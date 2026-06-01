SpiralAI、正社員対象・給与減額なしの「週休3日制度」を導入。AIで生まれた生産性を人材獲得・定着に再投資。AI×エンタメ時代の組織モデルを自社実装

SpiralAI株式会社

大規模言語モデルなどのAI技術を用いたサービスを開発するSpiralAI株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：佐々木 雄一、以下「SpiralAI」）は、2026年6月1日より、正社員を対象に、制度導入に伴う給与減額なしの「週休3日制度」を導入したことをお知らせいたします。

■ 制度概要

・対象：正社員約20名

・給与：制度導入に伴う給与減額なし

・開始日：2026年6月1日

・運用方法：毎週金曜日を全社一斉休業日として運用

■ 導入の背景

生成AIの進化により、企業における仕事の前提は大きく変わりつつあります。調査、要約、資料作成、開発支援、議事録作成、タスク分解、競合分析など、これまで人が時間をかけて行っていた業務の多くは、AIと協働することでより速く、より構造的に進められるようになりました。

一方で、AI活用は効率化や人員削減の文脈で語られることも少なくありません。SpiralAIは、AI活用によって生まれた生産性を、追加の業務ではなく、社員が学び、創造し、休むための時間に振り向ける。それによって、AI時代に求められる人材の獲得・定着と、開発の質の向上を実現していく。そんな組織戦略として位置づけています。

SpiralAIは、AI×エンターテインメント領域において、技術力だけでなく、創造性、キャラクター理解、物語体験、ユーザー感情への深い理解が競争力になると考えています。優秀な人材が長く働き、深く学び、高い成果を出し続けられる環境をつくることは、福利厚生ではなく、AI時代の経営投資そのものだと考えています。

■ AI時代の人材戦略としての「週休3日制度」

少数精鋭のスタートアップにとって、事業を一緒に育ててきた仲間が離れることの影響は小さくありません。採用競争が激しくなるAI領域において、優秀な人材が自由度高く働き、成果を出し続けられる環境をつくることは、重要な経営投資です。

SpiralAIは、給与や働く時間のあり方も、AIが実務に深く入り込む時代に合わせて見直されるべきだと考えています。今回の「週休3日制度」は、AIで得た生産性を会社だけが吸収するのではなく、共に事業を育てる社員へ「時間」として還元する取り組みです。

■ SpiralAIにおけるAI活用

SpiralAIでは、AIエージェントによるリサーチ、競合動向の整理、ドキュメントの初稿生成、開発支援、テストコード生成、会議内容の要約などを日常業務に組み込んでいます。社員はAIが生成した成果物をもとに、判断、編集、設計、顧客理解、プロダクトの方向づけといった、人間が責任を持つべき領域に集中しています。

今後は、AI活用によって削減された業務時間、開発リードタイム、資料作成の時間、社員の学習時間などを継続的に検証していきます。

■ SpiralAI株式会社 代表取締役CEO 佐々木雄一 コメント

AIの活用が進むことで、単純な労働時間の長さが持つ意味は薄れつつあります。これから本当に問われるのは、AIを使う側の力です。AIには代替できない感性を磨き、自分たちが目指すゴールを言語化し、周囲を動かしていくリーダーシップこそが、AI時代の本質的な仕事力になると考えています。週休3日制は、余白のある時間を通じて、人生経験を増やし、思索を深め、技術や表現への探求を続けるための挑戦です。その積み重ねが、一人ひとりの感性と構想力を育て、組織の競争力につながると信じています。SpiralAIは、この新しい働き方から、より豊かなAI×エンターテインメントを生み出していきます。

■ 本件に対するお問い合わせ

SpiralAI株式会社 広報担当

E-mail: pr@go-spiral.ai

公式サイト：https://go-spiral.ai/contact

■ 会社概要

社名 SpiralAI株式会社 / SpiralAI Inc.

事業内容 大規模言語モデルなどのAI技術を用いたサービスの開発

役員 代表取締役 CEO 佐々木雄一

所在地 〒101-0031東京都千代田区東神田2-2-5 PMO秋葉原III5階

設立 2023年3月1日

会社URL https://go-spiral.ai/