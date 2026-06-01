女性お笑いコンビ『ニッチェ』を広告プロモーションに起用！

株式会社メタボリック

新陳代謝にこだわり、全ての人の美と健康を応援する株式会社メタボリック（代表取締役社長:西田 和弘 本社:東京都新宿区、以下メタボリック） は、今春パッケージを新たにリニューアルした機能性表示食品※メタプラスシリーズにおいて、お笑いコンビ『ニッチェ』の江上 敬子さんと近藤 くみこさんを起用したプロモーションを開始いたします。

メタプラスは社名＜metabolic＞を冠し、metabolic+plusを語源とした、メタボリックを代表する機能性表示食品のブランドシリーズです。エビデンスのある機能性表示食品でありながら気軽に挑戦しやすい価格設定であることなどから多くの方にご支持いただいております。

ニッチェのお二人の幅広い世代の方々の認知度の高さと、メタプラスの持つ「科学的根拠」を掛け合わせ、「明日から」という言い訳を、無理なく「今日」という希望に変えるためのシンプルでわかりやすいコミュニケーションを展開してまいります。

※機能性表示食品：事業者の責任において科学的根拠をもとに商品パッケージに機能性を表示するものとして、消費者庁に届け出られた食品のこと。販売前に安全性及び機能性の根拠に関する情報などを消費者庁長官に届け出を行ったものです。

広告掲出予定

30秒広告動画はこちら：https://youtu.be/M3EuW8Bd8NM

■JR東日本【traintv Ads】まど上ビジョン 山手線＆横須賀線・総武線快速セット

期間：2026年6月1日～1週間

路線：山手線・横須賀線・総武快速線

上記のほか、地下鉄、タクシーの車内モニター、ドラッグストア店頭サイネージ等でもステッカー、および動画広告を掲載予定です。

※内容に変更が生じる場合がございます。

※駅係員へのお問い合わせはご遠慮ください。

ニッチェ プロフィール

1984年生まれの江上 敬子さん（左）、1983年生まれの近藤 くみこさん（右）が2005年に結成したマセキ芸能社所属の女性お笑いコンビ。

日本テレビと吉本興業が主催・運営する、プロアマ不問で日本一の女性芸人を決める「女芸人No.1決定戦 THE W」において2025年12月13日に9代目女王に輝くなど注目を集めている。

お笑い番組やバラエティー番組等で幅広く活躍中。

https://www.maseki.co.jp/talent/nicche

※左記ニッチェさんオフィシャル写真提供：マセキ芸能社。掲載画像の著作権はすべてマセキ芸能社に帰属します。転載・転用は固くお断りいたします。

機能性表示食品のメタプラス シリーズ

メタプラスシリーズブランドサイト https://www.mdc.co.jp/prmo/metaplus/

・本品は、特定保健用食品と異なり、機能性及び安全性について国による評価を受けたものではありません。

届け出られた科学的根拠等の情報は消費者庁のウェブサイトで確認できます。

・医薬品と異なり、疾病の診断、治療、予防を目的としたものではありません。

・食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。

株式会社メタボリック

すべての人に美と健康を。

株式会社メタボリックは、1991年（平成3年）10月に発足した、健康食品メーカーです。“メタボリック”は英語で、「新陳代謝の」という意味があることから、「健康と美容の基本は新陳代謝にある」という意味を込めて社名としています。そしてメタボリックは創業以来、一貫して最新の研究結果やお客様の声に耳を傾け、細心の注意と好奇心を持って商品開発・販売を行っています。日常生活を通じて健康づくりをサポートする役割を担うべく、新陳代謝にこだわり、より安全で安心な商品作りを通して、お客様の美と健康に貢献できるよう努力を続けてまいります。https://www.mdc.co.jp