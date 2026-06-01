ジムで″美肌″をつくる時代へ--CHRISTINA × LÝFT GÝM、トレーニング後スキンケアの新習慣を6月より開始

株式会社INFINIX HOLDINGS

株式会社CHRISTINA JAPAN (本社：東京都品川区、代表取締役：森 翔太) は、フィットネスブランド「LÝFT GÝM」と期間限定コラボレーション企画を実施いたします。期間は2026年6月1日 (月) ～ 6月30日 (火）。

「トレーニングで身体を鍛える」だけでなく、「トレーニング後に肌を整える」ことをひとつのライフスタイルとして提案する本企画。全国1,500施設以上に展開するプロフェッショナルスキンケアブランド クリスティーナが、フィットネス施設という新たな接点でその体験を届けます。

なぜ今、ジムでスキンケアなのか

トレーニング中・後の肌は、発汗による水分蒸発と皮脂分泌の乱れが重なり、ケアをしない場合は乾燥・毛穴詰まり・くすみが生じやすい状態になります。しかし多くのフィットネスユーザーにとって、トレーニング後のスキンケアはまだ習慣として根づいていないのが現状です。

身体を鍛える投資と同じだけ、肌を整える投資が伴う--。本企画は、その意識変容を起こすきっかけとして設計されました。

実施内容

１. ジム内アメニティ設置

※画像はイメージです。

CHRISTINA × LÝFT GÝMコラボ企画として、LÝFT GÝM施設内の更衣室・洗面スペース・シャワースペースに、クリスティーナのスキンケアアイテムを設置。男女別に、トレーニング後の肌状態に特化したラインナップを展開します。

MEN'S AMENITY（4品）

＜汗・皮脂による肌負担をリセットし、水分と美容成分を補給。清潔感のある肌へ。＞

LINE REPAIR NUTRIENT ピュアナチュラルクレンザー

LINE REPAIR NUTRIENT スーパーフードアクアミスト

LINE REPAIR HYDRA テラスキン

LINE REPAIR NUTRIENT バクチオールデイクリーム SPF15

WOMEN'S AMENITY（4品）

＜運動後のデリケートな肌をやさしく整え、潤いと透明感へ。＞

UNSTRESS ジェントルクレンジングミルク

UNSTRESS スタビライジングトナー

UNSTRESS トータルセレニティセラム

UNSTRESS プロバイオティックデイクリーム SPF15

２. 【女性会員様限定】トライアルキット配布（120個・無償）

クレンザー 60ml／美容液 10ml／デイクリーム 20ml／ナイトクリーム 20ml

LÝFT GÝM会員限定で「LINE REPAIR NUTRIENT トライアルキット（4点セット）」を無償配布。推定市場価値約15,000円相当のセットを、ジム体験の延長として自宅でも体感いただきます。

※お一人様1点限り、なくなり次第終了

「ジムで美肌をつくる」習慣が、次のスタンダードになる

フィットネス先進国では、ワークアウト後のスキンケアはすでに当然の習慣として定着しつつあります。日本においてもその潮流は加速しており、フィットネスと美容の融合は、単なるコラボレーションを超えた市場構造の変化を示しています。

クリスティーナはイスラエル発・40年の歴史を持つプロフェッショナルスキンケアブランドとして、全国1,500施設以上の美容クリニック・サロンで支持されてきました。今回の取り組みは、その品質をフィットネス領域へと拡張する、新たな顧客接点の創出です。

実施概要

企画名 ： CHRISTINA × LÝFT GÝM「トレーニング後の肌ケア」コラボ企画

実施期間 ： 2026年6月1日（月）～ 6月30日（火）

実施施設 ： LÝFT GÝM

実施内容 ： ジム内アメニティ設置（男女各4品）

【女性会員様限定】トライアルキット無償配布（120個限定）

使用ブランド： CHRISTINA（クリスティーナ）

会社概要

会社概要

会社名：株式会社CHRISTINA JAPAN

代表者：代表取締役 森 翔太

所在地：〒141-0001 東京都品川区北品川5-1-18 住友不動産大崎ツインビル東館7階

設立：2018年8月7日

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社CHRISTINA JAPAN ブランドマーケティング本部 安田

TEL：03-6812-9867

Email：info@christina-japan.com

株式会社CHRISTINA JAPAN

1982年にイスラエルで誕生したクリスティーナ。世界60ヶ国以上に展開されているクリスティーナの製品は、一人ひとりが持つ肌悩みに着目し、肌にマッチした製品提供を目指すために、これまでに10シリーズ以上、150種類以上の製品（*1）が開発されています。

クリスティーナは、自然由来の成分や独自の組み合わせを追求し、最新のテクノロジーを組み合わせ全ての肌悩みの根本から解決へ導く、肌質改善化粧品を取り扱っています。

コーポレートサイト： https://christinaiapan.com/

*1 日本未入荷を含む、クリスティーナ製品数のこと