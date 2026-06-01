補助金フラッシュ調査、省エネ機器の入替を考える中小企業へ──今週は機器も工事も対象の補助金が公募中

株式会社Franca AI

全国の補助金・助成金のAI検索と申請支援を提供するサービス『補助金フラッシュ』（https://hojokin-kensaku.jp/）は、掲載中の補助金・助成金・支援制度のうち、2026/05/24～2026/05/30に公募が開始された137件を集計分析しました。

省エネ機器の入替えは本体購入費しか補助対象にならないと思われがちですが、機器の購入費と設置工事費を同じ制度でまとめて申請できる再エネ・脱炭素関連の制度に目を向けると、これまで「工事費が自費だから手が出ない」と諦めていた投資の自己負担を圧縮できます。

■ 分析結果サマリ

（1）高効率空調や太陽光発電の入替えを検討している方なら、本体の購入費と設置工事費を1つの制度でまとめて申請できる候補があります。まず「どの機器をどこに設置するか」を整理しておくと、対象経費が複数にまたがる制度から候補を絞り込む手がかりになります。

（2）自己負担を半分以下に抑えられる制度が過半数を占めており、200万円の空調入替えなら100万円以下の自己負担で済む計算です。少額の家電買換から数千万円規模の実証研究まで投資の規模に幅があるため、予算規模を先に決めると候補が絞れます。

（3）個人事業主の方でも応募できる制度が中心で、自治体ごとに対象規模・対象設備が細かく分かれています。所在地の自治体と「何を入替えたいか」の組み合わせで探し始めると、地元で使える候補から確認できます。

■ 調査概要

■ 主な調査結果

[表: https://prtimes.jp/data/corp/144052/table/70_1_355b1b738d270400dce9f2c21c7e77a3.jpg?v=202606020451 ]【今週の新着のテーマ内訳】出典：補助金フラッシュ（自社データベース）／集計日：2026/06/01

設備の更新や経営改善に使える支援が中心で、省エネ・脱炭素分野もそれに次ぐ存在感を見せています。

設備の老朽化更新や生産ラインの入替えに使える支援が最多で、経営改善向けの伴走支援がそれに続きます。同じ週に省エネ・脱炭素の取組に使える制度も一定数あり、設備投資をきっかけに省エネ化や脱炭素化を同時に進める計画なら、両方のテーマに該当する制度から候補を見ていけます。

令和8年度 炭素生産性向上型補助金(https://hojokin-kensaku.jp/subsidy/yamaguchi-tanso-hojo-S9dfebac34c)（山口県・上限1,000万円）は、設備投資と生産性向上と環境・省エネの3つのテーマにまたがる制度で、設備の入替えと省エネ化を同じ申請で実現できます。

■ 本調査の全文（PDF 版）

「機器代と工事費をまとめて申請できる制度はどれか」「少額の家電買換でも対象があるか」をまとめて確認したい方は、本調査ページから全文 PDF をご覧いただけます。

▶ 本調査ページ（PDF ダウンロード可）:https://hojokin-kensaku.jp/report/R6ea013be28

■ 会社情報

会社名：株式会社Franca AI

代表取締役：井上 舜平

所在地：東京都中央区銀座1丁目12番4号N&E BLD.6F

サイト：https://franca.ai

お問い合わせ：info@franca.co.jp

■ 関連リンク

補助金フラッシュ（全国の補助金・助成金情報を検索）：https://hojokin-kensaku.jp/

補助金フラッシュ（主要補助金の計画書をAIで自動生成）：https://franca.ai/hojokin

補助金フラッシュ、主要補助金の計画書作成機能を提供開始：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000004.000144052.html

補助金フラッシュ、『中小企業新事業進出補助金』に対応：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000015.000144052.html