【新商品情報】スイス発プレミアム歯ブラシ「クラプロックス」から限定デザイン「クラプロックス CS5460 サマーフルーツ ２本セット」が登場

株式会社クラデンジャパン

世界90カ国以上で愛されているスイス発のプレミアムオーラルケアブランド「クラプロックス」を販売する株式会社クラデンジャパン（東京都台東区小島2-18-15 代表取締役：池亀 友）から、人気のプレミアム歯ブラシの限定デザイン「クラプロックス CS5460 サマーフルーツ 2本セット」の新商品を2026年6月1日(月)よりオンラインショップ及び店頭にて発売いたします。

希望小売価格 \2,420（税込価格)「クラプロックス CS5460 サマーフルーツ 2本セット」

CS 5460 サマーフルーツは、摘みたての夏のフルーツの色と質感からインスピレーションを得ています。5,460本の超ソフトな毛先が、効果的な洗浄をサポート。楽しい夏の気ままな気分を体現してくれます。

イタリア人アーティスト、ジャコモ・バニャーラ氏とのコラボレーションによる限定サマーエディション。

透明なハンドル：澄み切ったプールの水面を思わせるデザインで、爽やかな夏の雰囲気を演出します。

ブラシヘッド：完熟した新鮮な夏のフルーツの鮮やかな色と質感を再現します。

「CS5460」は、スイスクラデン社が開発したポリエステルのCUREN(R)（クーレン）繊維による超極細毛が5,460本と高密度に植えられたウルトラソフト（超やわらか）な歯ブラシ。



ゴシゴシと歯を「みがく」のではなく、ウルトラソフトなCS5460で力を入れずにやさしくブラッシングすることで、歯垢（プラーク）の取り除きをサポート。

歯磨き後のツルツルの歯をお楽しみください。

■商品情報：「クラプロックス CS5460 サマーフルーツ 2本セット」

内容：CS5460 ウルトラソフト 限定デザイン歯ブラシ2本入り

希望小売価格：2,420円(税込)

対象年齢：大人用（15歳以上）

輸入元：スイス

毛の植立本数：5,460本

毛先の直径：0.1mm

毛の長さ：9mm

毛の材質：CUREN(R)（クーレン）繊維（ポリエステル）

柄の素材：ポリプロピレン

柄の長さ：180mm

ヘッドの大きさ：約25mm×12mm

■クラプロックスについて

クラプロックスは、1972年にスイスで生まれ、現在では世界90カ国以上で愛されているプレミアムオーラルケアブランドです。

とびきりカラフルで、高品質のブラシを使った家庭でのセルフケアを大切にしたい人のための

やさしく、たのしく、しっかりみがける歯ブラシです。

「better health for you

笑顔で歯みがき クラプロックス」

クラデンジャパンについて

株式会社クラデンジャパンは、 スイス ルツェルンに本社を置くクラデンAG社の日本法人です。

■クラデンジャパン会社概要

https://www.curaden.co.jp/

■クラプロックスオンラインストア

http://www.curaprox.shop/