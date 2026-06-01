SORABITO、世界最大級のICT展示会「COMPUTEX」に初出展

SORABITO株式会社

SORABITO株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：博多 一晃、以下「SORABITO」）は、2026年6月2日（火）～6月5日（金）に台湾・台北で開催される世界最大級のICT展示会「COMPUTEX TAIPEI 2026」内のスタートアップエリア「InnoVEX」において、現場向け音声AIエージェント「TakumiX（タクミエックス）」を出展します。

今回、SORABITOは「Japan Bizcrew Pavilion」の一員として参加し、「日本の匠を、世界の匠へ。」をテーマに、建設・建機レンタル・物流・製造など、日本の現場型産業で培ってきた業務理解と、音声AIエージェントTakumiXの可能性を世界に向けて発信します。

日本の現場知見を、音声AIで世界へ

日本の現場には、世界に誇れる「匠」の知恵があります。

それは、作業手順だけではありません。段取り、安全確認、顧客対応、仲間への声かけ、トラブル時の的確な判断、現場ごとの工夫。日々の業務で培われてきたこうした暗黙知が、日本の現場の強さを支えてきました。

一方で、世界中の現場型産業では、人手不足、技能継承、多言語対応、安全教育、問い合わせ対応、電話対応、業務の属人化といった課題が共通して深刻化しています。

SORABITOは、音声AIエージェントTakumiXを通じて、日本の現場で培われてきた知見をAIとして実装し、世界中の現場で活用できる形へと展開していきます。

「日本の匠を、世界の匠へ。」

TakumiXを中心に、日本の現場に息づく「匠」の知恵を音声AIを通じて世界に届け、現場型産業の生産性向上に貢献してまいります。

音声AIエージェントTakumiXとは

TakumiXは、建設、建機レンタル、物流、製造、メンテナンスなど、現場型産業の対話業務を支援する音声AIエージェントです。

現場では、電話対応、注文受付、問い合わせ対応、作業手順の確認、マニュアル参照、安全教育、新規入場者教育、点検・メンテナンス支援など、日々多くの対話業務が発生しています。

TakumiXは、こうした業務に対して、自然な音声対話を通じて必要な情報を提供し、現場の業務遂行を支援します。作業中や移動中など、手が離せない状況でも、現場の担当者がハンズフリーで必要な情報にアクセスできる環境を実現します。

想定される活用領域の例は以下の通りです。

- 電話受付、注文受付、問い合わせ対応の自動化- 現場作業者向けの手順案内、マニュアル参照、作業支援- 新規入場者教育、安全教育、朝礼、作業前確認の支援- 多言語対応による外国人作業者・海外拠点支援- メンテナンス、点検、修理業務におけるハンズフリー支援- 現場とオフィス、顧客とサプライヤーをつなぐ対話インターフェースの構築

SORABITOは、TakumiXを汎用的な音声チャットボットにとどまらない、現場業務を実際に前に進めるデジタルな「匠社員」として位置づけています。

その実装にあたっては、現場型産業で培ってきた業務理解とプロダクト開発の知見をもとに、音声AIのユースケース設計から業務フローへの組み込み、運用設計までを支援します。TakumiXを通じて、企業が音声AIを単なる実証実験にとどめず、実際の業務改革につなげられるよう取り組んでまいります。

COMPUTEX / InnoVEX出展の背景

COMPUTEX TAIPEIは、台湾・台北で開催される世界最大級のICT専門展示会です。世界中のテック企業、スタートアップ、投資家、事業会社が集まり、AI、半導体、ハードウェア、モビリティ、ディープテックなど、次世代のテクノロジーが発信される場です。

その中でもInnoVEXは、スタートアップに特化した展示エリアとして、2026年は22カ国から約500社が出展するグローバルな発信拠点です。

今回、SORABITOは、日本企業10社が集うJapan Bizcrew Pavilionの一員として参加します。同パビリオンには、AI・ディープテック・モビリティ分野などの企業が参加しており、日本の技術革新を世界に発信します。

SORABITOは創業以来、建設・建機レンタルをはじめとする現場型産業に深く入り込み、現場で実際に使われるプロダクトを開発・提供してきました。今回の出展では、日本の現場型産業で培ってきた業務理解と、音声AIエージェントTakumiXの実装力を、台湾・台北から世界に向けて発信してまいります。

出展概要

名称：Japan Bizcrew Pavilion

開催期間：2026年6月2日（火）～6月5日（金）

会場：台北南港展覧館（TaiNEX）ホール2 InnoVEXエリア

ブース番号：S0118

出展サービス：現場の対話業務を自動化する音声AIエージェントTakumiX

SORABITO株式会社について

SORABITOは、「世界中の明日をつくる」をミッションに掲げ、現場型産業の生産性向上に取り組んでいます。現場で培ってきた知見と設計力を強みに、TakumiX（読み：タクミエックス）を立ち上げ、先進的な音声AIを活用した対話AIの業務実装を推進しています。さらに、建設機械レンタル会社向けサービス「i-Rentalシリーズ」や、現場のあらゆる点検表をペーパーレス化する「GENBAx点検」を通じて、建設・建機レンタル業界の業務効率化とDXを支援しています。

URL：https://www.sorabito.com/

TakumiX公式サイト：

https://takumix.ai/

本件に関するお問い合わせ

SORABITO株式会社

事業推進室 広報担当

marketing@sorabito.com