りたい」という気持ちとともに受け取っていただける企画です。男性来場者の方も、ぜひご参加ください。



※プレゼントは数量限定のため、なくなり次第終了となります。お早めにご来場ください。

5. ビジネスにも日常にも役立つグッズが当たる大抽選会

ビジネスや日々の生活に役立つグッズが当たる抽選会を実施いたします。商品は会場にてご確認ください。

※抽選会の参加には条件がございます。詳細は会場でご案内します。

6. 各日先着100食、2日間合計200食のお弁当プレゼント

先着で開催2日間、合計200食のお弁当をプレゼントいたします。

開場時間は10:00ですので、ぜひお早めにご来場ください。

【開催概要】

・名称：九州イノベーションWEEK

・会期：2026年6月3日（水）～6月4日（木）

・会場：マリンメッセ福岡 A館

〒812-0031 福岡県福岡市博多区沖浜町7-1

・主催：九州イノベーションWEEK 実行委員会

・公式ホームページ：https://innovation-week.jp/

・構成展：

九州オフィス業務支援EXPO

九州防災・災害対策EXPO

九州自治体課題解決EXPO

九州GX脱炭素推進EXPO

・同時開催展：

九州教育現場支援EXPO

WOMAN Life博

・入場方法／料金

入場は事前登録制です。ぜひお誘いあわせの上ご来場ください。

■来場事前登録

https://innovation-week.jp/attendance.php

※入場には公式ホームページより来場事前登録（無料）が必要です。

※招待状のみではご入場いただけません。

※来場事前登録なき場合、入場料5,000円/人（税込）

▼詳細の情報は公式ホームページ・各種SNSをご確認ください▼

【九州イノベーションWEEK 公式HP】https://innovation-week.jp/

【九州教育現場支援EXPO 公式HP】https://education.innovation-week.jp/

【WOMAN Life博 公式HP】https://womanlife-expo.jp/

【九州イノベーションWEEK Instagram】https://www.instagram.com/kfbshien/

【九州イノベーションWEEK Facebook】https://www.facebook.com/kfbshien/

【WOMAN Life博 Instagram】https://www.instagram.com/womanlife.expo/

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