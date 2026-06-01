【SEKIYA RESORT】「はばたく中小企業・小規模事業者300社」に選出

株式会社関屋リゾート代表取締役社長 林 太一郎

SEKIYA RESORT（所在地：大分県別府市）は、このたび経済産業省中小企業庁が選定する「はばたく中小企業・小規模事業者300社」において、「人への投資・環境整備」分野で選出されました。

今回の選出では、理念共感型の採用活動に加え、自己申告制による主任・アシスタントマネージャー昇任制度の導入など、一人ひとりが主体的にキャリアを切り開いていく組織づくりと、その挑戦を長期的な視点で支援する育成体制をご評価いただきました。

SEKIYA RESORTでは、「サービスや空間価値の根底には“人”がある」という考えのもと、日々の運営を行っています。宿泊業は、人の想いや成長がそのままお客様体験へとつながる仕事であるからこそ、スタッフ一人ひとりが自ら考え、挑戦し、成長できる環境づくりを重視してきました。

その一環として、スキルや経験だけではなく、企業理念や価値観への共感を重視した採用を実施。また、キャリア形成においては、年次や所属年数だけにとらわれず、自ら手を挙げて挑戦できる自己申告制の昇任制度を導入しています。

こうした取り組みを通じて、スタッフ一人ひとりが主体性を持ちながら成長し、それぞれの個性や強みを活かして活躍できる組織づくりを進めています。

観光業界では、人手不足や働き方の課題が取り上げられることも多い中、SEKIYA RESORTは、単なる人材確保ではなく、「人への投資」を重要な経営テーマの一つとして位置付けています。地域観光の未来を支えるのは“人”であるという考えのもと、今後も長期的な視点で人材育成と組織づくりに取り組んでまいります。

■代表コメント

宿泊業は建物や設備だけではなく、人の想いや成長がお客様の感動につながる仕事です。

今回の選出を励みに、スタッフ一人ひとりが主体的に挑戦できる環境づくりをさらに進め、別府から日本の観光産業の未来を切り拓いてまいります。

そして「旅で世界とヒトを明るくする」という使命のもと、地域とともに成長を続けてまいります。

SEKIYA RESORT公式ホームページはこちら

https://www.sekiyaresort.jp/

■SEKIYA RESORTについて

GALLERIA MIDOBARUテラス御堂原別邸はる樹

株式会社SEKIYA RESORTは、大分県別府市にて120年以上の歴史を持つ宿泊事業を基盤に、「旅で世界とヒトを明るくする」という理念のもと、旅館・ホテル運営および新規事業を展開しています。

代表取締役の林太一郎は、従来の温泉旅館の枠にとらわれない宿づくりに取り組み、別府において先駆けてデザイナーズ旅館「別邸はる樹」を開業し、新たな宿泊スタイルを確立。入社時から売上を30倍以上に成長させ、地域に新たな価値を創出してきました。

現在は、別府市内にて「別邸はる樹」「テラス御堂原」「GALLERIA MIDOBARU」の3施設を運営。それぞれ異なるコンセプトで多くのお客様から支持を得ており、「GALLERIA MIDOBARU」は国内外のデザイン賞を受賞、「テラス御堂原」は「第五回旅館甲子園グランプリ」にて全国約1500社の頂点に選ばれました。

また、Great Place to Work(R) Institute Japanによる「働きがいのある会社ランキング」においてベストカンパニーに選出されています。

さらに、ホテルコンドミニアム「100年別荘(TM)」シリーズの開発・販売・運営など新規事業にも取り組み、旅の価値そのものの拡張に挑戦しています。

今後も関屋リゾートは、地域とともに成長しながら、旅を通じて人と世界をより明るくする価値創造を目指してまいります。

■会社概要

会社名：株式会社SEKIYA RESORT

代表：林 太一郎

本社住所：〒874-0831 大分県別府市堀田町5番57号

設立：1965年6月8日

事業内容：旅館・ホテルの運営 不動産、旅館ホテルの所有及び管理 水産養殖業 仕出し ほか