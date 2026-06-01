三菱UFJニコス、 「三菱UFJカード」の新規入会キャンペーン実施ご利用金額に応じて最大35,000円相当のグローバルポイントを進呈！

三菱UFJニコス株式会社

三菱UFJニコスは6月1日から9月30日まで、「三菱UFJカード」の新規入会者を対象に、ご利用金額に応じて最大35,000円相当※のグローバルポイントを進呈するキャンペーンを実施します。

※1ポイント=5円換算の商品と交換した場合

具体的には、2つのポイント特典があり、特典１.「三菱UFJカード新規ご入会特典」では入会月から2ヵ月後の末日までに累計10万円以上のご利用で最大15,000円相当を、特典２.「対象店舗お買い物還元率UPキャンペーン」では対象店の利用金額の20％（対象のご利用期間2回の合計で最大20,000円相当）を、それぞれ進呈します。

本企画は、最大20％還元のポイントアッププログラムの対象店拡大（計37ブランド）を記念して実施するもので、期間限定で業界最高水準の“ショッピング還元率20％”が体験できる、お得なキャンペーンとなっています。

■特典概要

詳細はこちら(https://www.cr.mufg.jp/landing/pr/2606/index02.html?cid=cp202606_PRT)

・最大5,000円相当のグローバルポイントを進呈する「三菱UFJカード紹介特典」もご利用いただけます。詳細はこちら(https://www.cr.mufg.jp/mufgcard/service/introduce/index.html?cid=cp202606_PRT)