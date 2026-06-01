じゃらんnetにおいて「最大全額ポイント還元キャンペーン」を開催

株式会社NTTドコモ

株式会社NTTドコモ（以下、ドコモ）は、じゃらんnetにおいて「最大全額ポイント還元キャンペーン（以下、本キャンペーン）」を2026年6月1日（月）から開催いたします。

本キャンペーンの参加にはエントリー※1が必要で、じゃらんnetにおいて、リクルートIDのメインポイント※2をdポイントに設定の上、対象サービス※3のWeb予約を完了、かつ利用対象期間内に宿泊・利用完了※4された方※5の中から抽選で、サービス利用額※6の最大全額分※7のdポイント（期間・用途限定）※8とじゃらん限定ポイントを進呈いたします。

さらに、期間中にリクルートIDと「dアカウント(R)」を新規でID連携いただいた方に、もれなくdポイント（期間・用途限定）※8を100ポイント進呈いたします。キャンペーン詳細は、キャンペーンサイトにてご確認ください。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/141840/table/200_1_877190a78af7ae59633be1824311eb86.jpg?v=202606020451 ]

ドコモは今後も、「dポイント」の利便性向上を通じ、お客さまの毎日がおトクで、楽しく、便利な生活になるよう努めてまいります。

※1 エントリーで登録したリクルート ID(メールアドレス)で申し込まれた旅行予約がキャンペーン対象となります。ログインせずに申し込まれた予約は、キャンペーンの対象外です。

※2 「メインのポイント」とはじゃらん net、HOT PEPPER Beauty、ホットペッパーグルメなどリクルートのサービスでたまる・つかえるポイントのことです。たまるつかえるポイントを選択いただくことで「メインのポイント」と表示されます。リクルートのサービスを利用するたびに、メインのポイントがたまり、つかえる仕組みになっています。

※3 対象サービスは、以下の通りです。

・じゃらん net国内宿予約 https://www.jalan.net/

・JALじゃらんパック https://www.jalan.net/dp/jal/

・ANAじゃらんパック https://www.jalan.net/dp/ana/

・赤い風船JRじゃらんパック https://www.jalan.net/dp/jr/

・じゃらん遊び・体験 https://www.jalan.net/activity/

・じゃらんレンタカー https://www.jalan.net/rentacar/

・じゃらんゴルフ https://golf-jalan.net/

※4 ご利用日の考え方は対象サービスごとに異なります。キャンペーンサイトでご確認ください。

※5 本キャンペーンのポイント進呈対象者は、同時期に行われているほかのキャンペーンの対象から除外、または景品総額を景品表示法上の範囲内に制限する場合がございます。

※6 キャンペーン対象となる利用料金とは、じゃらん国内宿・JALじゃらんパック・ANAじゃらんパック・赤い風船JRじゃらんパック・じゃらん遊び・体験・じゃらんレンタカーに関しては、予約照会画面に表示された合計料金となり、宿泊税・入浴税等の諸税や現地で追加された飲食代等は含みません。じゃらんゴルフに関しては、じゃらんゴルフの予約サービスを通さずに予約および申込みを行ったオプショナル・食事等の追加料金、消費税、ゴルフ場税、その他非課税を含まない料金のみがキャンペーン対象となります。

※7 ポイント還元率は基本加算ポイントと本キャンペーンポイントとの合算となります。基本加算ポイントのポイント加算時期は、リクルート ID 規約をご確認ください。https://point.recruit.co.jp/doc/terms/pointlist1.html

ポイント還元率内訳は以下の通りです。

【1等】対象予約における利用合計金額の全額分のポイント/100名さま（進呈上限：10万ポイント/人）

国内宿予約：dポイント（期間・用途限定）98%＋基本進呈ポイント2％（dポイント1％+じゃらん限定ポイント1％）＝100％

JALじゃらんパック、ANAじゃらんパック、赤い風船JRじゃらんパック：dポイント（期間・用途限定）99%＋基本進呈ポイント1％（dポイント）＝100％

じゃらん遊び・体験：dポイント（期間・用途限定）98%＋基本進呈ポイント2％（dポイント1％+じゃらん限定ポイント1％）＝100％

じゃらんレンタカー：dポイント（期間・用途限定）98%＋基本進呈ポイント2％（dポイント1％+じゃらん限定ポイント1％）＝100％

じゃらんゴルフ：dポイント（期間・用途限定）99%＋基本進呈ポイント1％（dポイント）＝100％

【2等】対象予約における利用合計金額の10%分のポイント/1,000名様（進呈上限：1万ポイント/人）

国内宿予約：dポイント（期間・用途限定）8%＋基本進呈ポイント2％（dポイント1％+じゃらん限定ポイント1％） ＝10％

JALじゃらんパック、ANAじゃらんパック、赤い風船JRじゃらんパック：dポイント（期間・用途限定）9%＋基本進呈ポイント1％（dポイント）＝10％

じゃらん遊び・体験：dポイント（期間・用途限定）8%＋基本進呈ポイント2％（dポイント1％+じゃらん限定ポイント1％） ＝10％

じゃらんレンタカー：dポイント（期間・用途限定）8%＋基本進呈ポイント2％（dポイント1％+じゃらん限定ポイント1％） ＝10％

じゃらんゴルフ：dポイント（期間・用途限定）9%＋基本進呈ポイント1％（dポイント）＝10％

【3等】100ポイント/上記以外全員

※8 キャンペーンポイントは、dポイント（期間・用途限定）で進呈します。ポイント進呈は下記を予定していますが、進呈はシステムの都合で遅れる場合がございます。ポイント有効期限はポイント進呈日を含む94日間です。

＜対象予約利用額の最大全額ポイント還元＞

・6月-8月分：2026年11月末頃予定

・9月-11月分：2027年2月末頃予定

・12月-2月分：2027年5月末頃予定

・3月-5月分：2027年8月末頃予定

＜dアカウント新規ID連携で300ポイントプレゼント＞

・6月-8月分：2026年10月末頃予定

・9月-11月分：2027年1月末頃予定

・12月-2月分：2027年4月末頃予定

・3月-5月分：2027年7月末頃予定

*「dアカウント」は､株式会社NTTドコモの登録商標です｡

https://prtimes.jp/a/?f=d141840-200-2a7772f29b111b90dfecc46be0018557.pdf