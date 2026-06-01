三重県熊野市×イマクリエ、5年目の「地域デジタル人材」育成を始動

株式会社イマクリエ

テレワークを活用したアウトソーシング事業を展開する株式会社イマクリエ（本社：東京都港区、代表取締役：鈴木信吾、以下「当社」）は、三重県熊野市より令和8年度「テレワーカー育成業務」を受託しました。本事業の受託は、令和4年度から5年連続となります。

5年目となる今年度は、昨年度高い満足度を記録した「生成AI活用講座」をさらに拡充。地域住民のスキルアップに留まらず、地元事業所の従業員を対象とした実践的なAI導入支援を行うことで、深刻化する人手不足の解消と地域経済の持続的な発展に取り組みます。

■事業概要

本事業は、テレワークスキルを持つ人材の育成を通じて、時間や場所に制約のある多様な人材の就業機会を創出することを目的としています。

当社はこれまで4年間にわたり、熊野市においてテレワーカーの育成から就労支援までを一気通貫でサポートしてきました。

今年度は、これまでの成果を土台に、対象を「市内の地元事業所で働く従業員」にも拡大。就業者向けのスキルアップセミナーを通じて、幅広い業務に対応できる人材を育成し、副業等の選択肢も視野にいれた柔軟な働き方を実現し、地域の人手不足解消と新たなチャレンジを強力に後押しします。

■令和8年度「テレワーカー育成業務」の内容

実務に直結する以下の3つの柱で構成し、修了後の確実な就業接続を目指します。

1. キャリア再発見ワークショップ

自身のスキルと市場ニーズを照らし合わせ、就労に向けた意識醸成とキャリア設計の支援を行います。



2. 生成AI活用講座

時代の変化に対応したデジタルリテラシーの習得を支援し、業務効率化と生産性向上に直結する実践的なスキルアップを支援します。

3. コンタクトセンター講座

テレワーク未経験であっても就労に繋がりやすいコンタクトセンターのスキルを身に付けることで即戦力人材を育成します。

セミナー修了後は、希望者に対して当社のテレワーカー登録機会を提供し、業務委託契約による実務経験の機会を提供します。一過性の教育に終わらない持続的なキャリア形成を支援するのが本事業の最大の特徴です。

■イマクリエのデジタル人材育成支援サービスの特徴

当社が自治体向けに提供するデジタル人材育成支援サービスは、単なるITスキルの習得に留まらず、地域経済を支える担い手を育成する実践型プログラムです。労働人口の減少という課題に対し、デジタル技術を武器に「場所を問わず活躍できる人材」を地域内に増やすことで、持続可能な就業モデルの定着を目指します。主な特徴は以下の3点です。



1. デジタルワークへの不安を解消する、専門講師陣とキャリアカウンセリング

長年にわたりテレワーカーの採用・育成・伴走支援を行ってきた実績に基づき、デジタルワーク特有の不安や課題に精通しています。

地域住民向けのセミナーやキャリアカウンセリングを通じて、成功事例や実践的なアドバイスを共有し、「自分にもできる」という確かな意識醸成を支援することで、デジタル人材へのスムーズな転換を促します。

2. 「稼ぐ力」を最大化させる、実践的な生成AI活用カリキュラム

次世代のデジタル人材に不可欠なスキルとして、生成AIの活用講座をプログラムの核に据えています。プロンプト技術の習得から、実務を効率化する具体的な活用術、安全に利用するためのリテラシーまでを体系的に網羅。AIを強力な補助ツールとして使いこなすことで、個人の生産性と「稼ぐ力」を飛躍的に高めます。

3. 「実務から逆算」した即戦力育成と、仕事提供による就業体験

スキル学習だけで終わらせず、カリキュラム修了後、さらに、希望者は当社のテレワーカーとして実際の案件を体験できる仕組みを整えており、契約から納品までの一連の業務を通じて 「自分の力で働く」感覚を養い、持続的なキャリア形成を支援します。

また、自治体の希望に応じて、地元企業やハローワークとの連携による就業機会創出にも柔軟に対応します。

■株式会社イマクリエについて

株式会社イマクリエは、住む場所やライフステージなどに縛られることなく、一人ひとりがいきいきと働ける社会を目指して、世界40か国以上に在住する登録者と共にテレワークを活用したアウトソーシングならびにコンサルティング事業を展開しています。

当社の「人材育成プログラム」の最大の特徴は、一過性の仕事紹介に留まらない「持続的なキャリア形成」の独自の仕組みです。

講座受講を経て当社へ登録された方には、実務案件の提供に加え、参加無料のコミュニティ「Skill-UP LAB」を通じた継続的なスキルアップの機会をご用意しています。「仕事」と「学び」の両輪で長期的な成長を支援することで、地方にいながらにしてキャリアを積み重ねられる「持続的な在宅就労」を実現しています。

こうした人材育成の仕組みが高く評価され、内閣府「地方創生テレワークアワード 地方創生担当大臣賞」や「日本HRチャレンジ大賞 人材サービス優秀賞（人材育成部門）」を受賞。子育て、介護、地方創生といった社会課題に対し、テレワークを活用したイノベーションで応え続けています。

＜株式会社イマクリエ概要＞

会社名 ：株式会社イマクリエ

所在地 ：東京都港区東麻布2丁目3-5 第一ビル 2F

設立 ：2007年7月

代表者 ：代表取締役 鈴木 信吾

事業内容：地方創生事業、自治体向け雇用創出支援事業、テレワーク導入コンサルティング、コンタクトセンター運営代行事業、アウトソーシング事業、生成AI運用代行・活用支援事業

Webサイト：https://www.imacrea.co.jp