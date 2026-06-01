株式会社前川製作所

世界シェア40％以上（※1）を誇る産業用冷凍機をはじめ、各種産業機械の製造・販売およびプラントの設計・施工を手がける株式会社前川製作所（本社：東京都江東区、代表取締役 社長執行役員：前川 真、以下「当社」）は、環境負荷の低いグリーン冷媒を採用し、高温多湿な外気を冷却除湿し室内にクリーンな空気を供給する外調機「MAUE（マウエ）」の提案・販売を強化してまいります。

開発の背景

グリーン冷媒低露点外調機「MAUE」

近年、夏場の酷暑が常態化するなかで、「製品品質の維持」、「作業者の安全確保」、「衛生管理」、「省エネルギー」といった観点から、冷凍・冷蔵倉庫の荷捌き室や食品工場における結露対策ニーズは高まっています。

当社は1924年に創業して以来、産業用冷凍分野のリーディングカンパニーとして、世界中の冷凍・冷蔵倉庫や食品メーカーへさまざまな冷熱ソリューションを提供してまいりました。なかでも「低温領域の除湿」は磨き続けてきた重要な技術の1つであり、「CO2ヒートポンプ式デシカント除湿機 chris（クリス）」や「外気除湿冷却送風ユニット Mayekawa Dehumer 2G（デヒューマ 2G）」といった製品は市場からも高い評価をいただいております。

これまでの豊富な実績と知見をベースに、ボリュームゾーンである中小型の市場向けの「導入のしやすさ」と「環境対応」というニーズに応えるべく開発したのが、「グリーン冷媒低露点外調機 MAUE（マウエ）」です。2025年6月に発売開始して以来、導入いただいた現場において、過酷な夏場でも安定した除湿性能を発揮しております。これを受けMAUEの提案活動を本格化してまいります。

MAUEの特長

1.高温多湿の外気を「5℃DP」へ

高温多湿の外気を5℃DP以下（※2）へ冷却除湿して、低露点でクリーンな空気を室内へ安定供給します。低温・低湿度且つ陽圧空調が求められる「冷凍・冷蔵倉庫の荷捌き室」や「食鳥・食肉工場」、「その他食品工場」に適しています。

2.「ノンデフロスト機構」で連続運転を実現

霜付きが懸念される露点温度5℃以下の低温給気条件においても、ユニット内の蒸発器表面の着霜を発生させない技術を実現。デフロストによる温度上昇がないので、常に安定して低露点空気を供給し続けることが可能です。

3.環境負荷に配慮した「グリーン冷媒」を採用

地球温暖化係数（GWP）1未満の冷媒「R1234ze(E)」を採用。フロン排出抑制法をはじめとする環境規制へ対応し、将来にわたって安心してお使いいただける設備投資を支援します。

4.「1ユニット設計」で搬入・据付を効率化

空冷コンデンシングユニットと外気処理ユニットを一体化したパッケージ構造を採用。現地での冷媒配管工事が不要なため、最小限の工期でスムーズな導入が可能です。

主な仕様

・システムフロー図

・仕様表

[表: https://prtimes.jp/data/corp/163164/table/70_1_7bc0fcd9ef1dfee765acbac515e4ab8d.jpg?v=202606020451 ]

※1当社調べ（2024年12月時点）

※2標準送風量：1,800㎥/hに基づく

今後の展望

当社は今後、全国54拠点のネットワークを活かしながら、結露課題を抱える全国のお客様に「MAUE」の導入を積極的に推進し、物流や製造現場における安全、製品品質ならびに環境問題といった課題解決に貢献するとともに、これからもお客様の声に応えるモノづくりの姿勢を大事にしてまいります。

株式会社前川製作所

当社は、東京江東区に本社を置く、産業機械メーカーです。産業用冷凍機やヒートポンプ、食品加工機械の製造と販売、プラントの設計・施工からアフターサービスまで一貫した事業を展開しています。1924年（大正13年）に前川喜作が創業してから100年超。冷却技術に秀でた、世界各地に拠点を構えるグローバル企業です。



・所在地：〒135-8482 東京都江東区牡丹3丁目14番15号

・創業：1924年5月15日

・資本金：10億円

・代表者：代表取締役 社長執行役員 前川 真

・URL：https://www.mayekawa.co.jp