株式会社クロスワン、「FCチャンネルのFC」へ加盟、東京都豊島区近郊で地域密着型フランチャイズ交流コミュニティを始動

株式会社クロスワン

株式会社クロスワン（本社：東京都豊島区、代表取締役：品川 全）は、このたび、FCチャンネル株式会社が展開する「FCチャンネルのFC」企画へ加盟し、東京都豊島区近郊エリアにおける地域密着型フランチャイズ交流コミュニティの活動を開始するともに、専用ホームページを開設したことをお知らせいたします。

「FCチャンネルのFC」は、地域ごとにフランチャイズ事業に関わる経営者・加盟店オーナー・事業者同士がつながり、実践的な情報交換や交流を行うコミュニティ形成を目的とした取り組みです。

近年、フランチャイズ業界では、業種を超えた横のつながりや、地域単位でのリアルな情報共有の重要性が高まっています。

株式会社クロスワンでは、東京都豊島区近郊エリアにおいて、さまざまなFC事業を展開する事業者同士が定期的に交流できる場づくりを推進してまいります。

成功事例や課題、運営ノウハウなどを共有することで、地域に根ざしたフランチャイズネットワーク形成を目指します。

今後は、交流会開催を中心に、以下の取り組みを予定しております。

・FC加盟店同士の情報交換会

・異業種フランチャイズ経営者交流

・地域連携によるビジネスマッチング

・FC本部／加盟店双方の課題共有

・新規事業や協業機会の創出

株式会社クロスワンは、「地域でつながるフランチャイズコミュニティ」という新たな価値創出を通じ、東京都豊島区近郊からフランチャイズ業界の活性化に取り組んでまいります。

■代表コメント

株式会社クロスワン 代表取締役 品川 全

「地域で活動するフランチャイズ事業者同士がつながることで、新たな価値や協業が生まれる場をつくっていきたいと考えています。東京都豊島区近郊から、FC業界全体の活性化につなげてまいります。」

■FCチャンネルについて

FCチャンネルは、フランチャイズ本部構築支援、加盟開発支援、FC情報発信を行うフランチャイズ専門企業です。

YouTubeなど各種メディアを通じ、多数のフランチャイズブランド支援を行っています。

■関連ページ

株式会社クロスワン - FCのFC 池袋エリア東京都豊島区

https://www.9631.co.jp/fc_ikebukuro/

FCチャンネル

https://fcch.co.jp/

■会社概要

会社名：株式会社クロスワン

所在地：東京都豊島区千早2-38-16

代表者：代表取締役 品川 全

事業内容：ネットプリント事業／3Dフィギュア制作事業／民泊事業／ヴィンテージ時計レンタル事業 ほか

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社クロスワン

TEL：03-5986-1118

URL：https://www.9631.co.jp/