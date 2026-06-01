韓国の定番カップ麺「サバル麺」シリーズから3種が日本初登場！農心サバル麺「プデチゲ」「コムタン」「サムゲタン」が6月2日（火）よりセブン-イレブンにて先行発売！

株式会社農心ジャパン

株式会社農心ジャパン（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：金大廈）は、韓国でおなじみのどんぶりタイプのカップ麺「農心サバル麺」シリーズから、3種の新製品「プデチゲサバル麺」「コムタンサバル麺」「サムゲタンサバル麺」を2026年6月2日（火）より全国のセブン-イレブン店舗にて順次先行発売します。「サバル麺」は、韓国で1980年代から親しまれてきたカップ麺シリーズです。韓国の定番グルメ「プデチゲ」ならではの旨味とキムチの酸味、「コムタン」の牛骨・牛肉スープの濃厚な味わい、「サムゲタン」のチキンと高麗人参の本格感など、スープにこだわった一杯を手軽なカップ麺でお楽しみいただけます。

韓国でおなじみの「サバル麺」！日本初登場の3フレーバーがセブン-イレブン先行発売!!

「サバル」は韓国語で『どんぶり』という意味で、「サバル麺」は日本でいう『どんぶりタイプのカップ麺』を指します。その歴史は1986年に誕生した「辛ラーメン」よりも長く、1982年に韓国で発売し、以降韓国のカップ麺文化の中心を担う存在として、長く愛されてきた定番シリーズです。韓国ドラマにもたびたび登場してきた「ユッケジャンラーメン カップ」をはじめ、「農心 キムチサバル麺 カップ」など、日本でも販売中のサバル麺シリーズ。今回登場する3種は、日本初登場の「プデチゲ」「コムタン」「サムゲタン」。本場韓国の味を手軽にカップタイプで、全国のセブン-イレブン店舗にてお求めいただけます。

調理イメージ（左から「プデチゲサバル麺」「コムタンサバル麺」「サムゲタンサバル麺」）

「農心 プデチゲサバル麺 カップ」

韓国の定番鍋料理「プデチゲ」の味わいを、手軽なカップ麺で楽しめる一品です。ハム・ソーセージの旨みをベースに、キムチの香ばしさとキムチ粉末のほどよい酸味を重ねることで、プデチゲらしい奥行きのある旨辛スープに仕上げました。ひと口食べると、ハムやソーセージ由来のコク深い旨みと、キムチの酸味・辛みがバランスよく広がり、食欲をそそる本場韓国の味わいを楽しめます。

・希望小売価格：税込203円（税抜188円）

・発売地域：全国（セブン-イレブン先行発売）

・内容量：87g（麺70g）

・辛さ：1.5（※）

「農心 コムタンサバル麺 カップ」

韓国で親しまれている牛骨・牛肉スープ「コムタン」の味わいをイメージした、やさしく濃厚な一品です。高圧でじっくり煮出した牛骨をベースに、クリーミーパウダーを加えることで、まろやかで濃厚な口当たりのスープに仕上げました。白濁したスープは、ひと口目から牛骨の旨みがじんわりと広がり、

クリーミーでありながら後味はすっきりしています。なめらかなスープが麺にしっかり絡み、食べ進めるほどにコク深い満足感が広がる一杯です。

・希望小売価格：税込203円（税抜188円）

・発売地域：全国（セブン-イレブン先行発売）

・内容量：86g（麺74g）

・辛さ：0（※）

「農心 サムゲタンサバル麺 カップ」

韓国の滋養食として親しまれる「サムゲタン」の味わいを、手軽に楽しめるカップ麺に仕立てました。チキンの旨みをベースに、高麗人参の風味と酵母エキスを加えることで、サムゲタンらしい本格的で奥行きのあるスープに仕上げています。あっさりとした口当たりながら、鶏の旨みがしっかりと感じられるスープは、最後まで飲み干したくなるようなやさしい味わいです。

・希望小売価格：税込203円（税抜188円）

・発売地域：全国（セブン-イレブン先行発売）

・内容量：85g（麺70g）

・辛さ：0（※）

※農心自社製品基準による独自辛さ指数（参考：通常の辛ラーメンは辛さ2.5）

ロングセラー製品「ユッケジャンラーメン」「キムチサバル麺」も好評発売中!!

「ユッケジャンラーメン カップ」

1982年に農心初の容器タイプラーメンとして韓国で発売し、以降40年以上にわたり、人気のロングセラー製品。唐辛子の辛さが効いた韓国伝統のユッケジャンを再現した味で、麺とスープの相性も抜群。麺はなめらかな口当たりとしなやかなコシを併せ持った細麺です。

・希望小売価格：オープン価格

・発売地域：全国

・内容量：86g（麺76g）

・辛さ：1.5（※）

・製品詳細：https://www.nongshim.co.jp/lineup/lineup05_19.html

「農心 キムチサバル麺 カップ」

1986年の発売以来、長年韓国で愛され続けている人気製品。昔ながらのインスタント麺らしい細麺と、程よくキムチの酸味が感じられ、さっぱりとして食べやすいピリ辛スープの組み合わせ。同じサバル麺の「ユッケジャンラーメン」同様に、韓国ドラマにも度々登場するなど、韓国カップ麺の中でも特に高い人気を誇る製品です。

・希望小売価格：オープン価格

・発売地域：全国

・内容量：86g（麺75g）

・辛さ：1.5（※）

・製品詳細：https://www.nongshim.co.jp/lineup/lineup05_22.html

※農心自社製品基準による独自辛さ指数（参考：通常の辛ラーメンは辛さ2.5）

株式会社農心ジャパンについて

【会社概要】

社名：株式会社農心ジャパン

所在地：東京都千代田区霞が関1-4-2 大同生命霞が関ビル4階

代表取締役社長：金大廈

創設：2002年1月8日

事業内容：韓国食品の輸入販売

会社HP：https://www.nongshim.co.jp/